Mawson gibt Abschluss einer Vereinbarung zur Ausgliederung der Uranvorkommen in Schweden bekannt und kündigt Termin für Aktionärsversammlung an

18. September 2024 – Vancouver, Kanada – Mawson Gold Limited („Mawson“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MAW) (Frankfurt: MXR) (PINKSHEETS: MWSNF – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass Mawson im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 10. Juni 2024 und 30. Juli 2024 ein Arrangement-Abkommen (das „Arrangement-Abkommen“) mit SUA Holdings Ltd. (SUA“), einer neu gegründeten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Mawson, ein Arrangement Agreement (das Arrangement Agreement“) abgeschlossen, gemäß dem das Unternehmen vorschlägt, seine Uranaktiva in Schweden (die Uranaktiva“) gegen Stammaktien von SUA (SUA-Stammaktien“) an SUA auszugliedern und 100% der SUA-Stammaktien, die es dann hält, anteilig an die Mawson-Aktionäre zu verteilen. Infolgedessen werden nach Abschluss des Arrangements die Mawson-Aktionäre (abgesehen von jenen, die ihre Zustimmung verweigern) auch Aktionäre von SUA werden und SUA wird nicht länger eine Tochtergesellschaft von Mawson sein.

In Verbindung mit dem Arrangement hat Mawson zusätzliche SUA-Stammaktien für einen Gesamtbetrag von 600.000 $ gezeichnet, um SUA Betriebskapital zur Verfügung zu stellen. Diese zusätzlichen SUA-Stammaktien werden im Rahmen des Arrangements auch an die Mawson-Aktionäre ausgeschüttet.

Gemäß dem Arrangement und vorbehaltlich der in der Arrangement-Vereinbarung enthaltenen Bedingungen erhält jeder Mawson-Aktionär zum Abschlussdatum des Arrangements (der „Zeitpunkt des Inkrafttretens“) eine SUA-Stammaktie für jede Stammaktie des Unternehmens (nach der Konsolidierung (wie nachstehend definiert)) (die „neuen Mawson-Aktien“).

Um wirksam zu werden, muss das Arrangement durch einen Sonderbeschluss mit mindestens 662/3 % der abgegebenen Stimmen der persönlich anwesenden oder durch einen Bevollmächtigten vertretenen Mawson-Aktionäre auf der jährlichen und außerordentlichen Aktionärsversammlung (die „Versammlung“) genehmigt werden, die am Donnerstag, dem 7. November 2024, in Vancouver, British Columbia, stattfinden wird. Es wird davon ausgegangen, dass der Stichtag für die Versammlung (der „Stichtag“) der 1. Oktober 2024 sein wird.

Das Arrangement unterliegt unter anderem der Genehmigung der TSX Venture Exchange („TSXV“) und des Gerichts in British Columbia. Weitere Informationen zum Arrangement werden im Management Information Circular des Unternehmens (das „Rundschreiben“) enthalten sein, das den Mawson-Aktionären vor der Versammlung zugesandt wird.

Nur Mawson-Aktionäre zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Arrangements haben bei Abschluss des Arrangements Anspruch auf SUA-Stammaktien. Jeder Mawson-Aktionär, der seine Mawson-Aktien vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens verkauft und nicht vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens wieder Mawson-Aktien erwirbt, hat nach Abschluss des Arrangements keinen Anspruch auf SUA-Stammaktien.

Mit dem Abschluss des Arrangements wird SUA in British Columbia, Alberta und Ontario zu einem Emittenten mit privatem Berichtswesen, wird aber zu diesem Zeitpunkt keine Börsennotierung anstreben.

Das Arrangement ist Teil einer Reihe von Transaktionen gemäß den Bedingungen des Scheme Implementation Agreement (SIA“) mit Southern Cross Gold Ltd (SXG“) (ASX:SXG) vom 30. Juli 2024, gemäß dem Mawson vorschlägt, alle Stammaktien von SXG (die SXG-Aktien“), die Mawson nicht bereits besitzt, im Rahmen eines Scheme of Arrangement nach australischem Recht zu erwerben. Mawson besitzt derzeit 96.590.910 oder 48,70% der ausgegebenen SXG-Aktien. Nach Abschluss der SIA wird SXG zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Mawson.

