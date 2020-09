Manganese X Energy ernennt Jay Richardson zum neuen Finanzvorstand

Montreal (Quebec, Kanada), den 22. September 2020 – Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (US-OTC: MNXXF) (Manganese X oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass Jay Richardson, CA, CPA, ein Director des Unternehmens, mit sofortiger Wirkung zum Finanzvorstand (CFO) des Unternehmens ernannt wurde.

Herr Richardson, CPA, C.A., ist ein Wirtschaftsprüfer mit 40 Jahren Erfahrung im Finanzmanagement. Von 1974 bis 1989 war Herr Richardson zunächst Angestellter und später Partner bei Clarkson Gordon und dessen internationaler Tochtergesellschaft Arthur Young (beide jetzt Ernst&Young) in Toronto, London, Vancouver und Singapur. Von 1989 bis 1993 war Herr Richardson Partner bei KPMG in London und zeichnete in dieser Funktion für den Aufbau der Corporate Recovery-Praxis von KPMG in Europa verantwortlich.

Seit 1993 ist Herr Richardson als Unternehmensberater tätig und unterstützt angeschlagene börsennotierte und private Unternehmen. Er war zudem Partner bei James A. Richardson & Partner, Company Doctors. Von 1999 bis 2003 war Herr Richardson Director von Plaintree Systems, Inc., einem an der TSX notierten Internet-Technologieunternehmen, und beaufsichtigte 1999 als interimistischer Chief Executive Officer dessen erfolgreiche Umstrukturierung, die zu einer Refinanzierung des Unternehmens führte.

Herr Richardson ist derzeit Director und ein leitender Angestellter von EnerSpar Corp., einem an der TSX-V notierten Explorationsunternehmen für Kalifeldspat, einem Mineral für neue Energien. Herr Richardson diente als interimistischer CFO von Hollinger Inc. nach der plötzlichen Arbeitsunfähigkeit seines CFOs im Juni 2004 und anschließend viele Jahre lang als Director und Chairman der Argus Corporation. Herr Richardson erhielt 1967 einen Bachelor of Arts-Abschluss von der University of Toronto und ist ein Fellow der Insolvency Practitioners Association of the United Kingdom (im Ruhestand).

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Jacques Arsenault als Finanzvorstand von Manganese X zurückgetreten ist. Manganese X dankt Herrn Arsenault für seine wertvollen Beiträge zum Unternehmen und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Das Unternehmen teilt zudem mit, dass Jay Richardson und Roger Dahn aus dem Prüfungsausschuss von Manganese X zurückgetreten sind, aber im Board of Directors verbleiben. Dr. Luisa Moreno und Anthony Viele, beides unabhängige Board-Mitglieder des Unternehmens, wurden im Gegenzug in den Prüfungsausschuss bestellt. Der Prüfungsausschuss besteht nun aus Martin Kepman, Dr. Luisa Moreno und Anthony Viele.

Über Manganese X Energy

Manganese X hat es sich zur Aufgabe gemacht, Mangan-Bergbauprojekte in Nordamerika mit großem Potenzial zu erwerben und voranzutreiben. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionen-Batteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertmaterialien zu versorgen.

Außerdem ist Manganese X bemüht, neue Methoden zu entwickeln, die aus umweltfreundlichen, geographisch und ethisch vertretbaren sowie ökologisch nachhaltigen bzw. emissionsfreien Verfahren hervorgehen und gleichzeitig Mangan zu niedrigen wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors

CEO & Director

CEO & Director

Tel: 1-514-802-1814

Tel: 1-514-802-1814

