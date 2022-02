MAWSON bohrt 0,6 METER mit 49,7 g/t Gold unter Balaclava Tagebau in Whroo in Victoria, Australien

Vancouver, Kanada – Mawson Gold Limited („Mawson“ oder das „Unternehmen“) (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ ) freut sich, die Untersuchungsergebnisse seines Whroo-Joint-Venture-Projekts (das „Whroo JV“) bekannt zu geben. Unterhalb des Tagebaus Balaclava Hill wurden zwei Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 903 Metern gebohrt – die bisher tiefsten Bohrungen auf dem gesamten Goldfeld Whroo. Whroo ist eines der größten historischen epizonalen Goldfelder in Victoria, Australien, das 130 km nördlich von Melbourne innerhalb von 221 Quadratkilometern an Explorationsgrundstücken liegt.

Die regionalen Explorationsarbeiten bei Whroo wurden in den letzten 18 Monaten von Mawson Victoria Pty Ltd („Mawson Victoria“) durchgeführt. Mawson Victoria wurde vor kurzem von Mawson Gold Ltd. auf Southern Cross Gold Pty Ltd. („Southern Cross“) übertragen, als Teil einer größeren internen Umstrukturierung im Vorfeld des geplanten Börsengangs von Southern Cross, der voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen wird.

Höhepunkte:

– Die Bohrungen ergaben die tiefsten und höchsten Gehalte, die

bisher

auf dem Projekt gebohrt wurden (Tabellen 1-2, Abbildungen

1-3).

– Bohrloch MDDBC001 durchteufte eine breite, 200 Meter breite

Zone mit Gold und Antimon (mit

einer ungeschnittenen Zone von 44,8 Metern @ 0,8 g/t Au und

0,1 % Sb) (Tabelle 1).

Zu den höhergradigen Highlights gehören:

o 0,5 Meter @ 16,5 g/t Au aus 201,5 Metern

o 0,4 Meter @ 1,4 g/t Au und 10,5% Sb aus 262,4 Metern

o 0,6 Meter @ 49,7 g/t Au aus 324,9 Metern

o 0,2 Meter @ 0,2 g/t Au und 16,5% Sb aus 359,6 Metern

o 0,2 Meter @ 3,8 g/t Au und 6,3 % Sb aus 362,8 Metern

o 0,3 Meter @ 1,0 g/t Au und 3,3 % Sb aus Metern 365.0

– Das Bohrloch MDDBC002, das 150 Meter westlich von MDDBC001

gebohrt wurde, durchteufte das

Gebiet:

o 0,7 Meter @ 5,0 g/t Au aus 332,1 Metern

Michael Hudson, Executive Chairman von Mawson und Managing Director für Southern Cross, erklärt: „In Victoria gibt es noch viel Gold zu finden. Unsere Bohrungen unter einer der größten historischen Epizonenminen in Victoria, in Balaclava Hill, haben das beste Bohrergebnis in diesem Gebiet seit Beginn des Hartgesteinabbaus vor 167 Jahren erbracht. Die Gehalte von bis zu 49,7 g/t Gold auf 0,6 Metern sind beeindruckend, ebenso wie die Antimongehalte, einschließlich 0,2 Meter mit 16,5 % Antimon, und die über 200 Meter breite Zone mit anomalem Minensandstein“. Mit diesen Ergebnissen verfügt Southern Cross Gold nach Sunday Creek über sein zweites bona fide hochgradiges Bohrprojekt, während wir uns auf den Börsengang an der ASX zubewegen.“

Seit dem historischen Bergbau war die moderne Exploration bei Whroo relativ begrenzt, da nur wenige Bohrlöcher unterhalb des Oxidationsniveaus gebohrt wurden und es kaum geophysikalische Explorationen gab. In den frühen 1970er Jahren bohrten ICI Australia und Newmont das einzige Diamantbohrloch, das jemals in diesem Gebiet in die Tiefe gebohrt wurde (Whroo 1), und durchschnitten 63 Meter mit 0,35 g/t Gold aus 140 Metern unterhalb des Tagebaus Balaclava, einschließlich 1.5 Meter @ 6,1 g/t Gold aus 108,0 Metern, 1,5 Meter @ 1,8 g/t Gold aus 149,5 Metern und 1,5 Meter @ 5,3 g/t Gold aus 179,5 Metern. Es wurde sichtbares Stibnit festgestellt, aber Antimon und Arsen wurden nicht untersucht. MDDBC001 wurde 120 Meter vertikal unterhalb von Whroo 1 gebohrt. New Holland Mining bohrte Mitte der 1990er Jahre 42 Reverse-Circulation-Bohrlöcher über 3.259 Meter (77,6 Meter durchschnittliche Tiefe), um eine oberflächennahe Oxid-Gold-Mineralisierung zu erproben.

