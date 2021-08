Master of Science Studiengang in Parodontologie und Implantologie in Kooperation mit dem BDO und der DGOI

Die DTMD University startet am 16. Oktober 2021 ihren ersten deutschsprachigen Masterkurs „M.Sc. für Implantologie und Parodontologie“.

Der Master-Studiengang der DTMD University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband Deutscher Oralchirurgen (BDO) und der Deutschen Gesellschaft für Orale Implantologie (DGOI) umfasst 14 Module zu Themen der oralen Implantologie und Parodontologie. Der Vorteil für die Studierenden des Masterstudiengangs liegt auf der Hand: Sie profitieren vom gebündelten Expertenwissen des BDO, der DGOI und der DTMD University und können damit auf einen intensiven Wissens- und Erfahrungstransfer vertrauen. Die wissenschaftliche Leitung des Studiengangs liegt bei Dr. Dr. Wolfgang Jakobs und Prof. Dr. Daniel Grubeanu.

Wie bei allen Weiterbildungsmaßnahmen der DTMD University liegt der Fokus auch beim Studiengang „M.Sc. für Implantologie und Parodontologie“ eindeutig auf Praxisrelevanz und Praxistauglichkeit und damit auf der praktischen Implementierung und Umsetzung innovativer Technologien und Methoden. Absolventen eines implantologischen- oder parodontologischen Curriculums der beiden Fachgesellschaften können die Anrechnung ihres erfolgreich bestandenen Curriculums beantragen und bekommen einen Preisvorteil. Zudem werden ihnen bis zu drei Basismodule angerechnet, was ihnen zusätzlich einen Zeitvorteil gewährleistet.

Für die Fachzahnärzte in Oralchirurgie bzw. fachärztlich Weitergebildete der DGMKG kann die auf ECTS-Punkten erworbene Weiterbildung zu einer erheblichen Verkürzung des Studiums führen. Sie bekommen 60 ECTS anerkannt und müssen somit noch 4 Präsenz- und 3 E-Learning Module absolvieren.

Dazu Prof. Dr. Ralf Rößler, Dekan der DTMD University: „Ich freue mich, dass wir als zertifizierte und akkreditierte private Weiterbildungsuniversität die Option haben, hochwertige Weiterbildungen wie die zum Fachzahnarzt für Oralchirurgie und MKG-Chirurgie bei unseren Studiengängen anzuerkennen. Von den insgesamt 120 ECTS, die mit dem Master-Studiengang der DTMD University erworben werden, kann bis zur Hälfte angerechnet werden. Die Studierenden haben damit einen Preis- und Zeitvorteil: sie müssen nicht doppelt bezahlen und darüber hinaus verkürzt sich ihre Studienzeit.“

Für beide Gruppen, BDO und DGOI, gibt es auf der Webseite der DTMD University entsprechende Anmeldelinks (https://www.dtmd.eu/master-studiengaenge/)

Die DTMD University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry ist eine ISO zertifizierte staatlich als „Institut de Formation Continue“ anerkannte private Hochschule luxemburgischen Rechts mit Sitz und Campus im Schloss Wiltz in Luxemburg.

Mit ihrem internationalen Netzwerk hochqualifizierter Professoren und Dozenten europäischer Hochschulen und Universitätskliniken, akkreditierter akademischer Lehrpraxen, akkreditierter universitärer An-Institute sowie internationaler Hochschulkooperationen bietet die DTMD University berufsbegleitende postgraduale Studienprogramme und Weiterbildungsmaßnahmen für Digitale Technologien im Gesundheitswesen an. Die berufsbegleitenden postgradualen Studienprogramme der DTMD University richten sich ausschließlich an approbierte Mediziner und Zahnmediziner sowie an geprüfte Fachkräfte mit nachgewiesener Berufsexpertise aus dem medizinischen sowie aus angrenzenden Bereichen.

Ziel der DTMD University ist es, den Studierenden neben fortschrittlichem Wissen über neue digitale Technologien vor allem berufsbezogene Kompetenzen, Fertigkeiten und Haltungen zu vermitteln. Masterabsolventen der DTMD University können aktuelle Forschungsergebnisse zielorientiert in der stationären und ambulanten Versorgungspraxis anwenden, um substanzielle Fortschritte in der Prävention, Diagnostik, Therapie und Versorgung sicherzustellen.

