Maßgeschneiderte Pressetexte sind ein wertvolles Werkzeug für jedes erfolgreiche Content Marketing

Lassen Sie professionelle Pressemitteilungen ganz einfach vom Profi schreiben.

Viele kleinere Unternehmen und Solo-Selbstständige beschäftigen keine Arbeitnehmer für ihre Pressearbeit. Die laufenden Personalkosten wären für die meisten von ihnen nicht tragbar. Um dennoch ein effektives Content Marketing betreiben zu können, bietet sich das Outsourcing an. Unternehmen wie PRNews24 sind auf Content Marketing und Online PR spezialisiert und bieten neben einem leistungsstarken Presseverteiler zur Publikation von Pressemitteilungen einen weiteren Service an: Das Schreiben maßgeschneiderter Pressemitteilungen. Erfahrene Autoren verfassen Unternehmensnachrichten, die zielgerichtet die zu kommunizierenden Inhalte vermitteln und Leser-relevant sind. Auf diese Weise wird im Zusammenspiel mit einem leistungsstarken Presseverteiler ein effektives Link-Building ermöglicht, mit dessen Hilfe die Relevanz der Internetpräsenz und damit des Unternehmens selbst maßgeblich gesteigert werden kann.

Aktionspakete unterstützen eine regelmäßige Pressearbeit

Wer seine Pressemitteilungen schreiben lassen möchte, sollte auf Qualität und Seriosität achten. Eine gute Pressemitteilung richtet sich stets an den Kunden und ist von einem Spamming weit entfernt. Sie bietet dem Leser einen echten Nutzen und hat deshalb das Potential, lange nach seiner Veröffentlichung positiv nachzuwirken. Selbstverständlich werden die Pressetexte über die inhaltlichen Ansprüche hinaus für die Suchmaschinen optimiert, um eine optimale Auffindbarkeit zu gewährleisten.

Wer auf professionelle Pressearbeit setzen möchte, sollte in jedem Fall auf Kontinuität bauen: Eine einzelne Pressemitteilung kann durchaus einen kurzfristigen Erfolg in Bezug auf das Ranking bewirken. Nachhaltige Effekte und eine beständige Relevanz allerdings wird erst durch eine regelmäßige Publikation von lesenswerten Pressemitteilungen erreicht, weshalb PR-Pakete eine sinnvolle Ergänzung zur Beauftragung einzelner Pressemitteilungen darstellen. Auf Wunsch können die Pressemitteilungen mit zusätzlichen Optionen, wie beispielsweise Produktfotos und Imagefilmen, angereichert werden. Veröffentlicht werden die Pressemitteilungen schließlich zeitgleich mithilfe zahlreicher reichweitenstarker Presseverteiler. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Aussendung an weitere, in der Regel kostenpflichtige Publikationskanäle. Diese optionale Leistung kann die Wirkung einzelner Pressemitteilungen signifikant steigern.

Kurzzusammenfassung

Mithilfe von Outsourcing eröffnet sich auch kleineren Unternehmen sowie Selbstständigen die Möglichkeit, ein leistungsstarkes Content-Marketing zu betreiben. PRNews 24 bietet das komplette Portfolio des Online-Marketings an. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Verfassen maßgeschneiderter und professioneller Pressemitteilungen nach Kundenvorgaben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Prnews24

Herr Erol Korkmaz

Franz-Lenze-Platz 63

47178 Duisburg

Deutschland

fon ..: 0203-4799808

web ..: http://www.prnews24.com

email : info@prnews24.com

PRNews24 ist ein innovativer Presseverteiler-Dienstleister, der durch Nutzung diverser wichtiger Presseverteiler eine ungewöhnlich hohe Reichweite der Online-PR realisieren kann. Beliefert werden Presseportale, RSS-Feeds sowie soziale Netzwerke. Es sind verschiedene Publikationsmöglichkeiten verfügbar.

