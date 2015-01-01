  • Mario Gambas Acquarello auch 2026 weltweit spitze – Beim „50 Top Italy“ Award 2026 gleich mehrfach prämiert:

    10. bestes italienisches Restaurants der Welt
    Bestes italienisches Restaurant in Deutschland
    ICON Sonderpreis für den besten Business Lunch weltweit!

    BildDas Acquarello in München hat es im renommierten Ranking der besten italienischen Restaurants weltweit, dem „50 Top Italy“ 2026, wieder an die Spitze geschafft. Bei der großen Award-Gala in Mailand belegte Sternekoch Mario Gamba mit seinem Acquarello weltweit den 10. Platz und ist gleichzeitig das beste italienische Restaurant in Deutschland! Desweitern erhielt das Acquarello den ICON Award für den besten italienischen Business Lunch weltweit.

    Die Platzierung ist nicht die erste Top-Bewertung für das renommierte Gourmetrestaurant, das Mario Gamba 1994 eröffnete. Die Liste der Auszeichnungen ist lang: Magazine wie BUNTE und Feinschmecker kürten das Acquarello mehrfach zum besten Italiener Deutschlands.

    Die „50 Top Italy“ Jury würdigt das Acquarello unter der Leitung von Mario Gamba, den Sänger Al Bano den „Puccini der italienischen Küche“ nennt, als unverzichtbaren Referenzpunkt für italienische Küche in München: „In Mario Gambas Reich, das in einem ruhigen Münchner Wohnviertel liegt, fühlt man sich beim Überschreiten der Schwelle wie in Italien. Die Pastellfarben eines Frühlingsmorgens und die Düfte des Mittelmeers bilden die Kulisse, darunter auch der Duft von exzellentem Kaffee. Die langjährige internationale Erfahrung des Küchenchefs hat ihn dazu inspiriert, eine Speisekarte zu kreieren, die Augen und Gaumen gleichermaßen erfreut – mit angenehmer Säure und nie aufdringlicher Süße. Die frische Pasta ist hervorragend, insbesondere die saisonalen Trüffel-Tagliolini. All dies in einer eleganten und entspannten Atmosphäre, die zum Genuss eines zweiten oder dritten Glases einlädt. Der Service ist eine der Stärken: freundlich, aufmerksam, nie aufdringlich, versteht es, den Abend zu gestalten und mit natürlicher Professionalität die Geschichte Italiens zu erzählen.“

    Der gebürtige Italiener aus Bergamo war Dolmetscher, bevor er sein Kochhandwerk bei Alain Chapel in Frankreich und bei Heinz Winkler im Tantris lernte. Mit Winkler eröffnete er das Tristan auf Mallorca, bevor er sich 1994 mit dem Acquarello in München selbstständig machte. Seit fast über drei Jahrzehnten verkörpert sein Restaurant nun mediterrane Eleganz – sowohl im fein abgestimmten, pastellfarbenen Ambiente. Mit seiner „Cucina del Sole“ kocht Mario Gamba fein, mediterran mit avantgardistischem, luxuriösem Stil, internationalen Ausflügen und einem exzellenten Gespür für die Präsentation.

    Seine Philosophie: „Wer genießen will, muss sein Herz öffnen. Meine Kreationen, ihr Geschmack, ihre Konsistenz müssen das Innerste, die Seele, berühren. Nur dies ermöglicht wahren Genuss“ und Mario Gambas Ziel ist es, das bei jedem Gast zu erreichen. Die Seelen der Kritiker von „50 Top Italy“ hat Mario Gamba offensichtlich berührt und kann so stolz von behaupten, zu den besten italienischen Restaurants der Welt zu gehören und in Deutschland sogar die Nummer 1 zu sein.

    In seinem Restaurant und mit seinem Catering hat Mario Gamba schon viele Prominente bekocht u. a. Elton John und Madonna und zu seinen Fans zählen u.a. Anna-Sophie Mutter, Maria Furtwängler, Nico Hoffmann und Al Bano (von Al Bano & Romina Power).

    Mehr Informationen unter: acquarello.com

