Mawson ist finanziert, um auf Gold- und Silberzielen in Mt Isa, Queensland, Australien, zu bohren

Vancouver, Kanada – Mawson Resources Limited (Mawson) or (das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-resources-ltd/) (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) gibt bekannt, dass Mawson unter 24 Unternehmen ist, die eine Unterstützung der Regierung des Bundesstaates Queensland für Explorationsarbeiten erhalten, die sich auf Mineralien der New Economy wie Silber, Kupfer und Gold konzentrieren. Durch diese staatliche Unterstützung sollen die Exploration intensiviert und zukünftige Arbeitsplätze im australischen Ressourcensektor gefördert werden.

Die wichtigsten Punkte:

– Mawson wird im Rahmen der Collaborative Exploration Initiative (CEI) eine Finanzierung in Höhe von $200,000 erhalten, um Tiefbohrungen nach Silber, Kupfer und Gold in der Nähe der erstklassigen Silber-Blei-Mine Cannington zu finanzieren.

– Das Gebiet um Mt Isa ist eines der metallreichsten Gebiete der Welt und enthält 5 % der globalen Silberressourcen, 1.7 % der globalen Kupferressourcen, 21.2 % der globalen Bleiressourcen und 11 % der globalen Zinkressourcen innerhalb zahlreicher Weltklasse-Minen. Die meisten dieser Minen wurden in Aufschlüssen- oder verdeckten Aufschlüssen entdeckt.

– Der Mt. Isa-Block erstreckt sich nach Süden bis zu 100-500 Meter unter Deckschichten, während er sich an der Oberfläche über insgesamt 600 Kilometer erstreckt. Das Gravitationsziel, das Mawson mittels Bohrungen überprüfen wird (F11), ist Teil von Mawsons Projekt Mt Isa SE, das einen neuen Suchraum am östlichen Rand des Mt Isa-Blocks umfasst.

– Während sich das Unternehmen weiterhin auf Finnland und Victoria für Gold konzentriert, bestand Mawsons Strategie in den letzten 3 Jahren darin, Gebiete unter einer Überdeckung in Bezirksgröße und im Streichen großen Minen zu erwerben. Das Unternehmen hat eine bedeutende Position von 483 Quadratkilometern an erteilten Explorationslizenzen im Cloncurry District (Bezirk) des Mt Isa über eine kombinierte Streichlänge von 60 Kilometern zusammengestellt, die von South32 Ltd und Sandfire Resources Ltd umgeben ist (Abbildung 1).

– Das F11-Ziel ist streichparallel zu South32 Ltds Silber-Blei-Mine Cannington, dem neuntgrößten Silberproduzenten der Welt mit einer Produktion von 12,3 Mio. Unzen im Jahr 2019. Zu seiner Blütezeit in den frühen 2000er Jahren war Cannington der weltweit größte einzelne Silberproduzent und repräsentierte etwa 6 % der globalen Primärsilberproduktion. Die auf F11 gesuchten Lagerstättentypen umfassen sowohl Cannington Silber-Zink (Broken-Hill-Typ) als auch Eisenoxid-Kupfer-Gold (IOCG).

– Mit dem Queensland-Zuschuss wird eine einzelne Aufschlussbohrung finanziert, um eine kohärente und große nicht abgebohrte Gravitationsanomalie, 1,5 mgal (F11), mit einem versetzten Magnetik-Hoch zu überprüfen. Die Anomalie hat einen flachen Peak in 400 Metern Tiefe und eine durchschnittliche Tiefe von 600-700 Metern. Die Mächtigkeit der Überdeckung wird auf weniger als 300 Meter geschätzt (Abbildungen 2 und 3).

Herr Hudson, Chairman und CEO, erklärt: Wir sind begeistert und der Regierung von Queensland dankbar, dass Mawson für seine ruhige Jagd nach Silber- und Kupfer-/Goldressourcen in Australiens produktiver Region Mt Isa anerkannt wurde. Das Unternehmen wurde nun finanziert, um auf unserem besten Ziel in der Region Mt Isa zu bohren, das sich 50 Kilometer südöstlich der Silber-Blei-Mine Cannington befindet und eine enorme Chance im wahren Elefantenland bietet. Die Aktionäre können jetzt während des Rests des Jahres Ergebnisse aus Bohrprogrammen in den drei höffigen globalen Edelmetallgebieten erwarten.

