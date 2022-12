Marketing Bro – Online Marketing Berater & Webdesigner aus Leipzig erhält Auszeichnung

Marketing Bro aus Leipzig „von Kunden empfohlen“

Gerd Pufler ist bereits seit 2011 im Online Marketing unterwegs. Durch diverse Stationen in Agenturen und Unternehmen erarbeitete er sich ein Expertenwissen in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenwerbung (SEA). Im Jahr 2020 beschloss er, sich mit seinem Fachwissen schließlich in die Selbstständigkeit zu wagen und ist seither als Freiberufler, insbesondere für (lokale) KMUs aktiv.

Dieses Jahr erhielt „Marketing Bro“ von ProvenExpert die Auszeichnung „von Kunden empfohlen“. Diese Auszeichnung gibt es nur, wenn man zahlreiche positive Kundenbewertungen erhält. Diese Auszeichnung unterstreicht die erfolgreiche Arbeit des erfahrenen Freelancers und belegt die Leidenschaft, die Gerd Pufler im Rahmen seiner Arbeit an den Tag legt.

Welche Leistungen bietet der „Marketing Bro“ an?

Suchmaschinenoptimierung (SEO) aus Leipzig – hier geht es darum, durch gezielte Optimierungen an der Website (OnPage Maßnahmen) und dem Aufbau von Backlinks (OffPage Maßnahmen) die Rankings sinnvoller und gezielter Suchbegriffe in dem organischen Bereich der Google Suche (alles unterhalb der bezahlten Anzeigen) zu verbessern, um somit mehr Traffic auf die Website und somit auch mehr Anfragen oder Käufe zu generieren.

Suchmaschinenwerbung (SEA) aus Leipzig – Google Ads (vormals Google AdWords) = bezahlte Anzeigen in der Google Suche, aber auch Display Werbung (auch bekannt als Bannerwerbung) oder YouTube Ads. Online Werbung, die basierend auf Klicks oder Einblendungen abgerechnet und somit auch sehr gut skaliert werden kann.

Webdesign – top moderne & responsive Webseiten auf Basis von WordPress. Diese gibt es zu günstigen Preisen und auch eine Ratenzahlung ist möglich. WordPress Webseiten bieten die optimale Ausgangsposition, um erfolgreich mit der Suchmaschinenoptimierung durchzustarten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marketing Bro

Herr Gerd Pufler

Georg-Schumann-Str. 329

04159 Leipzig

Deutschland

fon ..: 01743384244

web ..: https://marketing-bro.de/

email : gerd@marketing-bro.de

Online Marketing & Webdesign aus Leipzig

Pressekontakt:

Marketing Bro

Herr Gerd Pufler

Georg-Schumann-Str. 329

04159 Leipzig

fon ..: 01743384244

web ..: https://marketing-bro.de/

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gefährdungsbeurteilung als Prozess: TÜV Rheinland erhöht Arbeits- und Gesundheitsschutz von Unternehmen Die filmische Neuinterpretation von Goethes Klassiker „Faust“