Die von Mawson Victoria durchgeführten Bohrungen ergaben die tiefsten und hochgradigsten Bohrungen, die bisher auf dem Projekt durchgeführt wurden. Bohrloch MDDBC001 durchteufte eine breite, 200 Meter breite Zone mit Gold und Antimon (mit einer ungeschnittenen Zone von 44,8 Metern @ 0,8 g/t Au und 0,1 % Sb). Hochgradige Abschnitte befinden sich vorwiegend an den Rändern des massiven, pyritischen Sandsteins, einschließlich 0,5 Meter mit 16,5 g/t Au auf 201,5 Metern, 0,4 Meter mit 1,4 g/t Au und 10,5 % Sb auf 262,4 Metern und 0,6 Meter mit 49,7 g/t Au auf 324,9 Metern. Bohrloch MDDBC002, das 150 Meter westlich von MDDBC001 gebohrt wurde, durchteufte 0.7 Meter mit 5,0 g/t Au auf 332,1 Metern.

Das 14 km lange Whroo-Goldfeld ist eines der größten historischen epizonalen Goldfelder in Victoria, Australien (Abbildung 3). Die Balaclava-Mine von Whroo befindet sich in devonischen Turbiditen, die aus zwischengelagerten Siltsteinen, Sandsteinen und Schlammsteinen bestehen, wobei letztere stark bioturbiert sind. Whroo liegt östlich der Heathcote-Mt William Fault Zone, 35 km nordöstlich der Gold-Antimon-Mine Costerfield und 40 km östlich der Goldmine Fosterville (Abbildung 1). Die regionale Karte zeigt eine sanfte Faltung um eine in Ost-West-Richtung verlaufende Achse; bei Whroo ist die Sedimentabfolge jedoch steil abfallend und örtlich umgestürzt. Vor Ort sind zahlreiche enge Falten mit verbogenen und umgestürzten Schenkeln zu beobachten. Es wurden keine detaillierten geophysikalischen Daten über das Goldfeld gesammelt, aber das Bild der regionalen Bouguer-Anomalie zeigt, dass sich Whroo über einem lokalen Schwerkrafthoch befindet, ebenso wie die Mine Fosterville. Detaillierte LiDAR-Vermessungen durch Mawson Victoria erweiterten das zuvor kartierte historische Minenfeld Whroo von 10 Kilometern Streichlänge auf 14 Kilometer Länge. Die GIS-gestützte Datenanalyse identifizierte außerdem 34,500 einzelne Gruben innerhalb 63 qkm(~550 pro Quadratkilometer) und klassifizierte die Daten als Schwemmland- oder Hartgesteinschichten (Abbildung 2). Die wichtigste stratigrafische und strukturelle Ausrichtung bei Whroo ist Ost-West, wobei die Mineralisierung in Ost-West-, Nord-Nord- und flach einfallenden Adern beobachtet wurde.

Whroo besteht aus dem Gebiet Balaclava Hill, das dreizehn benannte Riffe enthält, die über einen Tagebau und einen 137m tiefen Schacht abgebaut werden, während sich die flachen Abbaustätten über den Trend hinweg über 14 Kilometer erstrecken. Die Gesamtproduktion von Whroo wurde auf 40.000 Unzen Gold geschätzt, mit Gehalten zwischen 5 g/t Gold und >700 g/t Gold aus Riffen und Ausläufern innerhalb eines von Osten nach Westen verlaufenden pyritischen Sandsteins. Das Gold bei Whroo scheint eng mit Quarzadern, Arsen-Pyrit und Stibnit verbunden zu sein.

Whroo ist eine epizonale Goldlagerstätte mit hohem Antimongehalt, die im späten Devon entstanden ist (d. h. Fosterville, Costerfield, Sunday Creek, Whroo), 60 Millionen Jahre später als die mesozonalen Goldsysteme in Victoria (d. h. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Bildungstiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6-12 km) und hypozonal (>12 km). Antimon ist ein kritisches Metall, von dem China etwa 53 % des Rohstoffs produziert und 80 % der weltweiten Produktion verarbeitet. Antimon lässt sich mit Blei und Zinn legieren, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Kugeln, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel und wird auch als Dotierstoff in Halbleiterbauelementen verwendet.

