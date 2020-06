Maple Gold meldet zusätzliche Abschnitte aus der Winterbohrkampagne mit 1,23 g/t Gold auf 75 Metern, einschließlich 1,61 g/t Gold auf 31 Metern

10. Juni 2020 – Montreal (Quebec): Maple Gold Mines Ltd. „Maple Gold“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/maple-gold-mines-ltd/) freut sich, weitere Untersuchungsergebnisse seiner Winterbohrkampagne 2020 auf dem Projekt Douay bekannt zu geben. Der westliche Teil der Porphyr-Zone ist ein Gebiet von hoher Priorität für das Unternehmen, da es breite Zonen mit einer relativ flachen Mineralisierung mit nachgewiesener Kontinuität, höheren Durchschnittsgehalten als der der Lagerstätte, vorhandenen angezeigten Ressourcen (RPA 2019) und verbleibenden Bohrlöchern in diesem Gebiet gibt. Das jüngste Bohrloch des Unternehmens (DO-20-281) durchschnitt die Mineralisierung über 164 Meter, beginnend in 108 m Tiefe (etwa 97 m vertikale Tiefe). Die Highlights für DO-20-281 und diesen westlichen Teil der Porphyr-Zone sind unten angegeben:

– DO-20-281 durchschnitt mehrere Goldzonen, hervorgehoben durch 1,23 g/t Au auf 75 m aus 108 m Tiefe, einschließlich 15 m mit 1,32 g/t Au, gefolgt von 31 m mit 1,61 g/t Au.

– Nach einer dazwischen liegenden niedriggradigeren Zone (0,30 g/t Au auf 50 m) durchschnitt DO-20-281 0,85 g/t Au auf 38 m, einschließlich 1,71 g/t Au auf 5 m.

– DO-20-281 wurde etwa 130 m nordöstlich von zwei historischen Bohrlöchern (DO-11-33 und DO-12-97) angelegt, die etwa 30 m voneinander entfernt waren und 2011 und 2012 gebohrt wurden. Das neue Bohrloch von Maple Gold unterstützt die neigungsaufwärts verlaufende Kontinuität der Mineralisierung aus diesen historischen Bohrlöchern, die 1,14 g/t Au auf 62,0 m, einschließlich 3,0 g/t Au auf 11,5 m, und 1,17 g/t auf 163,5 m, einschließlich 8,96 g/t Au auf 9,0 m, ergaben, die für DO-12-97 nicht gedeckt waren (siehe Abb. 2 und Tabelle 2).

– DO-20-281 erprobte und unterstützt auch die neigungsabwärts verlaufende Kontinuität der Mineralisierung, die in Bohrloch 70586 angetroffen wurde, einem historischen Bohrloch, das innerhalb der angezeigten Ressourcen gefunden wurde (RPA, 2019). Dieses Bohrloch durchschnitt 0,98 g/t Au auf 13,6 m aus einem 78,3 m tiefen Bohrloch, gefolgt von 0,87 g/t Au auf 93,6 m aus einem 107,6 m tiefen Bohrloch, einschließlich 2,04 g/t Au auf 14,2 m.

– Die Bohrungen des Unternehmens im Jahr 2020 scheinen nun mehrere (neue und historische) Abschnitte innerhalb einer viel breiteren Mineralisierungszone zu verbinden, die sich von der Spitze des Grundgesteins bis zur Basis der aktuellen konzeptionellen Grube in diesem Gebiet erstreckt.

Der VP von Maple Gold, Exploration, Fred Speidel, kommentierte dazu: „Wir sind sehr zufrieden mit unseren Bohrergebnissen für 2020 aus dem westlichen Teil der Porphyr-Zone, insbesondere mit den überdurchschnittlich hohen Durchschnittsgehalten über beträchtliche Mächtigkeiten sowie mit der Kontinuität von Bohrloch zu Bohrloch und von Abschnitt zu Abschnitt; unser Team ist bereits dabei, die Bohrlochstandorte für die nächste Bohrphase in diesem Gebiet festzulegen. Angesichts seiner Merkmale hat dieses Gebiet das Potenzial, die Wirtschaftlichkeit des Projekts positiv zu beeinflussen, und angesichts der Tatsache, dass die nördlichen und östlichen Grenzen dieser Zone noch nicht vollständig definiert sind, beabsichtigen wir, dieses Gebiet in unseren nächsten Bohrkampagnen weiter zu erproben.

