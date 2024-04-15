Matrix42 übernimmt den SaaS-Management-Softwareanbieter Viio

Integration mit Matrix42 SAM und ESM erlaubt es Kunden, ihre Softwarelandschaft transparent und effizient zu verwalten, Kosten zu senken und die Leistungsfähigkeit zu steigern.

Frankfurt/Main, 1.10.2025 – Matrix42, the European Choice im Service Management, gibt heute auf seinem jährlichen Kundenevent Digitalize and Automate die Übernahme von Viio bekannt. Viio ist ein in Dänemark ansässiges Unternehmen, das eine intelligente Plattform für SaaS-Management und -Beschaffung anbietet. Die Übernahme ist ein strategischer Schritt, um das Angebot im Software Asset Management (SAM) von Matrix42 zu erweitern.

Laut Gartner geben Unternehmen, die ihre SaaS-Landschaft nicht aktiv verwalten, im Durchschnitt über 25 % zu viel für SaaS-Anwendungen aus. Die Viio-Plattform bietet Kunden vollständige Transparenz und Kontrolle über ihre SaaS-Landschaft und -Ausgaben. Durch die Kombination einer datengesteuerten Technologieplattform mit fachkundigen Beratungsdiensten ermöglicht sie es ihnen, ihren Software Stack hinsichtlich Leistung und Kosteneffizienz zu optimieren. Matrix42 beabsichtigt, diese Funktionen mit seinen Lösungen für Software Asset Management (SAM) und Enterprise Service Management (ESM) zu kombinieren, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Softwarelandschaft effektiver zu verwalten und ihre operativen Ziele zu unterstützen.

_“In einer Zeit, in der Investitionen in agentenbasierte KI und Automatisierung auf jedermanns Agenda stehen, sind konkrete Kosteneinsparungen notwendiger denn je. Mit der Viio-Plattform profitieren unsere Kunden von nachgewiesener SaaS-Kostenoptimierung“_, sagt Niilo Fredrikson, CEO von Matrix42. _“Ich bin wirklich beeindruckt vom Viio-Team und ihrem Produkt. Ich freue mich darauf, gemeinsam als die europäische Wahl im Service Management zu wachsen, nun mit noch intelligenteren SaaS-Management-Funktionen.“_

_“Wir sind stolz auf das, was wir bei Viio aufgebaut haben, und freuen uns, unsere Kräfte mit Matrix42 zu bündeln, um unseren Kunden weiterhin Mehrwert zu bieten“_, sagt Michael Fornander, CEO & Mitbegründer von Viio. _“Unser Team bleibt den gleichen hohen Standards und der Kundenorientierung verpflichtet, die unsere bisherige Reise geprägt haben.“_

Matrix42 beabsichtigt, den Service für den bestehenden Kundenstamm von Viio zu verbessern und zu unterstützen. Die bestehenden Kunden von Viio werden weiterhin von denselben großartigen Produkten und Dienstleistungen profitieren, auf die sie sich heute verlassen, unterstützt durch dasselbe engagierte Team sowie die breiteren Ressourcen der Matrix42-Organisation. Matrix42 ist bestrebt, die Kontinuität aufrechtzuerhalten und einen reibungslosen Übergang bei der Integration der Lösungen in sein Portfolio zu gewährleisten.

SaaS-Management: Kosten, Compliance und Nutzererlebnis im Fokus

Die Integration mit Matrix42 SAM wird das Lizenzmanagement in drei entscheidenden Dimensionen verbessern: Kosten, Compliance und Nutzererlebnis. Unternehmen erhalten volle Transparenz über SaaS-Lizenzen, was nicht nur die Identifizierung ungenutzter Abonnements erleichtert, sondern – noch wichtiger – auch die Eindämmung von Schatten-IT ermöglicht. Dies trägt zur Erhöhung der Sicherheit bei und verbessert gleichzeitig die Kontrolle über das Softwarebudget, was zu Kosteneinsparungen führt. Durch die Integration mit dem ITSM- und ESM-Angebot werden Service Desks besser gerüstet sein, um die wachsende Anzahl von SaaS-Anwendungen im gesamten Unternehmen zu unterstützen.