Die Costerfield-Mine von Mandalay Resources ist das gesuchte Zielmodell bei Whroo. Die bei den ersten Bohrungen von Mawson Victoria beobachteten Mächtigkeiten und Gehalte stimmen mit jenen von Costerfield überein, das 35 km südwestlich von Whroo liegt. Der Minenkorridor von Costerfield enthält 2 Millionen Unzen Goldäquivalent (pers. Mitteilung Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine weltweit und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit. Die durchschnittlichen Bohrlochbreiten und -gehalte bei Costerfield sind: Brunswick Lode (0,7 m @ 9.0 g/t Au und 4,0 % Sb), Youle Lode (0,4 m @ 47,7 g/t Au und 11,4 % Sb), Kendal Splay (0,3 m @ 92,8 g/t Au und 41,3 % Sb) und Peacock Lode (0,4 m @ 13,0 g/t Au und 6,0 % Sb). Die durchschnittliche Mächtigkeit der Ader bei Augusta beträgt 0,3 m, während Cuffley-Lode im Durchschnitt 0,4 m misst. Die durchschnittliche Mächtigkeit der abgebauten Adern bei Costerfield beträgt 2,0 m (Mandalay Technical Report, 2021).

Mawson Victoria, Southern Cross Gold und Nagambie Resources

Alle Arbeiten am Whroo JV wurden in den letzten 18 Monaten von Mawson Victoria durchgeführt. Mawson Victoria wurde vor kurzem im Rahmen einer größeren internen Umstrukturierung von Mawson Gold auf Southern Cross übertragen. Southern Cross arbeitet auf einen geplanten Börsengang („IPO“) an der Australian Securities Exchange („ASX“) hin. Heute hält Mawson 93.750.000 Stammaktien von Southern Cross bzw. 84,62 % der emittierten Aktien von Southern Cross, nachdem das Unternehmen vor kurzem 2,725 Millionen AUD privat in Southern Cross investiert hat, um die laufenden Explorations- und IPO-Kosten zu finanzieren.

Mawson Victoria ist gemäß einer geänderten und neu gefassten Options- und Joint-Venture-Vereinbarung mit Nagambie am Whroo JV beteiligt. Mit der geänderten und neu gefassten Vereinbarung, die am 2. Dezember 2020 in Kraft trat, wurde die Optionsvereinbarung vom 24. März 2020 (die „ursprüngliche Vereinbarung“) zwischen Mawson und Nagambie in Bezug auf die Doctors Gully Retention License geändert und neu gefasst. Das Whroo JV erweitert das Optionsgebiet im Vergleich zum ursprünglichen Abkommen von 4 Quadratkilometern auf 199 Quadratkilometer Mineralienbesitz und schließt den 9 Kilometer langen goldmineralisierten Whroo-Trend ein. Mawson Victoria hat die Option, eine Joint-Venture-Beteiligung von bis zu 70 % am Whroo JV zu erwerben.

Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung hat Mawson Victoria seine Mindestverpflichtungen für das erste Jahr in Höhe von 400,000 A$ erfüllt und arbeitet darauf hin, seine Verpflichtungen für das zweite Jahr bis zum 02. Dezember 2022 zu erfüllen.

Technischer Hintergrund

Die Tabellen 1 und 2 enthalten Kragenband- und Analysedaten. Die tatsächliche Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts wird auf etwa 70 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Alle angegebenen Bohrergebnisse haben einen unteren Schnitt von 0,5 g/t Au auf einer2 Breite von 0 Metern.

Für das Programm Doctors Gully wurde ein Diamantbohrgerät des Auftragnehmers Starwest Pty Ltd eingesetzt. Der Kerndurchmesser war HQ (63,5 mm) und wurde mit einer hervorragenden Kernausbeute von durchschnittlich fast 100 % sowohl im oxidierten als auch im frischen Gestein ausgerichtet. Nach dem Fotografieren und Aufzeichnen in den Kernaufzeichnungseinrichtungen von Mawson Victoria in Nagambie wurden die Abschnitte von Mitarbeitern von Mawson Victoria mit Diamanten in zwei Hälften gesägt. Die Hälfte des Kerns wird zu Verifizierungs- und Referenzzwecken aufbewahrt. Die Analyseproben werden zur Anlage von On Site Laboratory Services (On Site“) in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach NATA-Qualitätssystemen arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multi-Element-Analyse (BM011 und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Mawson Victoria besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.

Qualifizierte Person

Michael Hudson (FAusIMM), Executive Chairman des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure or Mineral Projects und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung erstellt oder überprüft. Keine der historischen Bohr- und Minendaten wurden zu diesem Zeitpunkt von Mawson unabhängig verifiziert. Die historischen Daten stammen aus der Zeit vor der Einführung von NI 43-101 und werden nur zu Informationszwecken angegeben.

Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Gold Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes Explorationsunternehmen in der nordischen Arktis profiliert, wobei der Schwerpunkt auf dem Vorzeige-Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland liegt, und ist gut positioniert, um seine bereits bedeutenden Gold-Kobalt-Ressourcen dort zu erweitern. Über seine 84,62%ige Beteiligung an Southern Cross Gold Pty Ltd. ist Mawson in erheblichem Umfang an drei hochgradigen, historischen Goldfeldern in Victoria (Australien) beteiligt, die sich über 471 km² erstrecken.