Die neuen Untersuchungsergebnisse von DO-20-281 bauen auf den kürzlich gemeldeten Ergebnissen von DO-20-280 und DO-20-283 (siehe Pressemitteilung vom 27. Mai 2020, Abb. 1 und Abb. 2 sowie Tabelle 1 unten) sowie auf den Ergebnissen der historischen Bohrlöcher 70586, DO-11-33 und DO-12-97 (siehe Abb. 2 und Tabelle 2) auf. Diese Bohrlöcher weisen einige der längsten Abschnitte auf dem gesamten Grundstück auf. Beachten Sie, dass sich die mineralisierte Hülle in DO-20-281 weit unterhalb des gemeldeten Abschnitts erstreckt (Abb. 2). Die in Abb. 2 und Abb. 3 dargestellten angezeigten Ressourcen (RPA 2019) sind aufgrund der zuvor spärlichen Bohrungen immer noch begrenzt; die maximale Projektionsentfernung von einem beliebigen Bohrloch für die angezeigte Kategorie beträgt 50-60 Meter (RPA, 2019).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52221/MGM_Maple Gold intersects broad zones of gold in western Porphyry Zone-FINAL DEPRcom.001.png

Abb. 1: Bohrplan auf aeromagnetischer Basis, der die Hauptbohrlöcher des Jahres 2020 im westlichen Teil der Porphyr-Zone und die Goldabschnitte zeigt. Beachten Sie zwei Cluster mit kontinuierlicheren Goldmineralisierungen, von denen die östlichste noch relativ spärliche Bohrungen aufweist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52221/MGM_Maple Gold intersects broad zones of gold in western Porphyry Zone-FINAL DEPRcom.002.png

Abb. 2: NS-Abschnitt 705900E mit Blick nach Westen, 40 m Korridor auf jeder Seite. Siehe Tabelle 1 und 2 für 2020 und historische Untersuchungen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52221/MGM_Maple Gold intersects broad zones of gold in western Porphyry Zone-FINAL DEPRcom.003.png

Abb. 3: Schrägansicht (Blick nach unten) des Blockmodells, das die Verteilung von 2020 und die historischen Bohrlöcher und angezeigten Ressourcen (RPA 2019) im westlichen Teil der Porphyr-Zone sowie zusätzliche Zielgebiete zeigt.

Klicken Sie auf den folgenden Link, um die neuesten Bohrergebnisse in 3D anzusehen: bit.ly/2UtmyfP

Die Mineralisierung im westlichen Teil der Porphyr-Zone ist meist intrusiv beherbergt, wobei die Sulfidmineralisierung häufig mit Quarz-Calcit-Fluorit-Adern und Craquelé-Brekzien in Verbindung steht (Abb. 4). Diese Art der Mineralisierung unterscheidet sich von der Kontaktmineralisierung (gemischter Syenit und Basalt) und der strukturell kontrollierten, basalthaltigen Mineralisierung.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52221/MGM_Maple Gold intersects broad zones of gold in western Porphyry Zone-FINAL DEPRcom.004.jpeg

Abb. 4: Ausgewählter Kern aus DO-20-281, aus dem Intervall 152-153m, der einen Gehalt von 4,35 g/t Au aufwies. NQ-Kern = NQ-Kern mit 47,6 mm Durchmesser. Beachten Sie, dass dieser Kern nicht unbedingt repräsentativ für alle Douay-Mineralisierungen ist.

