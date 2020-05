Masken der Hundeheia® für jeden Tag

Tragbar und praktisch müssen die Alltagsmasken sein, die nun allerorten getragen werden müssen. Und genau diese, und zwar kostengünstig herzustellen, hat sich die Hundeheia® auf die Fahnen geschrieben

Als junger Player im Bereich Tierzubehör konnte die Hundeheia® in den vergangenen Jahren erfolgreich einen Platz auf dem Markt erobern. Mit in allen Belangen durchdachten Hundebetten und pflegeleichten Hundedecken hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht und überzeugt mit Material- und Verarbeitungskompetenzen.

Damit punktet das Unternehmen und brachte Anfang April die Behelfsmaske 2.0 auf den Markt.

Dazu Thomas Rausch, Inhaber und Geschäftsführer der Hundeheia®: „Dass wir schnell und zudem kostengünstig wiederverwendbare Behelfsmasken anbieten können, ist ein Beweis für unsere Flexibilität!“

Mehr noch: Angedacht sind wiederverwertbare Masken, worüber sich vor allem Allergiker gerade in der Pollenzeit freuen dürfen.

Dies ist nur möglich, da das familiengeführte Unternehmen schnell und unkompliziert auf neue Situationen reagieren kann. Erfahrungen aus den Bereichen Projektierung, Entwicklung und Verkauf können dabei zielorientiert eingesetzt werden und entsprechen den heutigen Ansprüchen und Kundenvorstellungen.

Ein wesentliches Kriterium der Hundeheia® ist es, ihre hohe Flexibilität als Player im Markt für hochwertiges Tierzubehör und diese Kompetenzen voll auszuspielen, dabei die Kosten gering zu halten und diese dem Endverbraucher auch in hoher Qualität zur Verfügung stellen zu können.

In der Sparte „Was wächst da am Straßenrand“ erweitert die Hundeheia® in Zukunft nach Corona ihr Portfolio und setzt dabei auch vermehrt auf Beratung und Kundenbindung. Mit ihren Kräuterwanderungen bietet Alexandra Rausch, Kräuterpädagogin der Hundeheia®, einen wichtigen zusätzlichen Service an. Gemeinsam mit oder ohne Hund begibt sie sich mit ihren Kunden auf den Weg von „Kann das Weg“ bis hin zu „Das schmeckt lecker und ist gesund“. Ihr fundiertes Fachwissen über Kräuter und Pflanzen wird dabei dem Teilnehmer näher gebracht.