Gemäß den Bedingungen der SIA und vor dem Datum des Inkrafttretens der SIA:

1. Mawson wird eine Aktienkonsolidierung seiner Stammaktien (die „Mawson-Aktien“) in einem Verhältnis von etwa 3,1694:1 durchführen, wodurch die Anzahl der ausstehenden Mawson-Aktien der Anzahl der SXG-Aktien entspricht, die derzeit von Mawson gehalten werden (die „Konsolidierung“);

2. Mawson wird die SXG-Aktien im Gegenwert von 1 neuen Mawson-Aktie (nach der Konsolidierung) für je 1 SXG-Aktie erwerben;

3. Mawson hat bei der Australian Securities Exchange (ASX“) einen Antrag auf doppelte Notierung durch die Zulassung der CHESS Depositary Interests CDIs“ gestellt; und

4. Mawson wird seinen Namen in Southern Cross Gold Consolidated Ltd. ändern und seine derzeitige Notierung an der TSXV unter dem neuen Tickersymbol „SXGC“ beibehalten.

Auf der Versammlung wird Mawson auch die uneigennützige Zustimmung der Mawson-Aktionäre zum Stichtag einholen, um, vorbehaltlich des Abschlusses des Scheme of Arrangement gemäß der SIA, den derzeitigen Mawson-Vorstand (der „Vorstandswechsel“) durch die Herren Tom Eadie und David Henstridge und Frau Georgina Carnegie, jeweils ein derzeitiges Vorstandsmitglied von SXG, zu ersetzen. Michael Hudson, der Geschäftsführer von SXG, wird im Vorstand von Mawson bleiben. Es wird vorgeschlagen, dass Herr Eadie als Non-Executive Chairman fungieren wird und dass Herr Michael Hudson, President und CEO, Herr Nick DeMare, CFO, und Frau Mariana Bermudez, Corporate Secretary, weiterhin als leitende Angestellte des Unternehmens tätig sein werden.

Die SIA unterliegt außerdem einer Reihe von Bedingungen, unter anderem der Zustimmung der SXG-Aktionäre, der Genehmigung durch ein australisches Gericht und der Genehmigung durch australische und kanadische Aufsichtsbehörden, einschließlich der Genehmigung durch die TSXV, die ASX und die Australian Securities and Investments Commission. In der Pressemitteilung von Mawson vom 30. Juli 2024 finden Sie weitere Informationen zu den Bedingungen der SIA. Eine Kopie des SIA-Testaments wurde auch bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht und ist auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca unter dem Profil von Mawson verfügbar.

Der Abschluss des Übereinkommens und der SIA wird für November 2024 erwartet.

Das Board of Directors von Mawson hat auf Empfehlung seines Sonderausschusses einstimmig beschlossen, dass sowohl das Arrangement als auch die SIA im besten Interesse von Mawson und fair für die Aktionäre sind, und empfiehlt den Aktionären, für das Arrangement und den Wechsel des Boards zu stimmen. Den Lesern wird empfohlen, das Rundschreiben für die Versammlung in seiner Gesamtheit zu lesen.

Das Uranvermögen

Die von Euro Canna gehaltenen Uranvorkommen beherbergen den Großteil der konventionellen historischen Uranressourcen Schwedens im Hartgestein (insgesamt 22,7 Mio. Pfund U3O8) und umfassen sechs Explorationslizenzen: Björklund Nr. 1 und 2, Björkråmyran Nr. 3, Kvarnån Nr. 5, Nöjdfjället Nr. 1 und Skuppesavon Nr. 2 mit einer Fläche von 16.138 Hektar. Alle diese Explorationslizenzen wurden in Mittel- und Nordschweden für die Suche nach Zirkonium, Scandium, Yttrium, Lanthan und anderen Lanthaniden (Seltene Erden) erteilt.

Obwohl Schweden davon profitiert, dass 40 % seiner Stromversorgung durch Kernenergie erzeugt werden, gilt in dem Land seit Mai 2018 ein Moratorium für die Uranexploration und den Uranabbau. Die schwedische Regierung hat eine positive Haltung zur Neubewertung und Aufhebung des Moratoriums signalisiert. Die Exploration, Erschließung und der Abbau der Uranvorkommen ist nach dem geltenden schwedischen Mineraliengesetz weiterhin möglich; die Gewinnung von Uran in einem Bergbauszenario wäre jedoch nach dem geltenden Mineraliengesetz nicht zulässig.

