Manhattan Associates stellt Sightline(TM) vor: Entscheidungsinformationen für die Lieferkettenplanung

Die neue Funktion legt die Hintergründe jeder KI-gestützten Prognose, Empfehlung und Bestandsentscheidung…

…in ActivePlanning offen. Sie stärkt das Vertrauen der Planer, indem sie zeitaufwändige Recherchen außerhalb des Systems überflüssig macht und durch Antworten innerhalb der Anwendung ersetzt, die in Sekundenschnelle verfügbar sind.

DÜSSELDORF / LAS VEGAS – 11. Juni 2026 – Manhattan Associates Inc. (Nasdaq: MANH), weltweit führender Anbieter von Supply-Chain-Commerce-Lösungen mit nativen KI-Fähigkeiten, hat Sightline vorgestellt. Die neue Funktion innerhalb von ActivePlanning(TM) zeigt die Hintergründe von KI-gestützten Prognosen, Empfehlungen und Bestandsentscheidungen in verständlicher Geschäftssprache auf.

Sightline macht das „Warum“ der prognostizierten Ergebnisse direkt in der Anwendung sichtbar – von einer einzelnen Auftragszeile bis hin zum gesamten Netzwerk. Es bietet Planern ein detailliertes Verständnis der Faktoren, die Prognosen, Bestellungen und Lagerbestände beeinflussen, darunter Prognosedaten, Entscheidungen zum Pufferbestand, Mindestbestellmengen bei Lieferanten, Vorlaufzeiten, Auswirkungen von Werbeaktionen, Verschiebungen bei der Auftragsabwicklung und Bewegungen im Netzwerk.

Seit Jahrzehnten müssen Planer außerhalb des Systems mit Tools wie Microsoft Excel arbeiten, um die Logik hinter Planungsentscheidungen nachzuvollziehen. Sightline ändert das, indem es Echtzeit-Analysen direkt und in Sekundenschnelle in der Anwendung bereitstellt, die zeitaufwändige externe Nachforschungen durch Antworten innerhalb des Systems ersetzen. Planer können schnell nachvollziehen, warum sich eine Prognose geändert hat, warum eine Vorhersage zu hoch oder zu niedrig ausfiel oder welche Faktoren zu einer Empfehlung geführt haben.

Fortschrittliche KI-Prognosen wirken oft wie eine Black Box, deren Auswertung einen Datenexperten erfordert. Prognosen werden von der KI angepasst, Nachschubempfehlungen stammen von der KI, und Allokationsentscheidungen werden von der KI beeinflusst. Praxisanwendern fällt es oft schwer, genau zu verstehen, warum das System so handelt, wie es handelt. Mit Sightline erhalten sie jedoch Echtzeitanalysen direkt in der Anwendung.

Mit Sightline lassen sich zudem dynamische, konfigurierbare Ansichten nutzen, die sich an den realen Arbeitsabläufen von Planern orientieren – etwa nach Rolle, Promotion-Aktion, Aktivität oder in kombinierter Form. Diese Darstellungen, die Vorhersagen, Auftragsprognosen und geplante Lagerbestände umfassen, werden durch einen neuen, konfigurierbaren Arbeitsbereich für Planer ermöglicht. Dadurch wird der Zeitaufwand für die Beantwortung routinemäßiger „Warum“-Fragen reduziert und der Einsatz von Business-Intelligence-Tools von Drittanbietern oder Excel überflüssig.

„Bei Manhattan setzen wir auf kontinuierliche Innovation und Vereinfachung, damit unsere Kunden intelligenter arbeiten und schneller handeln können“, sagt Brian Kinsella, Senior Vice President und Chief Product Officer bei Manhattan. „Mit Sightline bieten wir Planungsteams eine leistungsstarke neue Möglichkeit, die Faktoren hinter jedem Ergebnis zu verstehen, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und die Produktivität entlang der gesamten Lieferkette zu steigern.“

Sightline setzt neue Maßstäbe für Planungssoftware, indem es die Nachvollziehbarkeit direkt in das Planungssystem integriert, sodass Anwender die Ergebnisse dort überprüfen können, wo die Entscheidungen getroffen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Manhattan Associates

Frau Stefanie Haase

Elisabethstraße 11

40217 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 (0)1520 1024491

web ..: https://www.manh.com/de-de

email : sthaase@manh.com

Manhattan Associates ist ein weltweit führender Anbieter von Supply-Chain-Commerce-Lösungen mit nativen KI-Fähigkeiten. Wir entwickeln, erstellen und liefern erstklassige, KI-gestützte, cloudbasierte Lösungen, die die Widerstandsfähigkeit und Effizienz von Unternehmen steigern. Wir ermöglichen es Unternehmen, ihre Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply-Chains auf einzigartige Weise zu vereinen.

Unser Engagement für Innovation, unsere Cloud-native Plattform und unsere API-first-Architektur schaffen einfachere Erfahrungen und schnellere Wege zur Wertschöpfung für unsere Kunden. Wir versetzen sie in die Lage, mit technischem Know-how und operativer Sicherheit auf neue Trends und globale Umbrüche zu reagieren und Herausforderungen in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.manh.com/de-de.

Pressekontakt:

STROOMER Communications

Herr Torben Sachau

Rellinger Straße 64a

20257 Hamburg

fon ..: +49 40 85 30 33 292

email : torben.sachau@stroomer.de

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