Markus Schindler ist neuer CTO von humera

Erfahrener Technologiemanager treibt Entwicklung der humera HR Suite für Personal-, Ressourcen- und Dokumentenmanagement mit Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, Self-Customization und Sicherheit voran.

München, 31.3.2026 – humera, Anbieter einer integrierten HR Suite für Personal-, Ressourcen- und Dokumentenmanagement, hat den bisherigen Chief Software Architect Markus Schindler zum Chief Technology Officer (CTO) für humera ernannt. Er verantwortet damit die technische Umsetzung der Produktstrategie sowie Forschung und Entwicklung beim Hersteller integrierter HR-Lösungen. Markus Schindler ist ein erfahrener CTO mit besonderer Expertise in moderner User Experience, skalierbaren Cloud-Lösungen und User-driven Innovation mit Low-Code und Self-Customization. Zudem ist er der Kopf hinter der Low-Code-Basis WFX, die eine wesentliche technische Grundlage der humera HR Suite darstellt.

„Mit humera geben wir HR-Teams eine Suite gebündelt in einer Plattform an die Hand, die unter der Oberfläche modern und leistungsfähig ist – und sich für die Anwenderinnen und Anwender trotzdem einfach anfühlt. Das ist die technische Herausforderung, die mich antreibt“, sagt Markus Schindler, CTO bei humera.

Schindler blickt auf eine langjährige Managementerfahrung in verschiedenen Technologieunternehmen zurück. Vor seinem Einstieg bei humera war er CTO und Mitglied der Geschäftsführung bei der Step Ahead Gruppe, Gründer/CEO der WFX Software sowie Enterprise System Architect bei Matrix 42 und Software Developer bei BMW.

„Mit Markus haben wir die ideale Besetzung für die Rolle des CTO gefunden. Er vereint tiefes Technik-Know-how mit starker Management-Erfahrung und teilt unsere Kernüberzeugung, dass sich Software den Menschen und Organisationen anpassen muss und nicht umgekehrt“, erklärt Nicolas Schwarzpaul, CEO von humera.

Unter dem Leitmotiv „Weniger Komplexität. Mehr HR.“ setzt humera konsequent auf Vereinfachung. Sie deckt aus einer Hand den gesamten Employee Lifecycle ab: von Recruiting und Personalmanagement über digitale Personalakten und Zeiterfassung bis zu Analytics und KI-gestützten Workflows. Dabei reduziert sie konsequent die Komplexität für die Mitarbeitenden, statt sie lediglich digital abzubilden. Die vorgedachten Best Practices ermöglichen eine schnelle Anwendung bei minimalem Schulungsaufwand. Anwenderinnen und Anwender können individuelle Prozesse selbst gestalten, statt sich in vorgegebene Prozessgerüste zwängen zu müssen. Ebenso kann die Lösung mittels Self-Customization einfach und ohne Programmierkenntnisse individuell angepasst und erweitert werden. So passt sich humera optimal an die Bedürfnisse von Organisationen und ihren Mitarbeitenden an.

Darüber hinaus integriert die humera HR Suite viele Funktionen für New Work, die über klassische HR-Systeme hinausgehen. Das Portal für Mitarbeitende ermöglicht umfassenden Self-Service: Stammdaten pflegen, Arbeitszeiten erfassen, Prozesse anstoßen, Ressourcen wie Shared Desk, Meetingräume oder Parkplätze buchen. Ohne Umwege über HR organisieren sich die Mitarbeitenden selbst – alles aus einer Oberfläche im Browser oder in der mobilen App humera GO.

Mehr Informationen zur integrierten humera HR Suite für den gesamten Employee Lifecycle:

https://humera.de/hr-suite

Ein Termin für eine persönliche Demo der humera HR Suite kann hier vereinbart werden:

https://info.humera.de/demo

Zusammenfassung

Markus Schindler treibt als neuer CTO von humera die Entwicklung der humera HR Suite für Personal-, Ressourcen- und Dokumentenmanagement mit Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, Self-Customization und Sicherheit voran.

Keywords

Human-centric, HR, Suite, Human Resources, Self-Customization, Low-Code, Ressourcenmanagement, Dokumentenmanagement, Digital Workplace

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Humera Group GmbH

Herr Robin Knappmann

Riesstraße 17

80992 München

Deutschland

fon ..: +49 234 9734 – 0

web ..: https://www.humera.de

email : marketing@humera.de

Über humera

Die Humera Group mit Sitz in München bietet unter dem Leitbild „Weniger Komplexität. Mehr HR.“ die integrierte HR-Suite humera für den Mittelstand an. Die humera HR Suite deckt den gesamten Employee Lifecycle ab – von Recruiting und Personalmanagement über digitale Personalakten und Zeiterfassung bis zu Analytics und KI-gestützten Workflows. Dabei ist sie mehr als nur HR-Software: eine integrierte Suite für Personal-, Ressourcen- und Dokumentenmanagement. Das Unternehmen ist mit über 250 Mitarbeitenden an sieben Standorten, rund EUR 30 Mio. Umsatz und mehr als 5.000 Kunden ein führender Anbieter für HR-Tech-Lösungen in Deutschland. www.humera.de

Pressekontakt:

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Herr Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

78052 Villingen-Schwenningen

fon ..: +49 772 9461 220

email : dataglobal@bloodsugarmagic.com

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