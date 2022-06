Maritime Resources entdeckt neue Goldzone 300 Meter südlich der Lagerstätte Hammerdown

TORONTO, Ontario (22. Juni 2021) – Maritime Resources Corp. (TSX.V: MAE) (Maritime oder das Unternehmen) freut sich, die Bohrergebnisse seines vor Kurzem abgeschlossenen 6 Bohrungen (1.367 m Gesamtlänge) umfassenden Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Hammerdown (Hammerdown oder das Projekt) bekannt zu geben. Das fokussierte Bohrprogramm überprüfte einen Goldtrend, der mit einem geophysikalischen Trend zusammenfällt und sich von der Zone Orion North in Richtung Nordosten entlang eines markanten magnetischen Tiefs erstreckt. Bohrungen in großen Abständen identifizierten eine 30,2 m mächtige Zone mit oberflächennaher Goldmineralisierung, die der Goldmineralisierung in der Hauptzone (Main Zone) der Lagerstätte Orion und der neuen Zone Wisteria in der Lagerstätte Hammerdown sehr ähnlich ist.

Höhepunkte

· Bohrung DC-22-02 durchteufte einen mächtigen Abschnitt mit einer oberflächennahen, disseminierten und in Gängen beherbergten Goldmineralisierung mit einem Gehalt von 0,76 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) über 30,2 m, einschließlich 8,9 m mit einem Gehalt von 1,74 g/t Au.

– DC-22-02 befindet sich 700 m nordöstlich und im Streichen des neu entdeckten Trends Orion North (Abbildung 2) und 300 m südlich der Zone Wisteria in Hammerdown am südlichen Rand des Grubenmodells der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment (PEA)). Diese Entdeckung eröffnet ein neues Zielgebiet, das in Richtung des nordöstlichen Endes des vorgeschlagenen Grubenmodells streicht.

– Die Goldmineralisierung fällt mit einem markanten magnetischen Tief zusammen, das sich über 1 km nordöstlich der Entdeckungsbohrung und 2 km südwestlich in Richtung der Lagerstätte Orion erstreckt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen und ein weiteres Explorationsprogramm ist derzeit in Planung.

– Zone Beetle Pond: 12,1 m mit einem Gehalt von 19,9 g/t Ag, 0,48 g/t Au, 0,03 % Cu, 0,12 % Pb und 0,25 % Zn, einschließlich 4,1 m mit einem Gehalt von 40,9 g/t Ag, 1,1 g/t Au, 0,04 % Cu, 0,12 % Pb und 0,28 % Zn in Bohrung GA-22-48.

Diese neue Entdeckung beherbergt beträchtliche Abschnitte mit hochgradiger und niedrighaltiger Mineralisierung, ähnlich wie die Goldabschnitte, die aus den Zonen Orion und Wisteria gemeldet wurden. Die Goldmineralisierung kommt in einer 30 m mächtigen Zone vor, die vertikal bis subvertikal verläuft und deren Ausbiss an der Oberfläche projiziert wird. Das Streichen der Zone, das auf den geophysikalischen Daten und den regionalen Bohrungen basiert, setzt sich in nordöstlicher Richtung fort, wobei über eine Strecke von 1 km nicht gebohrt wurde.

Frühere Explorationsprogramme in der Zone Wisteria bei Hammerdown, einer Hauptzone auf der Südseite der Lagerstätte, stießen auf diese Art der Mineralisierung mit einem Gehalt von 2,9 g/t Au über 31,0 m in Bohrung MP-20-130 (siehe Pressemitteilung vom 21. September 2020) und 92,1 m mit einem Gehalt von 1,4 g/t Au in Bohrung MP-20-165 (siehe Pressemitteilung vom 1. Februar 2021). In der Lagerstätte Orion, 2 km in südwestlicher Streichrichtung, wurde diese Art von Mineralisierung von früheren Bohrungen ebenfalls mehrfach durchteuft, wobei ein Abschnitt von 32,2 m mit einem Gehalt von 1,78 g/t Au in Bohrung BB-20-107 (siehe Pressemitteilung vom 3. November 2020) hervorzuheben ist. Maritimes erstes Diamantbohrprogramm im Jahr 2022 war darauf ausgelegt, ein Gebiet südlich des geplanten Tagebaus Hammerdown zu überprüfen. Dazu zählten auch fünf weitständige Bohrungen (DC-22-02 bis DC-22-06) mit einer Gesamtlänge von 1.367 m, die dazu bestimmt waren, ein zusätzliches Gebiet zu überprüfen, das für eine Abraumhalde vorgesehen ist. Nur eine der sechs Bohrungen durchteufte eine bedeutende Goldmineralisierung. Die zusätzlichen Bohrungen entlang der Sektion lagen jedoch entweder zu weit südlich oder zu weit nördlich, um die neue mineralisierte Zone zu überprüfen.

