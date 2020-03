Massagesessel Welcon Easyrelaxx Vergleichssieger im Test bei Bild.de

Der Easyrelaxx Massagesessel ist eine von zwei Empfehlungen von Bild.de

Mit dem Massagesessel Easyrelaxx ist dem Versandhändler Welcon aus Giesen bei Hildesheim ein weiterer Geniestreich gelungen.

Nach zahlreichen ersten Plätzen in Testportalen hat mittlerweile auch die Bild Zeitung eine Kaufempfehlung für diesen Massagestuhl veröffentlicht. Im großen Massagesessel Vergleich 2020

präsentiert das Test- und Vergleichsportal von BILD.de die besten Massagesessel. Mit der Bewertung „sehr gut“ wird der Massagesessel Easyrelaxx zum Vergleichssieger gekürt.

Nach der Herstellung von 1300 Easyrelaxx Massagesesseln im Jahr 2019 geht man nun mit einer Produktionszahl von 2000 Sesseln im Jahr 2020 in die nächste Runde. „Nur durch Produktionszahlen in dieser Größenordnung kann für den Endkunden ein höchstattraktiver Preis unter der 1000-Euro-Grenze erreicht werden“; berichtet Welcon Gründer und Geschäftsführer Stefan Iburg.

Auch bei Amazon ist der Massagesessel bestens bewertet. Neben der Qualität des Produktes werden hier auch der telefonische Support sowie der After-Sales-Service gelobt, welcher ein wichtiger Baustein des Konzeptes der Firma Welcon ist. „Wir sind in der Lage, eventuell anfallende Reparaturen in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz direkt beim Kunden vor Ort durchzuführen. Das trägt zu einer noch größeren Kundenzufriedenheit bei“, berichtet Stefan Iburg weiter.

Mittlerweile ist der Easyrelaxx Massagesessel neben der beliebten Farbkombination beige/braun auch in schwarz, beige und rot erhältlich.

Weiterführende Informationen zum Massagesessel Easyrelaxx finden Sie hier.

Für den Ausbau des Referenzkundennetzwerks werden derzeit Einrichtungen wie Arztpraxen und Physiotherapeuten in den folgenden Regionen gesucht:

Aachen, Aalen, Albstadt, Aschaffenburg, Augsburg, Aurich, Bad-Segeberg, Baden-Baden, Bad Homburg, Bad Kreuznach, Bad Nauheim, Bamberg, Bautzen, Bayreuth, Bergisch-Gladbach, Berlin, Bingen, Bitburg, Bielefeld, Böblingen, Bochum, Bonn, Bottrop, Brandenburg, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Celle, Chemnitz, Coburg, Cottbus, Crailsheim, Cuxhaven, Darmstadt, Deggendorf, Delmenhorst, Dessau, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Eisenach, Emden, Erfurt, Erlangen, Essen, Esslingen, Euskirchen, Flensburg, Forchheim, Forst, Frankenthal, Frankfurt (Oder), Frankfurt-Eckenheim, Frankfurt, Freiburg, Freudenstadt, Friedrichshafen, Fulda, Fürth, Garmisch-Partenkirchen, Gelsenkirchen, Gera, Gießen, Göttingen, Greifswald, Hagen, Halle, Hamburg, Hameln, Hamm, Hanau, Hannover, Heidelberg, Heidenheim, Heilbronn, Herne, Herrenberg, Hildesheim, Homburg, Hof, Hunsrück, Ingelheim, Ingolstadt, Iserlohn, Jena, Kaiserslautern, Karlsfeld, Karlsruhe, Kassel, Kempten, Kiel, Kleve, Koblenz, Köln, Konstanz, Krefeld, Landau, Landshut, Leipzig, Leverkusen, Limburg, Lippstadt, Linz, Lübeck, Lüdenscheid, Ludwigsburg, Ludwigshafen, Lüneburg, Magdeburg, Mannheim, Marburg, Mayen, Memmingen, Minden, Moers, Mönchengladbach, Muelheim adR, München, Münster, Neubrandenburg, Neu-Isenburg, Neumarkt/Nbg., Neunkirchen, Neuss, Neustadt, Neuwied, Nordhorn, Nürnberg, Nürnberg, Oberhausen, Oelde, Offenbach, Offenburg, Oldenburg, Osnabrück, Paderborn, Passau, Pforzheim, Plauen, Potsdam, Ravensburg, Recklinghausen, Regensburg, Remscheid, Reutlingen, Rheine, Rodgau, Rosenheim, Rostock, Saalfeld, Saarbrücken, Saarlouis, Salzgitter, Schleswig, Schwabach, Schwandorf, Schweinfurt, Schwerin, Siegburg, Siegen, Sigmaringen, Sindelfingen, Sinsheim, Speyer, Solingen, Starnberg, Straubing, Stralsund, Stuttgart, Suhl, Tegernsee, Traunstein, Trier, Trittau/Mölln, Tübingen, Ulm, Unna, Villingen-Schwenningen, Waiblingen, Weiden, Weimar, Wesel, Wetzlar, Wiesbaden, Wissmar, Witten, Wolfsburg, Worms, Wupertal, Wuppertal, Würzburg, Wilhelmshaven und Zwickau.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Welcon Europe Ltd. & Co. KG

Herr Stefan Iburg

Kampstr. 14

31180 Giesen

Deutschland

fon ..: 05121/779132

fax ..: 05121/779133

web ..: https://www.boxspringbettenshop24.de

email : info@welcon.de

Wohlbefinden, Entspannung uns bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren die Kernkompetenz der Firma Welcon. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefert Welcon nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness-Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

Das Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht.