Schwedens derzeitige Mitte-Rechts-Koalitionsregierung hat sich ebenfalls nachdrücklich für den Ausbau der Kernkraft in Schweden ausgesprochen. Derzeit sind in Schweden sechs Kernreaktoren in Betrieb, die etwa 40 % des schwedischen Strombedarfs decken. Die schwedische Regierung hat dazu aufgerufen, die Blöcke 1 und 2 des Kernkraftwerks Ringhals wieder in Betrieb zu nehmen und den Bau neuer Reaktoren vorzubereiten.

Die Uran-Vermögenswerte gelten als wertvolle Option im Hinblick auf mögliche Änderungen der schwedischen Vorschriften zur Uranexploration und -erschließung.

Die historischen Uranressourcen innerhalb der sechs von Euro Canna abgesteckten Explorationslizenzen bestehen aus:

– Pleutajokk1 : 5,3 Mlb U3O8 (1,93 Mt @ 0,120% U3O8)

o Ein Uranvorkommen in Form von Adern, das mit Natrium-Metasomatismus und hochgradigem Metamorphismus in Verbindung steht und von metavulkanischem Gestein umgeben ist.

– Lilljuthatten1 : 4,2 Mlb U3O8 (0,78 Mt @ 0,240 % U3O8)

o Ein Ader- und Brekzien-Uranvorkommen im Zusammenhang mit spröder Deformation in Leucogranit.

– Kvarnån1 : 3,7 Mlb U3O8 (1,94 Mt @ 0,086% U3O8)

o Ein Prospektionsgebiet mit Uranadern und Disseminationen, das mit Natrium-Metasomatismus und hochgradigem Metamorphismus in Verbindung steht und von metavulkanischem Gestein umgeben ist.

– Kläppibäcken2 : 3,3 Mlb U3O8 (1,94 Mt @ 0,080 % U3O8)

o Ein Ader- und Brekzien-Uranvorkommen im Zusammenhang mit spröder Deformation in Leucogranit.

– Björkråmyran1 : 3,3 Mlb U3O8 (1,33 Mt @ 0,1% U3O8)

o Ein aderartiges Uranvorkommen, das von Scherzonen in albitisiertem Granitgestein umgeben ist.

– Skuppesavon1 1,8 Mlb U3O8 (0,98 Mt @ 0,08% U3O8)

o Ein Uranvorkommen in Form von Adern, das mit Natrium-Metasomatismus und hochgradigem Metamorphismus in Verbindung steht und von metavulkanischem Gestein umgeben ist.

– Nöjdfjället1 : 1,1 Mlb U3O8 (0,76 Mt @ 0,068 % U3O8)

o Ein Ader- und Brekzien-Uranvorkommen im Zusammenhang mit spröder Deformation in Leucogranit.

1. Die zitierten historischen Schätzungen beruhen auf dem Bericht „Introductory Technical Report on Eight Uranium Properties In Northern Sweden“ von Andrew Phillips von Telluride & Associates vom 15.th Juli 2005. Die Ressource wurde anhand einer polygonalen Methode berechnet und entspricht in etwa den CIM-Definitionen „Angezeigt“ und „Abgeleitet“. Diese Daten sind historischer Natur und Mawson hat keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um die Schätzungen zu verifizieren und behandelt sie nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Reserven gemäß National Instrument, die von einer qualifizierten Person verifiziert wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese historische Ressource und die zur Erstellung der Schätzung verwendeten Daten – die die jüngsten verfügbaren Schätzungen und Daten darstellen – im Allgemeinen zuverlässig und relevant sind.

2. Die zitierte historische Schätzung basiert auf dem Bericht „Kläppibäcken Resource Report 2007“ von Goeff Reed vom 14. Oktober 2007. Die Ressource wurde innerhalb einer geologisch begrenzten mineralisierten Hülle geschätzt, wobei ein unterer Cutoff-Gehalt von 0,025 % Uran auf die Ressourcenblöcke angewandt wurde, die mit der Methode der inversen quadratischen Distanz in der Maptek Vulcan-Software besiedelt wurden. Für das Modell wurden insgesamt 56 Bohrlöcher über 8.943 Meter verwendet, was in etwa den CIM-Definitionen „Angezeigt“ und „Abgeleitet“ entspricht. Diese Daten sind historischer Natur und Mawson hat keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um die Schätzungen zu verifizieren, und behandelt sie nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Reserven gemäß National Instrument, die von einer qualifizierten Person verifiziert wurden, und auf die historische Schätzung sollte man sich nicht verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese historische Ressource und die zur Erstellung der Schätzung verwendeten Daten – die die jüngsten verfügbaren Schätzungen und Daten darstellen – im Allgemeinen zuverlässig und relevant sind.

