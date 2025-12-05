  • Marcus Christiansen präsentiert mit „Extreme“ seine neueste Single

    Eine moderne Coverversion

    BildEr widmet sich darin einem echten Kultsong: dem Roland-Kaiser-Original von 1998. Mit viel Feingefühl und moderner Produktion gelingt es Christiansen, dem Titel eine frische, zeitgemäße Note zu verleihen, ohne den Charme und die emotionale Tiefe des Klassikers zu verlieren.

    Die neue Version besticht durch klare Vocals, ein stimmiges Arrangement und eine Atmosphäre, die sowohl langjährige Roland-Kaiser-Fans als auch ein jüngeres Publikum anspricht. „Extreme“ zeigt erneut, wie souverän Marcus Christiansen große Songs interpretiert und ihnen seinen eigenen Charakter verleiht.

    Der Track ist ab sofort digital erhältlich und markiert einen weiteren spannenden Schritt in Christiansens musikalischer Entwicklung.

    Marcus Christiansen – Extreme
    Label, Vertrieb und Verlag: MusicHub
    ISRC-Nr.: DEYX82278849
    Text: Roland Kaiser / Silvia Gehrke
    Musik: Roland Kaiser / Toto Cutugno
    EAN: 4064946658424
    VÖ-Datum: 05.12.2025
    Mehr Infos zum Künstler gibt es bei ihm in den sozialen Medien wie Facebook und Instragram.