Garett Macdonald, President und CEO, sagte: Die Entdeckung dieser neuen Goldzone in einem nicht erkundeten Gebiet eröffnet das Potenzial für zusätzliche oberflächennahe Lagerstätten mit großen Tonnagen entlang eines 3 km langen magnetischen Tiefs, das sich innerhalb der Grundfläche des Goldprojekts Hammerdown befindet. Diese Art von Mineralisierung wurde im Rahmen historischer Explorationsprogramme in der Regel nicht beprobt und übersehen, doch angesichts des aktuellen Goldmarktes stellt sie eine sehr interessante Möglichkeit dar, zusätzliche Unzen hinzuzufügen und die geplante Lebensdauer der Mine bei Hammerdown zu verlängern.

Zone Beetle Pond

Im Jahr 2022 schloss Maritime im Gebiet Beetle Pond, 1 km östlich der Lagerstätte Hammerdown, ein 6 Bohrungen (1206 m Gesamtlänge) umfassendes Diamantbohrprogramm ab. Das Programm wurde konzipiert, um die potenzielle Erweiterung des Goldgangsystems Golden Anchor sowie des VMS-Systems Lochinvar zu überprüfen. Bohrung GA-22-48 lieferte 12,1 m mit einem Gehalt von 19,9 g/t Ag und 0,48 g/t Au, einschließlich 4,1 m mit einem Gehalt von 40,87 g/t Ag und 1,07 g/t Au. Frühere Bohrungen zu Beginn des Jahres bei Beetle Pond trafen auf hochgradiges Gold mit 150,3 g/t Au und 81,3 g/t Au über 0,2 m sowie reichlich sichtbares Gold in Bohrung GA-22-46 (siehe Pressemitteilung vom 16. März 2022). Die aus den 6 fertiggestellten Bohrungen erhaltenen Analyseergebnisse zeigen, dass die Bohrungen isolierte Quarz-/Sulfidgänge mit unterschiedlichen Goldgehalten und Mächtigkeiten (siehe Tabelle 2) durchteuften. Mehrere der Bohrungen aus dem Jahr 2022 wurden in eine größere Tiefe niedergebracht, um den VMS-Horizont Lochinvar zu überprüfen (GA-22-46, GA-22-48 und GA-22-50). Aus allen drei Bohrungen wurden mächtige Zonen mit intensiver Quarz-, Serizit- und Pyrit-Alteration mit lokalen dünnen Erzschnüren von Zinkblende, Chalkopyrit (Kupferkies) und Bleiglanz, die der VMS-Zone Lochinvar ähneln (Tabelle 2). Beetle Pond befindet sich 500 m östlich der historischen VMS-Lagerstätte Lochinvar und ist in einem polymetallischen VMS-Horizont beherbergt (Abbildung 2). Sowohl die Erzgänge Golden Anchor im Hangenden als auch die VMS-Zone Lochinvar sind in der Tiefe und im Streichen offen; in diesem Gebiet sind weitere Bohrungen geplant.

Abbildung 1: Kernfotos, die mineralisierte Bohrkernabschnitte zeigen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66381/PR_220621_DC-22-02_DEPRcom.001.png

Abbildung 2: Übersichtskarte – Orion, Gebiet Hammerdown mit Darstellung der magnetischen und mineralisierten Trends

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66381/PR_220621_DC-22-02_DEPRcom.002.png

Abbildung 3: Übersichtskarte – Orion, Gebiet Hammerdown

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66381/PR_220621_DC-22-02_DEPRcom.003.png

Abbildung 4: Profilschnitt mit DC-22-02 und der geplanten Grube Hammerdown

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66381/PR_220621_DC-22-02_DEPRcom.004.png

