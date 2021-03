Marble führt neue Abonnement-Preisebenen für seine Finanz-Wellness-Plattform MyMarble ein

Vancouver (British Columbia), 4. März 2021. Marble Financial Inc. (CSE: MRBL, OTC: MRBLF, FWB: 2V0) (Marble oder das Unternehmen), ein KI-gesteuertes Finanztechnologieunternehmen, das Kanadier aufklärt und ihnen dabei hilft, ihren aktuellen Cashflow und ihre Kredite besser zu verstehen und zu verwalten, um eine bessere finanzielle Zukunft zu erreichen, meldete heute die Einführung neuer Abonnement-Preisebenen für seine KI-gesteuerte SaaS-Plattform für finanziellen Wohlstand, MyMarble.

Laut Stats Can, dem nationalen Statistikamt Kanadas, ist der Anteil der Haushaltsschulden am verfügbaren Einkommen bis Ende 2020 auf 171 % gestiegen (1). Der wachsende Trend bei der Verschuldung von Haushalten hat zu einem wachsenden Markt von Kanadiern geführt, die kein Bankkonto haben und ihren finanziellen Status wiederherstellen und/oder verbessern müssen, und es ist davon auszugehen, dass dieser Markt wachsen wird, zumal die aktuellen staatlichen Hilfsprogramme in Zusammenhang mit COVID-19 auslaufen.

MyMarble: eine erschwingliche und nachhaltige Lösung für Kanadier, die kein Bankkonto haben, um einen datengesteuerten Ansatz zur persönlichen finanziellen Fitness zu haben

MyMarble bietet Kanadiern, die kein Bankkonto haben, die Möglichkeit, die Macht von Datenalgorithmen und KI-Technologie zu nutzen, um die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen, die ihnen dabei helfen, Schulden zu verwalten, Kredite aufzunehmen und ihre Ziele effektiver zu erreichen.

Eine kürzlich von Marble Financial durchgeführte Studie über persönliche Finanzen aus dem Jahr 2020 hat ergeben, dass 31 Prozent der Kanadier am Ende eines jeden Monats weniger als 100 Dollar an verfügbarem Einkommen haben (2), was verdeutlicht, dass ein erhöhter Bedarf an erschwinglichen und effektiven Lösungen besteht, um einen positiven finanziellen Status zu erreichen.

Da ein Großteil des kanadischen Marktes danach strebt, finanziellen Wohlstand durch die Maximierung des verfügbaren Budgets mithilfe von präskriptiver KI-Technologie zu erreichen, wird die Einführung der neuen Abonnementebenen von MyMarble – Basic (9,99 Dollar), Pro (19,99 Dollar) und Premium (29,99 Dollar) – neue Cashflows generieren, indem sie ein breiteres Publikum an potenziellen Kunden anzieht.

Die Nutzung von Datenwissenschaften und die Tiefe der Empfehlungen, die in den Basic- und Pro-Ebenen von MyMarble verwendet werden, zeigen die erforderlichen Schritte auf, um den Cashflow zu verbessern, die Schulden zu senken und den Kreditscore zu steigern. MyMarble wird den Kunden anschließend ermöglichen, niedrigere Kreditkosten zu erreichen, um sie in die nächste Progressionsebene zu bringen, die eine höhere Tiefe an personalisierten Empfehlungen nutzt, die sie auf ihrem Weg zu finanziellem Wohlstand schneller voranbringen.

MyMarble bietet Kunden die Möglichkeit, die Leistung von Datenalgorithmen und KI-Technologie zu nutzen, um finanzielle Entscheidungen zu treffen, die ihnen dabei helfen, Kredite aufzunehmen, Schulden zu verwalten und ihre Ziele effektiver zu erreichen, sagte Karim Nanji, CEO von Marble Financial. Allerdings haben nicht alle Kanadier das verfügbare Einkommen, um sich unsere Premium-Ebene leisten zu können. Die Mission von Marble besteht darin, allen Kanadiern, unabhängig von ihrem Budget, dabei zu helfen, ihre finanzielle Fitness zu verbessern. Aus diesem Grund haben wir viele Monate damit verbracht, eine Preisbestimmung zu entwickeln, die auf Empfehlungen als Werttreiber basiert und es den Kanadiern ermöglicht, ihre Ziele zu erreichen – schrittweise und zu einem Preispunkt, der zu einem bestimmten Zeitpunkt zu ihrem Budget passt.

Jede neue Ebene bietet nach wie vor einen enormen Wert und Einblicke, die dem Kunden zeigen, wie er jeden Monat am besten einen positiven Einfluss ausüben kann.

Die Kanadier können nun eine von vier MyMarble-Ebenen unter www.mymarble.ca abonnieren und die unten aufgelisteten spezifischen Funktionen nutzen.

