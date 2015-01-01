Marktkenntnis durch Präsenz: WAV Immobilien mit drei Büros erfolgreich

Direkter Draht zu Käufern und Verkäufern in Bornheim, Brühl und Wesseling

WAV Immobilien Reuschenbach GmbH setzt bei Hausverkauf, Wohnungsverkauf und Immobilienvermittlung auf direkten Kontakt vor Ort. Mit festen Büros in Bornheim, Brühl und Wesseling ist das seit 1982 tätige Unternehmen dort präsent, wo die Immobilien stehen und die Menschen leben. Diese Nähe schafft Vertrauen und ermöglicht individuelle Beratung für jeden Immobilientyp.

„Bei uns haben Kunden echte Ansprechpartner vor Ort“, erklärt Geschäftsführer René Reuschenbach. „Wir kennen unsere Märkte aus erster Hand und können dadurch jeden Verkauf individuell angehen – das macht den Unterschied beim Immobilienverkauf aus.“

In jedem der drei Büros arbeiten erfahrene Makler, die ihre Stadt und deren Besonderheiten genau kennen. Sie wissen, wo Familien mit Kindern gerne wohnen, welche Stadtteile bei jungen Paaren beliebt sind und wo Investoren bevorzugt kaufen. Diese Detailkenntnis fließt direkt in die Bewertung und Vermarktung jeder Immobilie ein.

„Ob Einfamilienhaus, Reihenhaus oder Eigentumswohnung – jede Immobilie hat ihre Geschichte und ihre Zielgruppe“, so René Reuschenbach. „Durch unsere lokale Präsenz können wir gezielt die richtigen Interessenten ansprechen und Verkäufer optimal beraten.“

Besonders in sensiblen Situationen wie Erbschaften, Scheidungen oder altersbedingten Verkäufen schätzen Kunden die persönliche Betreuung. Statt Hotlines oder E-Mail-Kontakt gibt es feste Ansprechpartner, die auch kurzfristig verfügbar sind und die Situation der Verkäufer verstehen.

Die drei Standorte haben sich über die Jahre zu wichtigen Anlaufstellen für Immobilieninteressenten entwickelt. Viele Käufer schauen regelmäßig vorbei, um sich über neue Angebote zu informieren oder ihre Wünsche zu besprechen. „Diese persönlichen Gespräche sind unbezahlbar“, betont der Geschäftsführer.

WAV Immobilien setzt auf die bewährte Kombination aus moderner Technik und persönlichem Service. „Immobilien sind emotionale Entscheidungen“, so René Reuschenbach. „Dafür braucht es Menschen, die zuhören und verstehen – persönliche Beratung ist durch nichts zu ersetzen.“

Die Strategie der lokalen Präsenz zahlt sich aus: Viele Kunden kommen über Empfehlungen, und die Mundpropaganda sorgt für einen stetigen Zulauf neuer Interessenten. „Wenn Nachbarn zufrieden sind, sprechen sie darüber“, erklärt der Geschäftsführer. „Das ist die beste Werbung für unsere Arbeit.“

Weitere Informationen zu Immobilienmakler Wesseling, Immobilienmakler Brühl und Immobilienmakler Bornheim erhalten Sie auf der Homepage unter wav-immo.de.

Die WAV Immobilien Reuschenbach GmbH wurde 1982 gegründet und hat Niederlassungen in Bornheim, Brühl und Wesseling. Das Haupttätigkeitsfeld liegt in dem Verkauf und der Vermietung von Wohnimmobilien und Kapitalanlagen. Das Unternehmen ist Mitglied der Kölner Immobilienbörse sowie dem Immobilienverband Deutschland und unterstreicht dadurch seinen hohen Anspruch an Beratungsqualität und Seriosität. Darüber hinaus ist WAV-Geschäftsführer René Reuschenbach auch Regionaldirektor des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft (BVFI) und setzt sich als solcher für die Belange der Immobilienwirtschaft ein.

