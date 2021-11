Maven erhält Verkaufszusatz für Lizenz von Health Canada

Erweiterte Lizenz ermöglicht Verkauf von Craft-Cannabisprodukten an Einzelhändler in ganz Kanada

Vernon, British Columbia – 8. November 2021 – Maven Brands Inc. (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) ((Maven oder das Unternehmen) hat einen Zusatz für seine Standard-Verarbeitungslizenz für den Verkauf von getrocknetem Cannabis erhalten. Das Unternehmen darf nun getrocknete Cannabisprodukte direkt an die Vertriebshändler der Provinzen, Einzelhändler in ausgewählten Provinzen und lizenzierte Verkäufer von medizinischem Cannabis verkaufen.

Der Verkaufszusatz stellt den letzten behördlichen Schritt dar, der erforderlich ist, um den Betrieb der Craft-Cannabisverarbeitungsanlage des Unternehmens zu starten, einschließlich eines Dienstleistungsprogramms für Mikro-Züchter, das diesen einen Weg auf den Markt bieten soll. Maven beabsichtigt, die erweiterte Lizenz umgehend zu nutzen, um Craft-Blüten von seinem Kundenstamm von Mikro-Züchtern zu erwerben und mit dem Vertrieb von Produkten auf dem kanadischen Markt zu beginnen.

Die Erweiterung unserer Lizenz um einen Verkaufszusatz ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen, der es uns ermöglichen wird, Kapital aus unserer hochmodernen Anlage zu schlagen und unsere Vision zu erfüllen, qualitativ hochwertigen Craft-Cannabis auf den regulierten Markt zu bringen, so Maven-CEO Darcy Bomford. Mit dem heutigen Tag sind die Grundlagen für unseren Geschäftsplan gelegt. Maven ist nun in der Lage, Einnahmen zu generieren, und befindet sich damit letztlich auf dem Weg zur Rentabilität.

Die Genehmigung unserer erweiterten Lizenz ist ein großer Schritt nach vorn bei der Verwirklichung unserer auf Craft-Cannabis ausgerichteten Vision, den gefeierten Mikro-Züchtern aus BC Markteinführungsdienstleistungen zu bieten, erklärt Andrew Gordon, VP of Strategic Growth. Die Möglichkeit, getrocknete Cannabisprodukte direkt an die Vertriebs- und Einzelhändler der Provinzen zu verkaufen, ist das Ergebnis der harten Arbeit und des Engagements unseres gesamten Teams. Wir freuen uns ungemein, dass wir nun unsere Türen für die Craft-Cannabisgemeinschaft öffnen und uns daran machen können, die besten Craft-Cannabisprodukte für Verbraucher in ganz Kanada auf den Markt zu bringen!

Maven hat vor Kurzem eine Privatplatzierung im Rahmen einer Ausnahmeregelung angekündigt, die institutionellen Anlegern und der breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit gibt, in das innovative Geschäftsmodell des Unternehmens zu investieren. Mehr erfahren Sie auf unserer Website unter www.mavenbrands.ca.

Über Maven Brands Inc.

Maven ist ein lizenzierter Cannabisproduzent, der sich auf die Einführung eines Programms vorbereitet, um Dienstleistungen zwecks Markteinführung für Mikro-Züchter anzubieten. Das Programm wird von 19.500 Quadratfuß großen Anlage in Lumby (British Columbia, Kanada) aus durchgeführt und ein umfassendes Spektrum von internen Verarbeitungsdienstleistungen für die wachsende Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis bieten.

www.mavenbrands.ca.

Ansprechpartner für Anleger:

Darcy Bomford

Chief Executive Officer

Darcy@mavenbrands.ca

1 (250) 275-6063

Medienanfragen: media@mavenbrands.ca

Vorsorgliche Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf die Fähigkeit, den Geschäftsplan umzusetzen, um Einnahmen zu generieren, die die Ausgaben übersteigen, und den erwarteten Markt für Craft-Cannabis sowie Aussagen in Bezug auf den Abschluss, den Zeitpunkt und den Umfang der geplanten Privatplatzierung. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet, oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter und Begriffe bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Maven wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Dazu gehören unter anderem: der Markt für die Produkte und Dienstleistungen in der Craft-Cannabisgemeinschaft; der Einzelhandelsmarkt für Craft-Cannabis; die Fähigkeit des Unternehmens, Einnahmen zu generieren, die seine Ausgabe übersteigen; ob das Unternehmen die Einheiten anbieten oder die Platzierung durchführen kann; die endgültigen Bedingungen der Platzierung und die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung; die Auswirkungen allgemeiner geschäftlicher, wirtschaftlicher, wettbewerbsbezogener, geopolitischer und gesellschaftlicher Unsicherheiten; behördliche Risiken; und andere Risiken im Zusammenhang mit der Cannabisbranche. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht ausdrücklich von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt.