Im Namen des Verwaltungsrats,

„Michael Hudson“–

Michael Hudson, Chairman-

Weitere Informationen

www.mawsongold.com

1305 – 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Kanada),

Unternehmenssekretärin,

+1 (604) 685 9316,

info@mawsongold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf: (a) die Bedingungen, den Zeitplan und den Abschluss des Börsengangs von Southern Cross; (b) die Genehmigung der ASX für die geplante Notierung der Stammaktien von Southern Cross; (c) den Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, die für diese Art von Transaktionen üblich sind; (d) die Absichten von Mawson in Bezug auf seine Beteiligung an Southern Cross; (e) die Absichten von Mawson Victoria in Bezug auf seine Optionsbeteiligung am Whroo JV, einschließlich des Zeitplans und der Erfüllung der Whroo JV-Verpflichtungen im zweiten Jahr; und (f) die folgenden zusätzlichen Faktoren: Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich der aktuellen Pandemie, die als COVID-19 bekannt ist, auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Bohrprogramme und von den Erwartungen abweichende Ergebnisse, Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in Mawsons jüngstem Jahresinformationsblatt, das auf www.sedar.com. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie getätigt wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies.

Abbildung 1: Lage des Konzessionsgebiets von Southern Cross Gold in Victoria

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64271/17022022_DE_MAW220217_FINAL2de.001.png

Abbildung2: Plan mit detaillierter LiDAR-Vermessung, durch die das zuvor kartierte historische Bergbaugebiet Whroo von 10 km Streichlänge auf 14 km erweitert wurde. Die GIS-gestützte Datenanalyse identifizierte außerdem 34,5 000 einzelne Grubenbaue auf 63 km 2(~550 pro km2) und klassifizierte die Daten als Schwemmland und Hartgestein.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64271/17022022_DE_MAW220217_FINAL2de.002.png

Abbildung3: Querschnitt unterhalb des Tagebaus Whroo mit dem geplanten Bohrloch MDDBC001 und dem historischen Bohrloch Whroo1.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64271/17022022_DE_MAW220217_FINAL2de.003.png

Tabelle 1: Informationen zu den Bohrungen von Mawson Victoria im Tagebau Balaclava

Koordinatenreferenzsystem GDA94, Zone 55 (EPSG:28355)

BereicBohrung_Östliche NordendDipAzimuRL Tiefe Datum

h ID Ausrichtung e t (m) (m) der

Meldu

ng

BalaclMDDBC001323223 5942899-50145 184.5456 Hier

ava-Hü 4

gel

BalaclMDDBC002323223 5942899-50185 184.5447 Hier

ava-Hü 4

gel

Tabelle 2: Abschnitte der Bohrungen von Mawson Victoria auf dem Balaclava Hill. Hochgradigere Abschnitte werden mit einem unteren Schnitt von 0,5 g/t Au auf einer Breite von 1,0 Metern gemeldet.

loch_idvon zu BreiAu Sb%

te g/t

MDDBC00201 202 1.0 8.4 0.0

1

einschl201.202 0.5 16.5 0.0

ießlich5

MDDBC00228 239 11 0.4 0.0

1

einschl236 237.1.5 1.2 0.0

ießlich 5

MDDBC00262.262.0.4 1.4 10.5

1 4 8

MDDBC00323 367.44.80.8 0.1

1 8

MDDBC00324.325.0.6 49.7 0.0

1 9 5

MDDBC00359.359.0.2 0.2 16.5

1 6 8

MDDBC00362.363 0.2 3.8 6.3

1 8

MDDBC00365 365.0.3 1.0 3.3

1 3

MDDBC00403 416.13.20.3 0.0

1 2

MDDBC00403.403.0.2 2.2 0.0

1 5 7

MDDBC00409.410.0.7 1.5 0.0

1 8 5

MDDBC0069 70 1 1.1 0.0

2

MDDBC00212.227 14.40.4 0.0

2 6

einschl214.215.0.8 0.9 0.0

ießlich6 4

einschl225 226 1 2.2 0.0

ießlich

MDDBC00332.332.0.7 5.0 0.0

2 1 8

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mawson Gold Ltd.

Michael Hudson

1305 – 1090 West Georgia Street

V6E 3V7 Vancouver, BC

Kanada

email : mhudson@mawsonresources.com

Pressekontakt:

Mawson Gold Ltd.

Michael Hudson

1305 – 1090 West Georgia Street

V6E 3V7 Vancouver, BC

email : mhudson@mawsonresources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Hatha-Yoga mit vielen heilsamen und effektiven Wirkungen in Verbindung mit ganzheitlicher Körpertherapie Der digitale Beleg als Kunden-Touchpoint! GEBIT Solutions und warrify starten Partnerschaft.