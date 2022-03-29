  • Manhattan Associates gibt Ernennung von Greg Betz als Chief Operating Officer bekannt

    Atlanta / Düsseldorf – 27. Oktober 2025 – Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) gibt die Ernennung von Greg Betz zum Chief Operating Officer bekannt…

    Bild…Als langjährige Führungskraft verfügt Betz über umfassende Erfahrung in der Leitung komplexer, internationaler Organisationen.

    Zuletzt leitete Greg Betz Microsoft FastTrack, eine Organisation mit mehr als 1.000 Software-Ingenieuren in 35 Ländern, die Cloud-Konvertierungen für die größten Cloud-Kunden von Microsoft durchführen.

    „Greg ist ein versierter Manager mit einer ausgewiesenen Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, Unternehmen mit operativer Exzellenz zu transformieren und ihr Wachstum zu fördern“, sagt Eric Clark, President und CEO bei Manhattan Associates. „Seine Ernennung ist ein weiterer Beleg für unser Engagement, die Kompetenz und Erfahrung unseres Teams zu erweitern, um die Einführung der Cloud zu beschleunigen. Ich bin überzeugt, dass sein vorausschauender, ergebnisorientierter Ansatz eine entscheidende Rolle in unserer nächsten Wachstumsphase spielen wird.“

    In seiner neuen Position wird Greg Betz eine Schlüsselrolle dabei spielen, die operativen Rahmenbedingungen für Konvertierungen und Erneuerungen zu skalieren. Er wird außerdem die nächste Generation unseres Partnermodells für globale Systemintegratoren, Manhattan-Spezialisten und Technologiepartner vorantreiben.

    „Manhattan ist ein etablierter Branchenführer mit unendlichen Möglichkeiten. Es besteht ein klarer Bedarf an dem, was Manhattan bietet – einfache, aber innovative Lösungen, die nahtlos funktionieren und eine einheitliche Lieferkette schaffen“, sagt Greg Betz. „Ich freue mich darauf, mit diesem hervorragenden Team zusammenzuarbeiten, um den Umsatz und das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben.“

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Manhattan Associates
    Frau Stefanie Haase
    Elisabethstraße 11
    40217 Düsseldorf
    Deutschland

    fon ..: +49 (0)1520 1024491
    web ..: https://www.manh.com/de-de
    email : sthaase@manh.com

    Manhattan Associates ist ein Technologieführer im Bereich Supply Chain- und Omnichannel-Handel. Wir führen Informationen über das ganze Unternehmen hinweg zusammen, damit Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply Chains genau übereinstimmen. Unsere Software, Plattformtechnologie und fundierte Erfahrung unterstützen Kunden, optimales Wachstum ohne Einbußen bei Umsatz- und Ertragszielen zu verwirklichen.

    Manhattan Associates plant, erstellt und liefert zukunftsweisende Cloud-Lösungen, damit Anwender im Laden, über ihr Netzwerk oder von ihrem Fulfillment Center aus vom Omnichannel-Marktplatz profitieren. Weitere Informationen: https://www.manh.com/de-de

    Pressekontakt:

    STROOMER Communications
    Herr Torben Sachau
    Rellinger Straße 64a
    20257 Hamburg

    fon ..: +49 40 85 30 33 292
    email : torben.sachau@stroomer.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. First Mining gibt Ernennung von neuem Chief Operating Officer bekannt
      Vancouver (Kanada), 29. März 2022. First Mining Gold Corp. (TSX: FF, OTCQX: FFMGF, Frankfurt: FMG) (First Mining oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Jeff Reinson zum Chief Operating...

    2. RYU Apparel Inc. gibt die Ernennung von Branchenexperten Rob Blair zum Chief Operating Officer bekannt
      Vancouver, BC – 28. Januar 2021- RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYA) (RYU oder das Unternehmen), ein Hersteller preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich, Rob Blair als neuen...

    3. Discovery Silver gibt die Ernennung von Anthony Esplin zum Chief Operating Officer bekannt
      14. März 2022, Toronto, Ontario – Discovery Silver Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVSF) („Discovery“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-metals-corp/ ) freut sich, die Ernennung von Anthony (Tony) Esplin zum Chief...

    4. Kuniko Limited – Ernennung des Chief Operating Officer
      14. August 2023 / IRW-Press / – Kuniko Limited (Kuniko oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung der renommierten norwegischen Führungskraft in der Bergbauindustrie, Mona Schanche, zum COO bekannt zu...

    5. Noram meldet Ernennung von President und Chief Operating Officer
      Vancouver, British Columbia – 1. Dezember 2021 – Noram Lithium Corp. (Noram oder das Unternehmen) (TSX.V: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) gibt heute die Ernennung von Peter A....

    6. Manhattan Associates gibt CEO-Nachfolge bekannt
      Eddie Capel tritt als President und CEO zurück; Nachfolger ist Eric Clark...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.