Eine qualifizierte Person hat keine ausreichende Arbeit geleistet, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und der Emittent behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Keines der Wertpapiere, die im Rahmen des Arrangements ausgegeben werden sollen, wurde oder wird gemäß dem United State Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder einem anwendbaren Wertpapiergesetz eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und darf ohne eine solche Registrierung oder eine Befreiung davon weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person angeboten oder verkauft werden. Es wird davon ausgegangen, dass alle Wertpapiere, die im Rahmen des Arrangements ausgegeben werden, unter Berufung auf die in Abschnitt 3(a)(10) des U.S. Securities Act vorgesehene Befreiung von den Registrierungsanforderungen und gemäß den geltenden Befreiungen der einzelstaatlichen Wertpapiergesetze angeboten und ausgegeben werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere dar. Die Begriffe „Vereinigte Staaten“ und „US-Person“ sind gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act zu verstehen.

Qualifizierte Person

Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über Mawson Gold Ltd

Mawson Gold Limited hat sich als ein führendes nordisches Explorationsunternehmen profiliert. Mawson besitzt die Goldentdeckung Skellefteå North und ein Portfolio historischer Uranressourcen in Schweden. Im Mai 2022 gliederte Mawson seine australischen Vermögenswerte über einen Börsengang von SXG an der ASX aus. Mawson hält derzeit 48,70% (96.590.910) der ausgegebenen SXG-Aktien (198.446.604).

Über Southern Cross Gold Ltd.

SXG besitzt das Vorzeigeprojekt Sunday Creek, das sich zu 100 % in seinem Besitz befindet, sowie das Jointventure Redcastle in Victoria, Australien.

Weitere Informationen

Weitere Diskussionen und Analysen des Sunday Creek-Projekts sind über die interaktiven Vrify 3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die alle unter www.southerncrossgold.com.au abrufbar sind.

Im Namen des Verwaltungsrats,

„Bruce Griffin“

Bruce Griffin, Mitglied des Sonderausschusses und unabhängiger Direktor

Weitere Informationen

www.mawsongold.com

1305 – 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin

+1 (604) 685 9316

info@mawsongold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie werden daher davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die sich nicht auf gegenwärtige oder historische Tatsachen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Aussagen, dass das Arrangement und die SIA zu den hierin vorgesehenen Bedingungen und im vorgesehenen Zeitrahmen oder überhaupt vollzogen werden, der Vorteile des Arrangements und der SIA für Mawson und SXG und des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die der Aktionäre und der zuständigen Gerichte, Aufsichtsbehörden und Börsen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie „vorgeschlagen“, „wird“, „vorbehaltlich“, „in naher Zukunft“, „für den Fall“, „würde“, „erwarten“, „bereit sein“ und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass künftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische, erwartete schwedische Gesetzesänderungen in Bezug auf das derzeitige Verbot des Uranabbaus und soziale Unwägbarkeiten; der Zustand der Kapitalmärkte; die Auswirkungen auf das jeweilige Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage von Mawson und SXG, die sich aus der Ankündigung des Arrangements ergeben, und/oder das Versäumnis, die Bedingungen der SIA zu erfüllen oder das Arrangement zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, die Verzögerung oder das Versäumnis, die Genehmigungen des Boards, der Aktionäre, der Aufsichtsbehörden oder der Gerichte zu erhalten, wo anwendbar, oder andere aufschiebende Bedingungen für den Abschluss der SIA, unvorhergesehene Herausforderungen bei der Integration der Geschäfte von Mawson und SXG, das Scheitern der Realisierung der erwarteten Vorteile des Arrangements oder der SIA, andere unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass die oben genannten Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren letztendlich unzutreffend oder irrelevant sind; und andere Risiken, die in den bei den kanadischen oder australischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Dokumenten von Mawson und SXG beschrieben sind. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die Mawson oder SXG bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada bzw. Australien eingereicht haben und die in Kanada unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die Dokumente von Mawson sind auch unter www.mawsongold.com abrufbar. Wir lehnen jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

