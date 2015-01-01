Marktstudie: Welche Massagesessel-Funktionen nutzen Kunden wirklich?

WELCON wertet mehrere tausend Beratungsgespräche aus

Hildesheim, Juli 2026 – Welche Funktionen eines Massagesessels sind Käufern tatsächlich wichtig – und welche Ausstattungsmerkmale spielen in der Praxis eine geringere Rolle? Dieser Frage ist die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG im Rahmen einer aktuellen Marktstudie nachgegangen. Grundlage der Untersuchung ist die Auswertung von mehreren tausend Beratungsgesprächen mit Interessenten aus Deutschland und weiteren europäischen Ländern.

Das Ergebnis zeigt: Beim Kauf eines Massagesessels stehen nicht möglichst viele Funktionen im Vordergrund, sondern vor allem die Qualität der Massage, die Alltagstauglichkeit und der langfristige Komfort.

Die wichtigsten Kaufkriterien

Aus den Beratungsgesprächen lassen sich klare Trends erkennen. Besonders häufig interessieren sich Kunden für folgende Eigenschaften:

Natürliche Massagebewegungen mit 3D- oder 4D-Massagetechnologie

Zero-Gravity-Position zur Druckentlastung der Wirbelsäule

Körpergrößenerkennung für eine individuell angepasste Massage

L-Shape-Massage, die Rücken und Gesäß in einer Bewegung erreicht

Wärmefunktion im Rückenbereich

Fußreflexzonenmassage

Leiser Betrieb für entspannte Anwendungen

Einfache Bedienung statt komplizierter Menüs

Langlebige Materialien und hochwertige Verarbeitung

Service und Ersatzteilversorgung über viele Jahre

„Viele Interessenten gehen zunächst davon aus, dass die Anzahl der Automatikprogramme entscheidend ist. In den Beratungsgesprächen zeigt sich jedoch immer wieder, dass Faktoren wie Massagequalität, Ergonomie und Bedienkomfort deutlich wichtiger sind“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens.

Komfort wichtiger als technische Daten

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Kunden fragen zunehmend nach einem Massagesessel, der sich harmonisch in den Wohnraum integriert und nicht wie ein medizinisches Gerät wirkt. Design, Sitzkomfort und hochwertige Materialien gewinnen ebenso an Bedeutung wie klassische Massagefunktionen.

Auch die Möglichkeit, den Sessel als Relaxsessel zum Lesen, Fernsehen oder Entspannen zu nutzen, spielt bei vielen Kaufentscheidungen eine wichtige Rolle.

Individuelle Beratung bleibt entscheidend

Die Auswertung zeigt außerdem, dass viele Kaufinteressenten ihre Anforderungen zunächst falsch einschätzen. Häufig ändern sich die Prioritäten nach einer persönlichen Beratung oder einem Probesitzen.

Während manche Kunden zunächst möglichst viele Programme wünschen, entscheiden sie sich nach dem Vergleich verschiedener Modelle häufig für einen Massagesessel mit besserer Ergonomie, angenehmerem Massagegefühl oder einer hochwertigeren Verarbeitung.

Der Markt entwickelt sich weiter

Nach Einschätzung von WELCON werden künftig intelligente Anpassungssysteme, präzisere Massagemechaniken und individuell steuerbare Massageprogramme weiter an Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig erwarten Verbraucher langlebige Produkte, zuverlässigen Kundenservice und eine hohe Ersatzteilverfügbarkeit.

Die Ergebnisse der Marktstudie zeigen, dass der Markt für Massagesessel zunehmend von Qualität, Komfort und Alltagstauglichkeit geprägt wird. Wer heute einen Massagesessel kauft, sucht nicht nur technische Innovationen, sondern vor allem eine langfristige Investition in Gesundheit, Entspannung und Lebensqualität.

Über die Studie

Die Marktstudie basiert auf der anonymisierten Auswertung von mehreren tausend Beratungsgesprächen, die WELCON in den vergangenen Jahren telefonisch, per E-Mail sowie im persönlichen Beratungsgespräch mit Interessenten geführt hat. Ziel der Analyse war es, die tatsächlichen Informationsbedürfnisse und Kaufkriterien von Verbrauchern beim Kauf eines Massagesessels zu identifizieren.

Über WELCON

Die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG zählt zu den etablierten Anbietern hochwertiger Massagesessel, Relaxsessel und Wellness-Produkte im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt seit vielen Jahren innovative Lösungen für Entspannung und Gesundheit und berät Kunden in Deutschland sowie zahlreichen weiteren europäischen Ländern.

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Frau Eve Lewandowski

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Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- kompetenz. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefern wir nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

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