Tabelle 1: Zusammengesetzte Bohrlochabschnitte

Bohrloch_Nr. von (m) bis (m) Länge (m) Au g/t

MP-22-215 198,8 199,07 0,27 1,04

DC-22-02 145,59 175,83 30,24 0,76

einschließlich 145,59 154,53 8,94 1,74

einschließlich 146,31 148,14 1,83 5,08

und 150,28 150,7 0,42 5,96

und 172,79 173,39 0,6 3,26

DC-22-03 8,62 8,84 0,22 0,76

und 112,33 112,7 0,37 1,35

und 176,8 177,05 0,25 7,50

DC-22-04 kein bedeutender Abschnitt

DC-22-05 199,89 200,09 0,2 1,16

DC-22-06 7,9 8,1 0,2 7,80

Tabelle 2: Zusammengesetzte Bohrlochabschnitte von Beetle Pond

Bohrloch-Nr. von (m) bis Länge (m) Au g/t Ag g/t Cu % Pb % Zn % Anmerkungen

(m)

GA-22-46 57,62 57,82 0,20 150,38* 81,30 0,01 0,02 0,01 Erzgang vom Typ Golden Anchor

und 249,85 253,31 3,46 0,28 2,25 0,03 0,01 0,08 Erzschnüre vom Typ Lochinvar VMS

GA-22-47 71,45 71,65 0,20 0,63 0,20 0,01 0,01 0,01 Erzgang vom Typ Golden Anchor

GA-22-48 120,03 120,23 0,20 1,08 0,80 0,02 0,00 0,01 Erzgang vom Typ Golden Anchor

und 200,90 212,97 12,07 0,48 19,90 0,03 0,12 0,25 Erzschnüre vom Typ Lochinvar VMS

einschließlich 205,96 210,04 4,08 1,07 40,87 0,04 0,12 0,28

und 222,34 223,35 1,01 0,05 4,60 0,20 0,07 3,38 Erzschnüre vom Typ Lochinvar VMS

GA-22-49 52,76 52,96 0,20 14,15 3,70 0,01 0,04 0,02 Erzgang vom Typ Golden Anchor

und 58,30 58,50 0,20 1,49 1,90 0,03 0,40 0,02 Erzgang vom Typ Golden Anchor

und 91,00 92,00 1,00 1,19 0,80 0,01 0,02 0,01 Erzgang vom Typ Golden Anchor

GA-22-50 27,45 27,65 0,20 3,33 1,20 0,01 0,01 0,01 Erzgang vom Typ Golden Anchor

und 213,74 215,30 1,56 0,06 1,94 0,04 0,01 0,55 Erzschnüre vom Typ Lochinvar VMS

GA-22-51 31,29 31,49 0,20 1,05 0,70 0,01 0,01 0,01 Erzgang vom Typ Golden Anchor

und 46,65 46,85 0,20 3,03 3,40 0,02 0,04 0,02 Erzgang vom Typ Golden Anchor

und 86,29 87,59 1,30 0,05 4,84 0,09 0,04 0,18 Erzgang vom Typ Golden Anchor

*Au zuvor gemeldet

Tabelle 3: Angaben zum Standort und der Ausrichtung der Bohrlöcher

Bohrloch Azimut Neigung Länge (m) Hochwert Rechtswert Höhenlage

Bohrstandorte des Programms bei Condemnation

MP-22-215 310 -45 307 5488398.77 555137.04 218.04

DC-22-02 320 -45 202 5488556.78 555070.42 213.74

DC-22-03 320 -45 189 5488746.07 555067.99 210.81

DC-22-04 320 -45 205 5488600.96 554832.37 211.27

DC-22-05 320 -45 232 5488460.44 555227.92 216.27

DC-22-06 320 -45 232 5488804.86 554828.92 205.12

Total 1367

Bohrstandorte des Programms bei Beetle Pond

GA-22-46 220 -60 284 5489308.85 556486.12 156.39

GA-22-47 210 -60 190 5489342.74 556489.89 157.96

GA-22-48 220 -60 269 5489119.34 556638.53 152.17

GA-22-49 225 -45 121 5489341.3 556454.39 157.93

GA-22-50 220 -60 250 5489202.89 556635.69 152.04

GA-22-51 220 -60 92 5489297.98 556470.12 155.77

Total 1206

Alle Standorte in UTM NAD83 Zone 21 angegeben

Analysemethoden:

Alle Proben, die analysiert und in dieser Pressemitteilung mitgeteilt wurden, wurden von Eastern Analytical Limited (EAL) mit Sitz in Springdale (Neufundland und Labrador) untersucht. EAL ist ein nach der Norm ISO 17025:2005 akkreditiertes Labor, das eine genau definierte Auswahl an Verfahren anwenden darf. EAL steht in keinem Nahverhältnis zu Maritime Resources. Die Proben werden von den Feldteams von Maritime in Plastiksäcke verpackt und zu EAL gebracht, wo sie getrocknet, zerkleinert und gemahlen werden. Die Proben werden auf einen Siebdurchlauf von – 10 Mesh (80 %) zerkleinert und mit Hilfe eines Probenteilers in rund 250 Gramm schwere Teilproben unterteilt. In einer Ringwalzenmühle wird die Probe auf einen Siebdurchlauf von – 150 Mesh (95 %) weiter zerkleinert. Ausgeschiedenes Probenmaterial wird in einem sicheren Bereich am Standort von EAL für künftige Referenzzwecke eingelagert. Aus den 250 Gramm wird eine repräsentative Teilprobe von 30 Gramm zur Analyse ausgewählt; anschließend führt EAL eine Brandprobe gefolgt von einem Säureaufschluss und einer Atomabsorptionsanalyse durch, um den Goldgehalt zu ermitteln. Der Gehalt an weiteren Metallen wird mittels Säureaufschluss und einer abschließenden 34-Element-ICP-Analyse untersucht. EAL führt ein umfassendes Qualitätskontrollprogramm durch, bei dem jeder Probencharge Standard-, Doppel- und Leerproben hinzugefügt werden.

Über Maritime Resources Corp.

Maritime hält vorbehaltlich der Optionsvereinbarung, die das Unternehmen zum Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile berechtigen, eine direkte hundertprozentige Beteiligung am Konzessionsgebiet Green Bay. Das schließt auch die ehemalige Goldmine Hammerdown und das Goldprojekt Orion sowie das Explorationsprojekt Whisker Valley ein, die alle im Bergbaugebiet Baie Verte unweit der Ortschaft King’s Point (Neufundland und Labrador) liegen. Das Goldprojekt Hammerdown zeichnet sich durch nahezu senkrechte, schmale mesothermale goldhaltige Quarzgänge in Zusammenhang mit Pyrit aus. Hammerdown wurde zuletzt zwischen 2000 und 2004 von Richmont Mines betrieben. Das Unternehmen besitzt auch den Goldkreislauf in der metallurgischen Anlage Nugget Pond in Neufundland und Labrador, das Goldprojekt Lac Pelletier in Rouyn Noranda, Québec, sowie mehrere andere Explorationsgrundstücke und Lizenzbeteiligungen in wichtigen Bergbaucamps in ganz Kanada.

Für das Board:

Garett Macdonald, MBA, P.Eng.

President and CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Tania Barreto, CPIR

Investor Relations-Leiterin

1900-110 Yonge Street, Toronto, ON M5C 1T4

www.maritimeresourcescorp.com

Qualifizierter Sachverständiger:

Die Explorationsaktivitäten auf dem Goldprojekt Hammerdown und Whisker Valley werden vor Ort vom Explorationsmanager des Unternehmens, Larry Pilgrim, P.Geo, und dem technischen Berater Jeremy Niemi, P.Geo, geleitet. In Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ist Larry Pilgrim, P.Geo. Exploration Manager, der qualifizierte Sachverständige für das Unternehmen und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Einige der hierin gemachten Aussagen und enthaltenen Informationen sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne von National Instrument 51-102 – Continuous Disclosure Obligations. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet, beabsichtigt, zeigt, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen bezüglich des Potenzials, die Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen zu erhöhen; der Entscheidung des Unternehmens, das Projekt wieder in Betrieb zu nehmen; der Pläne des Unternehmens hinsichtlich der Tiefenerweiterung der Lagerstätte bei Hammerdown; der Pläne des Unternehmens hinsichtlich des Abschlusses zusätzlicher Ergänzungsbohrungen und Gehaltskontrolltests im Rahmen des PEA-Minenplans; sowie der Pläne des Unternehmens hinsichtlich der zuvor identifizierten Bohrziele; des voraussichtlichen Zeitpunkts des Eingangs von Genehmigungen für den Bau und die Erschließung von Hammerdown; und der Entscheidung des Unternehmens, neue Konzessionsbeteiligungen und Aktiva zu erwerben. Solche Aussagen sind unter anderem bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder die Ergebnisse der Branche erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die durch solche zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen basieren auf vernünftigen Annahmen, die vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Information in gutem Glauben getroffen wurden. Solche Annahmen beinhalten, ohne Einschränkung, den Preis und die voraussichtlichen Kosten für die Gewinnung von Basismetallkonzentraten, Gold und Silber; das Vorhandensein und die Kontinuität solcher Mineralien mit modellierten Gehalten und Werten; die Kapazitäten verschiedener Maschinen und Anlagen; die Voraussetzung, dass die Verwendung von einer Erzsortiertechnologie positive Ergebnisse liefern wird; die Verfügbarkeit von Personal, Maschinen und Anlagen zu geschätzten Preisen; Mineralgewinnungsraten und andere Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen widergespiegelten Erwartungen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin Zugang zu den Kapitalmärkten für Finanzierungen zu erhalten, die für den Erwerb, die Erhaltung und die Weiterentwicklung von Explorationskonzessionsgebieten oder Geschäftsmöglichkeiten erforderlich sind; globale finanzielle Bedingungen, einschließlich der Marktreaktion auf den Coronavirusausbruch; Wettbewerb innerhalb der Branche, um aussichtsreiche Konzessionsgebiete oder neue Geschäftsmöglichkeiten zu erwerben; Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die über größere technische und finanzielle Ressourcen verfügen; Schwierigkeiten bei der Herbeiführung einer Erschließungsentscheidung bei Hammerdown und bei der Durchführung von Explorationsprogrammen bei seinen Konzessionsgebieten in Neufundland und Labrador gemäß den vom Unternehmen vorgeschlagenen Zeitplänen und im Rahmen seiner Kostenschätzungen, sei es aufgrund von Wetterbedingungen, Verfügbarkeit oder Unterbrechung der Stromversorgung, Leistungsproblemen der mechanischen Ausrüstung, Naturkatastrophen oder Pandemien in den Gebieten, in denen das Unternehmen tätig ist, zunehmend strengeren Umweltvorschriften und anderen genehmigungsrechtlichen Einschränkungen oder der Aufrechterhaltung des Eigentumsrechts oder aufgrund anderer Faktoren im Zusammenhang mit der Exploration seiner Grundstücke, wie z.B. der Verfügbarkeit wesentlicher Lieferungen und Dienstleistungen; Faktoren, die das Unternehmen nicht vorhersehen und kontrollieren kann, wie z.B. die Marktgängigkeit von Mineralprodukten, die in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hergestellt werden, die Ungewissheit, ob die Übernahme von Aktiva und neues Mineralkonzessionsbeteiligungen einschließlich des Goldkreislaufs Nugget Gold auf die derzeit von den Parteien erwogenen Weise abgeschlossen werden kann, die Ungewissheit, ob Mineralressourcen jemals in Mineralreserven umgewandelt werden, wenn wirtschaftliche Überlegungen angewendet werden, die Ungewissheit, ob abgeleitete Mineralressourcen durch weitere Bohrungen in die gemessenen und angezeigten Kategorien oder in Mineralreserven umgewandelt werden, wenn wirtschaftliche Überlegungen angewendet werden, Regierungsbestimmungen in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und Umwelt sowie der Umfang von Lizenzgebühren und Steuern auf die Produktion; die Verfügbarkeit von erfahrenen Auftragnehmern und Fachpersonal für die Durchführung von Arbeiten in einem wettbewerbsorientierten Umfeld und die sich daraus ergebenden negativen Auswirkungen auf Kosten und Leistung sowie andere Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der in jedem Lagebericht, der den Geschäftsergebnissen beigelegt ist, beschriebenen. Darüber hinaus basieren zukunftsgerichtete Informationen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, ohne Einschränkung, Annahmen im Zusammenhang mit Explorationsergebnissen und -kosten sowie der Verfügbarkeit von Materialien und Fachkräften. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt Maritime keine Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die TSX Venture Exchange (die TSX-V) und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

