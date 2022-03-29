Manhattan Associates gibt Ernennung von Greg Betz als Chief Operating Officer bekannt

Atlanta / Düsseldorf – 27. Oktober 2025 – Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) gibt die Ernennung von Greg Betz zum Chief Operating Officer bekannt…

…Als langjährige Führungskraft verfügt Betz über umfassende Erfahrung in der Leitung komplexer, internationaler Organisationen.

Zuletzt leitete Greg Betz Microsoft FastTrack, eine Organisation mit mehr als 1.000 Software-Ingenieuren in 35 Ländern, die Cloud-Konvertierungen für die größten Cloud-Kunden von Microsoft durchführen.

„Greg ist ein versierter Manager mit einer ausgewiesenen Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, Unternehmen mit operativer Exzellenz zu transformieren und ihr Wachstum zu fördern“, sagt Eric Clark, President und CEO bei Manhattan Associates. „Seine Ernennung ist ein weiterer Beleg für unser Engagement, die Kompetenz und Erfahrung unseres Teams zu erweitern, um die Einführung der Cloud zu beschleunigen. Ich bin überzeugt, dass sein vorausschauender, ergebnisorientierter Ansatz eine entscheidende Rolle in unserer nächsten Wachstumsphase spielen wird.“

In seiner neuen Position wird Greg Betz eine Schlüsselrolle dabei spielen, die operativen Rahmenbedingungen für Konvertierungen und Erneuerungen zu skalieren. Er wird außerdem die nächste Generation unseres Partnermodells für globale Systemintegratoren, Manhattan-Spezialisten und Technologiepartner vorantreiben.

„Manhattan ist ein etablierter Branchenführer mit unendlichen Möglichkeiten. Es besteht ein klarer Bedarf an dem, was Manhattan bietet – einfache, aber innovative Lösungen, die nahtlos funktionieren und eine einheitliche Lieferkette schaffen“, sagt Greg Betz. „Ich freue mich darauf, mit diesem hervorragenden Team zusammenzuarbeiten, um den Umsatz und das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben.“

Manhattan Associates ist ein Technologieführer im Bereich Supply Chain- und Omnichannel-Handel. Wir führen Informationen über das ganze Unternehmen hinweg zusammen, damit Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply Chains genau übereinstimmen. Unsere Software, Plattformtechnologie und fundierte Erfahrung unterstützen Kunden, optimales Wachstum ohne Einbußen bei Umsatz- und Ertragszielen zu verwirklichen.

Manhattan Associates plant, erstellt und liefert zukunftsweisende Cloud-Lösungen, damit Anwender im Laden, über ihr Netzwerk oder von ihrem Fulfillment Center aus vom Omnichannel-Marktplatz profitieren.