MyMarble-Abonnements bieten die folgenden Merkmale und Funktionen:

FREEMIUM BASIC Pro Premium

(KOSTENLOS) (9,99 $) (19,99 $) (29,99 $)

Kreditscore Kreditscore Kreditscore Kreditscore

KreditübersichKreditübersichKreditübersichKreditübersicht

t t t

Budgetanalyse Budgetanalyse Budgetanalyse Budgetanalyse

Kredit- und Kredit- und Kredit- und Kredit- und

Banking-Einbl Banking-Einbl Banking-Einbl Banking-Einbli

icke icke icke cke

Finanz-AusbildFinanz-AusbildFinanz-AusbildFinanz-Ausbildu

ungskurse ungskurse ungskurse ngskurse

Empfehlungen Empfehlungen Empfehlungen Empfehlungen

für für für für

Anfänger Anfänger Anfänger Anfänger

X Intermediäre Intermediäre Intermediäre

Empfehlungen Empfehlungen Empfehlungen

X X FortgeschritteFortgeschritten

ne e

Empfehlungen Empfehlungen

X X X Master-Empfehlu

ngen

X X X Punktabzugstech

nologie

X X X Zielscore-Simul

ator

X X X Budgetsimulator

X X X Kreditscore-Feh

ler und

Versäumnisverf

olgung

Dies ist ein aufregender Meilenstein, denn Marble richtet sein Hauptaugenmerk weiterhin auf die Entwicklung von Lösungen zur Automatisierung dessen, wie Kanadier ihre finanziellen Ziele nachhaltig erreichen können, sagte Jim Chan, CTO von Marble. Da die Finanzprofile und Budgetbeschränkungen der Kanadier immer komplexer werden, freuen wir uns, unsere Technologielösungen zu erweitern, um unseren Kunden neue Varianten an Einblicken und Automatisierung ihrer Finanzen zu ermöglichen.

MyMarble bietet die ultimative Personalisierung, zumal die innovative Technologie eigene KI-Software, datengesteuerte Algorithmen und die aktuellen persönlichen Bank- und Kreditinformationen der Nutzer miteinander verbindet.

Über Marble Financial Inc. (CSE: MRBL, OTC: MRBLF, FWB:2V0) Die eigene Plattform MyMarble von Marble nutzt die Kraft des maschinellen Lernens, der Datenwissenschaft und der künstlichen Intelligenz, indem sie ihre bewährten datengesteuerten Strategien durch die Technologielösungen Fast-Track, Score-Up und Maestro einsetzt, um einen klaren Weg zu finanziellem Wohlstand und einem aussagekräftigen Kreditscore einzuschlagen. Seit 2016 ist Marble stolz darauf, Tausende von marginalisierten Verbrauchern zu einer positiven finanziellen Zukunft ermächtigt zu haben, und wir etablieren uns weiterhin als Marktführer im Bereich des finanziellen Wohlstandes durch die Lizenzierung unserer eigenen Produkte auf der Plattform MyMarble.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter mymarble.ca.

Mike Marrandino, Executive Chairman

Tel:(855) 661-2390 ext. 104 E-Mail: ir@marblefinancial.ca

(1) Quelle: www.bnnbloomberg.ca/household-debt-ratio-rises-to-170-7-per-cent-statcan-says-1.1535105

(2) Quelle: mymarble.ca/how-to-budget-your-money/

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE HABEN DIESE PRESSEMELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR IHRE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“, wie dieser Begriff in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen verwendet wird, die Verwendung der damit erzielten Einnahmen. Die Verwendung von Wörtern wie anstreben, planen, annehmen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, vorhersehen, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken dienen der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich Aussagen in Bezug auf das Marktpotenzial von MyMarble, Score-Up, Fast-Track, Maestro und Credit-Meds und den Vorteilen von MyMarble, einschließlich der potenziellen Verbesserung des Kreditscores, der Gebäude und der Managementergebnisse. Bei der Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die Finanzlage und die Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern und dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen in den Gerichtsbarkeiten in Kanada, in denen es dieses Produkt anbieten wird, erhalten wird und erhalten hat. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Pläne, Schätzungen und tatsächliche Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen prognostiziert wurden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ändern oder unzutreffend sind, zählen unter anderem: die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage; Änderungen der Finanzlage und der Entwicklungspläne des Unternehmens; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den jüngsten kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com veröffentlicht wurden, dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu berücksichtigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Kosten oder Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen können. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marble Financial Inc.

Michele Marrandino

1166 Alberni Street Suite 1200

V6E 3Z3 Vancouver, British Columbia

Kanada

email : info@marblefinancial.ca

Pressekontakt:

Marble Financial Inc.

Michele Marrandino

1166 Alberni Street Suite 1200

V6E 3Z3 Vancouver, British Columbia

email : info@marblefinancial.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

West Mining Corp. beauftragt Moose Mountain Technical Services mit der Aktualisierung der historischen Ressource bei Kena Immer unter Palmen – Palmen24.de hat neuen onlineshop