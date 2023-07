Mantaro Precious Metals Corp. nimmt weitere Probenahmen der Abraumhalden bei Golden Hill auf

Vancouver, British Columbia, 25. Juli 2023 / IRW-Press / – MANTARO PRECIOUS METALS CORP. (TSXV: MNTR; OTCQB: MSLVF; FWB: 9TZ) (das Unternehmen oder Mantaro) freut sich, die Aufnahme weiterer Probenahmen der Abraumhalden auf dem Konzessionsgebiet Golden Hill (Golden Hill) bekannt zu geben. Ziel dieses Programms ist es, den Goldgehalt in den Abraumhalden zu quantifizieren, um letztendlich das Potenzial für eine Wiederaufbereitung mittels Haufenlaugung zu bewerten und die Ressourcenbasis bei Golden Hill zu erweitern.

Wichtigste Eckdaten:

– Weitere Probenahmen, um eine Grundlage für eine Ressourcenschätzung für die etwa 600.000 Tonnen umfassenden historischen Abraumhalden zu schaffen.

– Baut auf vorläufigen Probenahmen auf, die durchschnittliche Gehalte von 1,33 g/t Au ergaben, wobei 96 % des Goldes durch Zyanidlaugung gewonnen werden können.

Mantaro hat mit einer umfassenden Nachfolgekampagne zur Beprobung der Abraumhalden begonnen, um den Goldgehalt der historischen Abraumhalden im Umfang von geschätzten 600.000 Tonnen bei Golden Hill kategorisch zu bestimmen. Diese Untersuchungen werden auf dem vorherigen vorläufigen Abraumprobenahmeprogramm aufbauen, das im Jahr 2021 absolviert wurde. Dieses bestand aus 16 Proben, die einen Goldgehalt von im Schnitt 1,33 g/t Au lieferten. 96 % des Goldes konnte durch Zyanidlaugung gewonnen werden.

Die neuen Untersuchungen sollen eine genauere Darstellung der in den Abraumhalden enthaltenen Goldmenge liefern, weitere Verarbeitungsoptionen bewerten und möglicherweise die erste Ressource des Unternehmens erweitern. Die Ergebnisse dieses Abraumprobenahmeprogramms werden zu einem quantitativen Datensatz aggregiert, der zur Berechnung von NI-43-101-konformen Ressourcenschätzungen verwendet werden kann, die wiederum in eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie für Golden Hill einfließen werden.

Um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Probenahmeprogramms zu gewährleisten, hat Mantaro erfahrene Geologen engagiert, die das Projekt beaufsichtigen und sicherstellen werden, dass das NI-43-101-konforme Best-Practice-Protokoll und die Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren (QAQC) eingehalten werden. Die Geologen werden systematisch Proben an vorab festgelegten, willkürlich in einem Raster angeordneten Stellen in verschiedenen Tiefen innerhalb der Abraumhalden entnehmen und diese analysieren. Dieser Ansatz garantiert eine repräsentative Bewertung des Goldgehalts in den Abraumhalden.

Darren Hazelwood, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: Auf Grundlage der vielversprechenden Ergebnisse unserer vorläufigen Abraumprobenahmen im Jahr 2021 sind wir bestrebt, ein genaueres Verständnis des Goldgehalts in den geschätzten 600.000 Tonnen historischer Abraumhalden zu erlangen. Die Ergebnisse dieses Abraumprobenahmeprogramms werden eine wichtige Grundlage für künftige Entscheidungen hinsichtlich der Wiederaufbereitungsstrategien von Abraumhalden und potenzieller Möglichkeiten zur Erweiterung der Ressourcen bei Golden Hill bilden.

Abbildung 1: Karte des Konzessionsgebiets Golden Hill mit dem Gebiet der Abraumhalden in Blau, das etwa 300 mal 500 Meter misst und eine Tiefe von bis zu 15 Meter aufweist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71437/Mantaro_072623_DEPRcom.001.png

Qualifizierter Sachverständiger

Dr. Christopher Wilson, Ph.D., FAusIMM (CP), FSEG ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Mantaro Precious Metals Corp.

Mantaro Precious Metals Corp. ist ein Unternehmen aus British Columbia, das ein diversifiziertes Portfolio von Mineralkonzessionen mit Schwerpunkt Gold und Silber in Bolivien und Peru besitzt. Das Unternehmen verfügt über eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 80 % am fortgeschrittenen orogenen Goldkonzessionsgebiet Golden Hill (Golden Hill), das sich im wenig erkundeten präkambrischen Schild in Bolivien befindet.

In Peru besitzt das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung am hochgradigen Silberkonzessionsgebiet Santas Gloria sowie jeweils eine Beteiligung von 100 % an den Konzessionsgebieten La Purisima, Cerro Luque und Huaranay.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Darren Hazelwood

Tel: +44 (0) 7971 957685

E-Mail: darren@mantaropreciousmetals.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel für die Durchführung seiner Explorationsprogramme zu erhalten, und die Notwendigkeit der Einhaltung von Umwelt- und Regierungsvorschriften. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mantaro Precious Metals Corp.

Matthew Anderson

1100 – 1199 W Hastings Street

V6E 3T6 Vancouver, BC

Kanada

email : mja@malaspinaconsultants.com