Sowohl die historischen als auch die Winter-2020-Bohrergebnisse unterstützen die Einschätzung des Unternehmens, dass der westliche Teil der Porphyr-Zone eine überdurchschnittlich hohe Mineralisierung aufweist; Hauptziele zukünftiger Bohrungen in diesem Gebiet werden daher darin bestehen, die Grenzen der Mineralisierung nicht nur im Norden, sondern auch im Osten, wo eine Reihe von Bohrlöchern vorhanden ist (siehe Abb. 1), besser zu definieren und auch die abgeleiteten Ressourcen in diesem Gebiet auf die angezeigten Ressourcen hochzustufen.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse des Jahres 2020 für den westlichen Teil der Porphyr-Zone

Loch UTME UTMN AzimuTauchwinLänge Von Bis InterAu

t kel (m) vall g/t

DO-20-28705875549113360 -55 327 69 73 4 0.85

0 8

DO-20-280 88 92 4 1.14

DO-20-280 106.108 1.5 1.61

5

DO-20-280 141 145 4 0.96

DO-20-28 239 240 1 2.63

0

DO-20-28705938549093359 -58 294 107 271 164 0.86

1 0

einschli 108 183 75 1.23

eßlich

einschli 108 113 5 1.79

eßlich

einschli 121 136 15 1.32

eßlich

einschli 152 183 31 1.61

eßlich

DO-20-281 183 233 50 0.30

DO-20-28 233 271 38 0.85

einschlie 233 236 3 1.32

ßlich

einschlie 257 262 5 1.71

ßlich

einschlie 268 271 3 1.67

ßlich

DO-20-28370593549092359 -58 300 107 129 22 0.35

3 1

DO-20-283 162 166 4 1.04

DO-20-283 181 183 2 0.64

DO-20-283 189 206 17 1.91

einschli 189 193 4 1.67

eßlich

einschli 195 201 6 2.28

eßlich

einschli 202 205 3 3.17

eßlich

einschli 203 204 1 5.25

eßlich

DO-20-283 239 240 1 1.46

DO-20-283 253 254 1 1.27

DO-20-283 293 300 7 1.06

einschli 298 300 2 1.60

eßlich

Anmerkungen: Alle Längen sind Bohrlochlängen, die tatsächlichen Breiten betragen 85% oder mehr der Bohrlochlängen, wie in Abb. 2 zu sehen ist. Beachten Sie, dass alle Einzelprobenuntersuchungen unter 15 g/t Au liegen, dem Deckungsgrad, der bei einer Ressourcenschätzung für die Porphyr-Zone angewendet würde (RPA, 2019). Daher sind äquivalente Abschnitte mit Deckelung hier nicht anwendbar.

Tabelle 2: Zusammenfassung ausgewählter historischer Ergebnisse zu Abschnitt 705900 E (siehe Abb. 2)

