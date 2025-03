Manhattan Associates stärkt Digitalisierungsangebot mit neuen Experten in Deutschland

Düsseldorf – 5. März 2025 – Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH), branchenführender Anbieter von Supply-Chain- und Omnichannel-Lösungen, erweitert das Team in Deutschland…

…um zwei neue Experten. Damit baut das Unternehmen die nationalen Vertriebsaktivitäten weiter aus, um den Bedürfnissen der Kunden nach zunehmender Digitalisierung im Supply-Chain-Management und bei Point-of-Sale-Lösungen gerecht zu werden.

Christoff Renz hat die Funktion als National Sales Director übernommen. Zu seinen Schwerpunkten gehören Cloud-Lösungen und das Supply-Chain-Management. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche. Zuvor war Christoff Renz unter anderem für die Software-Unternehmen Salesforce und Coupa in Deutschland tätig.

Gerridt Woesmann wird Senior Sales Executive bei Manhattan Associates. Er bringt rund 15 Jahre Erfahrung in der Transport- und Logistikbranche sowie umfassende Kenntnisse im Bereich Transportmanagement-Systeme in das Team ein. Die Kunden von Manhattan Associates werden von seinen Kernkompetenzen in den Bereichen Digitalisierung, Effizienzsteigerung und Automatisierung von Supply-Chain-Prozessen profitieren. Zuvor arbeitete Gerridt Woesmann in verschiedenen Funktionen unter anderem für Transporeon und XPO Logistics.

In den vergangenen drei Jahren hat sich das Team für die Umsetzung von Projekten, die Software-Implementierung, die Betreuung der Bestandskunden sowie die Kundenakquise beinahe verdoppelt.

„Es gibt bei den Unternehmen in Deutschland einen enormen Bedarf, was die Digitalisierung betrifft, insbesondere bei den Lieferketten und im Omnichannel-Handel“, sagt Sebastien Lefebure, Vice President, Continental Europe bei Manhattan Associates. „Deshalb haben wir uns für zwei Spezialisten entschieden, die umfangreiche Erfahrungen in der Supply-Chain- und Logistikbranche mitbringen. Mit ihrem starken Fokus auf Digitalisierung unterstützen sie uns dabei, unsere strategischen Ziele zu erreichen und in Deutschland weiter zu wachsen,“ fügt Lefebure hinzu.

Christoff Renz und Gerridt Woesmann berichten direkt an Sebastien Lefebure. Beide sind vom Manhattan Standort in Düsseldorf aus tätig.

Manhattan Associates ist ein Technologieführer im Bereich Supply Chain- und Omnichannel-Handel. Wir führen Informationen über das ganze Unternehmen hinweg zusammen, damit Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply Chains genau übereinstimmen. Unsere Software, Plattformtechnologie und fundierte Erfahrung unterstützen Kunden, optimales Wachstum ohne Einbußen bei Umsatz- und Ertragszielen zu verwirklichen.

Manhattan Associates plant, erstellt und liefert zukunftsweisende Cloud-Lösungen, damit Anwender im Laden, über ihr Netzwerk oder von ihrem Fulfillment Center aus vom Omnichannel-Marktplatz profitieren. Weitere Informationen: https://www.manh.com/de-de

