Mattlack im Alltag: Warum Pflege entscheidend für den Werterhalt ist

Matte Fahrzeuglacke stellen besondere Anforderungen an Reinigung und Pflege. Der Beitrag erklärt, warum Defekte nicht korrigierbar sind, welche Fehler schaden und wie Werterhalt möglich bleibt.

Mattlack ist kein Trendlack – sondern eine Oberfläche mit spezifischen Anforderungen

Matte Lacke sind kein neues Phänomen in der Automobilwelt, erleben jedoch seit einigen Jahren eine erneute Renaissance. Sie stehen für Individualität, Ausdruck der eigenen Persönlichkeit und eine bewusste Abkehr vom klassischen Hochglanzlack. Ob bei exklusiven Sportwagen, Luxuslimousinen oder bei Serienfahrzeugen – immer mehr Hersteller bieten matte Lackierungen als Option an. Gleichzeitig gilt Mattlack als eine der anspruchsvollsten Oberflächen, wenn es um Pflege, Schutz und Werterhalt am Fahrzeug geht.

Wie Mattlack entsteht

Im Gegensatz zu weit verbreiteten Annahmen wird Mattlack nicht durch Schleifen oder Polieren erzeugt. Der matte Effekt entsteht durch eine speziell formulierte Lackschicht, die als letzte Schicht im Lackaufbau aufgetragen wird. Während der Trocknung bildet die Lackschicht die matte Struktur. Diese Schicht streut das Licht und verhindert gezielte Reflexionen – der Glanz bleibt aus. Die Farbe des matten Lacks wird durch die Farbschicht darunter definiert. Wie auch bei glänzenden Lacken, ist der Lackaufbau dabei mehrschichtig.

Gerade dieser Aufbau macht matte Lacke empfindlich. Mechanische Eingriffe wie Polieren oder aggressive Reinigung verändern die Oberflächenstruktur dauerhaft und führen zu unerwünschten Glanzstellen oder wolkigen Bereichen.

Warum Mattlack nicht „repariert“ werden kann

Ein wesentlicher Unterschied zu glänzenden Lacken liegt in der Reparaturfähigkeit. Während sich bei Hochglanzlacken kleinere Defekte durch Politur oder gezieltes Nachlackieren ausgleichen lassen, ist dies bei Mattlack nicht möglich.

_“Regelmässig bekommt unser Kundenservice internationale Anfragen von Kunden, die nach Mattlackpolituren oder Produkten fragen, die Kratzer oder Defekte im matten Lack beheben oder kaschieren können. Leider ist das technisch nicht möglich.“ – Swissvax Customer Service_

Schon minimale Abweichungen in Struktur oder Farbton sind sofort sichtbar. In der Praxis bedeutet das: Selbst kleine Beschädigungen erfordern häufig die Neulackierung ganzer Bauteile, wobei Farbabweichungen zu anderen Bauteilen kaum vollständig vermeidbar sind.

Wichtig zu wissen: auch matte Oberflächen und Lackierungen im Haushalt an Küchenfronten, Möbeln oder technischen Geräten unterliegen oft den selben Abnutzungen und können daher ähnlich gepflegt und geschützt werden, wie auch der matte Autolack.

Matte Lacke richtig pflegen: Was möglich ist und was nicht

Ein häufiger Irrtum besteht darin, matte Lacke als pflegefrei zu betrachten. Tatsächlich benötigen sie Pflege – allerdings eine andere als herkömmliche bzw. glänzende Lacke und Oberflächen. Entscheidend sind materialschonende Reinigung, der Verzicht auf aggressive Chemie und eine konsequent sanfte Behandlung ohne starke mechanischen Druck.

Automatische Waschanlagen stellen dabei ein besonderes Risiko dar. Bürsten und raue Trockentücher wirken wie feine Poliermittel und verändern die matte Oberfläche schleichend. Die empfohlene Methode ist daher die Handwäsche mit speziell geeigneten, pH-neutralen Reinigungs- & Pflegeprodukten.

Schutz ohne Glanz

Auch matte Lacke lassen sich schützen, sofern dafür entwickelte Produkte verwendet werden. Ziel ist nicht das Erzeugen von Glanz, sondern der Schutz vor Umwelteinflüssen, UV-Strahlung und Schmutzanhaftung – ohne die charakteristische Mattheit zu verfälschen. Richtig angewendet kann ein solcher Schutz die optische Tiefe steigern und den Pflegeaufwand nachhaltig reduzieren. Spezielle Autowachse für matte Lacke können zusätzlich die Sättigung und Tiefenwirkung des Lackes steigern. Dies führt zu einer sichtbaren Aufwertung des Karosserie-Designs und Erscheinungsbildes des Fahrzeuges.

Eine alternative Schutzlösung stellen matte Lackschutzfolien (sogenannte PPF) dar. Sie ermöglichen sowohl den Schutz eines matten Originallacks als auch die Umwandlung eines glänzenden Lacks in eine matte Optik. Viele Fahrzeughersteller bieten diese Möglichkeiten bereits bei der Fahrzeugbestellung an. Auch hier gilt jedoch: Folien benötigen eine angepasste Pflege, um flexibel und funitionsfähig zu bleiben. Falsche Reinigungsmethoden oder der komplette Verzicht auf Pflege können auch ihre Oberfläche dauerhaft beeinträchtigen.

Natürliche Patina gehört dazu

Trotz optimaler Pflege bleibt eine gewisse Veränderung der Oberfläche über die Jahre unvermeidbar. Besonders beanspruchte Bereiche wie Türgriffe oder Einstiege zeigen mit der Zeit leichte Glanzbildung durch den natürlichen Kontakt z. B. mit der Hand. Diese Entwicklung lässt sich verlangsamen und kaschieren, aber nicht vollständig verhindern.

Aus fachlicher Sicht ist diese Patina kein Mangel, sondern Ausdruck der Nutzung. Ähnlich wie bei Leder, Alcantara oder textilen Materialien erzählt auch ein matter Lack mit der Zeit seine eigene Geschichte.

_“Es würde mich nicht wundern, wenn wir in einigen Jahren bei Concours-Fahrzeuge mit matten Lack sehen, deren gepflegte Patina im Mattlack besonders gewürdigt wird.“_

Mattlack ist kein Trendlack – sondern eine Oberfläche mit eigenen Regeln

Mattlack ist keine empfindliche Modeerscheinung, sondern eine anspruchsvolle Oberfläche mit klaren Regeln. Wer sie versteht und richtig pflegt, kann ihre Wirkung über viele Jahre erhalten. Entscheidend ist ein bewusster Umgang: sanfte Reinigung, gezielter Schutz und der Verzicht auf vermeintliche Abkürzungen oder Quick-Wins.