Loch UTME UTMN AzimutTauchLänge (Von An IntervAu

-winkm) all g/t

el

70586-0705874 5490968360 -5 219.3 78.3 91.8 13.6 0.98

0

70586-0 107.6201.293.6 0.87

einschl 112.9120.87.9 1.21

ießlich

einschl 136.3150.514.2 2.04

ießlich

70597-0705750 549105685 -5 243.4 61.4 76.4 15.0 1.33

0

oder gedeckelt 61.4 76.4 15.0 *1.29

einschl 62.9 67.7 4.7 3.15

ießlich

oder gedeckelt 62.9 67.7 4.7 *3.03

70597-0 119.6212.592.9 1.17

einschl 148.3157.49.1 2.80

ießlich

DO-11-3705870.5490800360 -5 379.0 235.0250.015.0 0.77

3 5 0

DO-11-3 261.5271.810.3 1.44

3

DO-11-3 282.0344.062.0 1.14

3

einschl 314.0325.511.5 3.00

ießlich

DO-11-3 368.5378.09.5 0.60

3

DO-12-9705900.5490802360 -5 512.9 255.0418.5163.5 1.17

7 1 8

oder gedeckelt 255.0418.5163.5 *1.01

einschl 304.5313.59.0 8.96

ießlich

oder gedeckelt 304.5313.59.0 *6.05

DO-18-2705899 5490645359 -5 570.0 174.2179.04.8 1.25

30 4

DO-18-230 368.0369.01.0 17.65

DO-18-230 374.0376.02.0 1.94

DO-18-230 388.0412.024.0 0.69

einschl 389.0396.07.0 1.17

ießlich

DO-18-3 431 434 3.0 1.10

0

einschl 445.4451.15.7 0.75

ießli

ch

Anmerkungen: Alle Längen sind Bohrlochlängen, die tatsächlichen Breiten betragen 85% oder mehr der Bohrlochlängen, wie in Abb. 2 zu sehen ist. Bei Abschnitten mit Untersuchungsergebnissen über 15 g/t Au ist auch das Äquivalent mit Deckelung angegeben, das mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet ist.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc., P. Geo., Vice-President Exploration, von Maple Gold, überprüft und aufbereitet. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Speidel hat die Daten im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Explorationsinformationen durch seine direkte Beteiligung an den Arbeiten überprüft.

Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC)

Maple Gold wendet in Douay strenge Qualitätssicherungs- („QA“) und Qualitätskontrollprotokolle („QC“) an, die die Planung und Platzierung von Bohrlöchern vor Ort, das Bohren und die Entnahme des Bohrkerns in NQ-Größe, die Bohrlochvermessung, den Transport des Kerns zum Lager Douay, die Kernprotokollierung durch qualifiziertes Personal, die Entnahme von Proben und die Verpackung des Kerns für die Analyse, den Transport des Kerns vom Standort zum Labor Val d’Or, QC, ALS, die Vorbereitung der Proben für die Analyse sowie die Analyse, Aufzeichnung und abschließende statistische Prüfung der Ergebnisse umfassen. Eine vollständige Beschreibung der Protokolle finden Sie auf der QA/QC-Seite des Unternehmens auf der Website unter

maplegoldmines.com/index.php/en/projects/qa-qc-qp-statement

Über Maple Gold

Maple Gold ist ein fortgeschrittenes Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Definition eines Goldprojektes im Distriktmaßstab in einer der weltweit führenden Bergbau-Jurisdiktionen konzentriert. Das ca. 355 km² große unternehmenseigene Goldprojekt Douay befindet sich entlang der Deformationszone Casa Berardi (55 km Streichlänge) innerhalb des produktiven Grünsteingürtels Abitibi im Norden von Quebec, Kanada. Das Projekt profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur und verfügt über eine etablierte Goldressource, die in mehrere Richtungen offen bleibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.maplegoldmines.com/index.php/en/

IM NAMEN VON MAPLE GOLD MINES LTD.

„Matthew Hornor“

B. Matthew Hornor, Präsident und CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Herr Joness Lang

Exekutiv-Vizepräsident

Zelle: 778.686.6836

E-Mail: jlang@maplegoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Vorausschauende Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „vorausblickende Informationen“ und „vorausblickende Aussagen“ (gemeinsam als „vorausblickende Aussagen“ bezeichnet) im Sinne der in Kanada geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über das aussichtsreiche Mineralisierungspotenzial der Zone Porphyry, das Potenzial für eine bedeutende Mineralisierung aus anderen Bohrungen im Rahmen des erwähnten Bohrprogramms und den Abschluss des Bohrprogramms. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Ungewissheiten und der besten Schätzung des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass vorausblickende Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht übermäßig auf vorausblickende Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich des Zeitplans und des Abschlusses der Privatplatzierung. Wenn hierin Wörter wie „antizipieren“, „werden“, „beabsichtigen“ und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen, die das Management zum Zeitpunkt ihrer Abgabe für vernünftig hielt, oder in bestimmten Fällen auf Expertenmeinungen Dritter. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich unsere tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von zukünftigen Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen vorausblickenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, finden Sie in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen von Maple Gold Mines Ltd., die unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com verfügbar sind. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, vorausblickende Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

