Maturus Finance unterstützt Berliner Start-up aboDeinauto mit alternativer Finanzierung

Die Maturus Finance GmbH hat das weitere Wachstumdes Berliner Corporate Start-ups aboDeinauto mit einer objektbasierten Finanzierung unterstützt.

Dabei kommt ein Spezialkredit zum Einsatz, der maßgeblich auf die

Werthaltigkeit der Assets abzielt.

Der Markt für Modelle der Shared Economy und New Mobility entwickelt sich rasant. „Damit

wir uns gegen den Wettbewerb behaupten können, müssen wir schnell wachsen. Das

wiederum verlangt hohe Investitionen. Da wir als junges Unternehmen aber noch keine

mehrjährige Erfolgsbilanz vorweisen können, stehen klassische Kreditlösungen nur bedingt

zur Verfügung“, schildert Alexander Thieme, CEO von aboDeinauto, die Situation. Über die

Internetplattform des Start-ups können Kundinnen und Kunden Gebrauchtwagen bereits ab

drei Monaten mieten – vom Kleinwagen bis zum SUV. Bevor die Fahrzeugflotte jedoch

vermietet werden kann, muss sie erst einmal vorfinanziert werden. Wie für viele andere

Start-ups, sind die Finanzierungsoptionen hier entsprechend limitiert – vor allem, wenn es

um Fremdkapital geht.

Fahrzeugflotte als Kreditsicherheit

Als Lösung kam die Option Asset Based Credit auf das Tableau. „Bei diesem objektbasierten

Ansatz handelt es sich um kurz- bis mittelfristige Kredite, bei denen die Assets eines

Unternehmens und nicht seine aktuellen Wirtschaftszahlen im Vordergrund stehen. Dadurch

ist das Modell gerade für Start-ups wie aboDeinauto interessant: Sie erfüllen vielleicht nicht

die Bonitätserwartungen typischer Kreditgeber, verfügen aber bereits über werthaltige

Vermögensgegenstände“, sagt Carl-Jan von der Goltz, geschäftsführender Gesellschafter

der Maturus Finance GmbH. Zur Besicherung des Kredites sollten die freien

Gebrauchtwagen dienen, die sich bereits im Bestand von aboDeinauto befanden. „Wir

bewerteten die Fahrzeuge anhand der Einschätzungen von aboDeinauto und des aktuellen

Marktspiegels. Das gestaltete sich bereits aussichtsreich. Überzeugt haben uns letztlich

auch das schlüssige und nachhaltige Gesamtkonzept des Start-ups sowie die

Rückendeckung durch den Mehrheitsgesellschafter Baloise Group und die

gründungserfahrenen Experten von Bridgemaker“, so von der Goltz weiter.

In insgesamt vier Tranchen wurde ein Kredit im niedrigen siebenstelligen Bereich arrangiert.

Mithilfe dieses Asset Based Credits kann das Start-up weitere Fahrzeuge kaufen, um sie an

Kundinnen und Kunden zu vermieten und sein Geschäftsmodell auszubauen. „Ohne eine

Finanzierung der Flotte hätten wir keine Mittel für das operative Geschäft gehabt, hätten also

nicht agieren können“, so der aboDeinauto-CEO Thieme.

Gebrauchtwagen all-inklusive abonnieren

Das Start-up wurde 2020 von der Baloise Group und dem Corporate Venture Builder

Bridgemaker gegründet, hat seinen Sitz in Berlin und beschäftigt derzeit 20 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter. „Ownership ist ein Auslaufmodell. Die Zukunft gehört flexiblen und

nachhaltigen Mobilitätskonzepten. Mit unserem monatsweisen Verleih von Fahrzeugen

sparen wir Ressourcen und verringern die Anzahl von Autos in Privatbesitz. Diese stehen

ohnehin 90 Prozent der Zeit nur da und verbrauchen wertvollen Platz“, erklärt Thieme.

Posten wie Reparatur, Versicherung oder Steuern sind in der monatlichen Rate bereits

inbegriffen. Die Mobilitätsplattform verbindet zudem Fahrzeughändler mit Endverbrauchern.

aboDeinauto bietet Händlern eine Lösung für den Einstieg in den Abo-Markt an: „Wir kaufen

ihnen die Fahrzeuge, die wir vermieten, ab. Dadurch bekommen freie sowie MarkenGebrauchtwagenhändler eine zusätzliche Absatzsäule“, so Thieme weiter.