Die zusätzliche Transparenz über die Softwarelandschaft gibt Teams über die IT hinaus die Daten, die sie benötigen, um ihre SaaS-Umgebungen effektiver zu verwalten und sogar neue Workflows hinzuzufügen – zum Beispiel für On- und Offboarding-Prozesse. Da Unternehmen ihre Nutzung von cloudbasierten Angeboten und KI-Tools erweitern, einschließlich agentenbasierter Systeme, die mit größerer Autonomie arbeiten, wird die Kenntnis und Kontrolle der gesamten Softwarelandschaft unerlässlich. Es geht nicht nur um Kosten und Compliance, sondern auch darum, die operative Klarheit in zunehmend komplexen digitalen Umgebungen aufrechtzuerhalten.

Beide Unternehmen wurden von Gartner für ihre Führungsrolle in ihren jeweiligen Bereichen anerkannt: Viio wurde in den 2025 Gartner® Magic Quadrant(TM) für SaaS-Management-Plattformen aufgenommen, und Matrix42 wurde im 2025 Gartner® Voice of the Customer für IT-Service-Management-Plattformen als „Strong Performer“ ausgezeichnet. Diese Anerkennungen unterstreichen die Stärke und Glaubwürdigkeit dieses kombinierten Angebots.

Matrix42 wird auf dem starken Fundament aufbauen, das Viio bisher geschaffen hat, und weiterhin Mehrwert liefern – im Einklang mit seiner Mission, die Arbeit mit KI-gestütztem Service Management zu digitalisieren und zu automatisieren.

Vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen wird der Abschluss der Transaktion für das vierte Quartal 2025 erwartet.

Weitere Informationen zum Produktportfolio für Service-Management:

https://www.matrix42.com/de/matrix42-service-management

Weitere Informationen zum Konzept der European Choice im Service-Management:

https://www.matrix42.com/de/the-european-choice-in-service-management

Über Viio

Viio leistet Pionierarbeit im Bereich des intelligenten SaaS-Managements, um Unternehmen dabei zu helfen, die Kontrolle über ihre Softwareausgaben zurückzugewinnen. Im Durchschnitt geben Unternehmen aufgrund vergessener Verlängerungen, doppelter Tools und ungenutzter Lizenzen mindestens 25 % zu viel für SaaS aus. Unsere Plattform bietet Unternehmen vollständige Transparenz und umsetzbare Einblicke in ihr SaaS-Portfolio, sodass sie Softwareausgaben intelligenter entdecken, verwalten und optimieren können. Durch die Beseitigung von Verschwendung und die Förderung intelligenterer Entscheidungen stellt Viio sicher, dass jeder in Software investierte Euro klug ausgegeben wird.

Rechtlicher Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Dazu gehören Aussagen bezüglich des erwarteten Abschlusses der Transaktion, der Integration von Technologien und Dienstleistungen sowie der erwarteten Vorteile für Kunden und Partner. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den ausgedrückten oder implizierten abweichen. Matrix42 übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Matrix42 unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung und Automatisierung ihrer Arbeit mit einer vollständigen, KI-gestützten Service-Management-Suite. Unsere Lösungen ermöglichen eine effiziente Verwaltung von IT- und Geschäftsprozessen, Assets, Endgeräten und Identitäten. Mit unserem „AI and Cloud Your Way"-Ansatz können Kunden wählen, wie sie unsere Lösungen einsetzen möchten – On-Premises, in der privaten oder öffentlichen Cloud. Als die europäische Wahl konzentriert sich Matrix42 auf verantwortungsvolle Innovation, um die Datensouveränität von Kunden des öffentlichen und privaten Sektors zu stärken.