Die Regierung von Queensland betrachtet die Exploration als entscheidend, um mit der weltweit steigenden Nachfrage nach technischen Mineralien Schritt zu halten, und stellt diese Zuschüsse zur Verfügung, um die staatliche Rohstoffindustrie in den Vordergrund zu rücken. Mawson gehört zu den 24 Unternehmen, die staatliche Mittel erhalten, und ist dankbar für die Unterstützung und Anerkennung unserer bisher geleisteten Arbeit. Runde 4 des Programms wurde im Rahmen der New Economy Minerals Initiative (NEMI) bereitgestellt.

Im Jahr 2019 erhielt Mawson erfolgreich eine Kofinanzierung im Rahmen der CEI-Runde 2 der Regierung von Queensland. Diese Finanzierung ermöglichte es Mawson, eine 936 Stationen umfassende bodengestützte Gravitationserkundung im Abstand von 1 km und eine aeromagnetische Vermessung mit einer Länge von 4.750 Linienkilometern und einem Linienabstand von 200 Metern in einem 80 Kilometer langen Zielgebiet in der Region Mt Isa durchzuführen. Ein direktes Ergebnis der kofinanzierten Arbeit der zweiten CEI-Runde war die Abgrenzung einer Reihe von Gravitations-/Magnetik-Zielen, einschließlich der Abgrenzung des vorrangigen F11-Ziels. Die anschließende geophysikalische Modellierung und 3D-Inversion ermöglichte eine präzise Bohrzielerstellung von F11. Ein einfaches Profilmodell von F11 zeigt einen komplexen Satz von vier Körpern, die die Ursache der Anomalie sind. Die Hauptquelle der Anomalie könnte einen flachen Peak in 400 Metern aufweisen, wobei sich der größte Teil des Körpers in einer Tiefe von 600 bis 700 Metern befindet.

Das Gravitationsziel F11 ist strukturell gut positioniert. Es befindet sich 2,5 Kilometer und seitlich des interpretierten Verlaufs der Cloncurry Fault (Verwerfung), eine signifikante regionale Verwerfung, mit vielen in den seismischen Linieninterpretationen erkennbaren Verzweigungen. South32 Ltds Silber-Blei-Mine Cannington befindet sich in der Nähe derselben Verwerfungszone. Darüber hinaus befindet sich F11 an der südöstlichen Spitze eines regionalen Gravitationsmerkmals, was einen räumlichen Zusammenhang mit einer Struktur zweiter Ordnung parallel zur Cloncurry Fault andeutet (Abbildungen 2 und 3).

Das Gebiet um Mt Isa beherbergt 5 % der globalen Silberressourcen, 1,7 % der globalen Kupferressourcen, 21,2 % der globalen Bleiressourcen und 11 % der globalen Zinkressourcen innerhalb zahlreicher Weltklasse-Minen. Die meisten dieser Minen wurden in Aufschlüssen oder verdeckten Aufschlüssen entdeckt. Der Mt. Isa-Block erstreckt sich nach Süden bis zu 100-500 Meter unter Deckschichten, wie er sich an der Oberfläche erstreckt. Mawsons Strategie bestand darin, Bereiche unter einer Überdeckung innerhalb höffiger Abfolgen von Wirtsgesteinen in datenarmen Umgebungen zu erwerben. Die anvisierten Lagerstättentypen sind Eisenoxid-Kupfer-Gold-Lagerstätten (IOCG) oder Cannington-Silber-Zink-Lagerstätten (Broken-Hill-Typ). Kupfer, Gold, Zink und Silber gelten als New Economy Minerals und tragen entscheidend zu einer sauberen, elektrifizierten und kohlenstoffarmen New Economy bei. Die gesamte Ressource in Cannington, Stand Mai 2007 (Bailey, 1998), umfasste 43,8 Mio. t mit 538 g/t Silber, 11,6 % Blei, 4,4 % Zink für 758 Mio. Unzen Silber.

In den späten 1980er und frühen 1990er Jahren führte der weitverbreitete Einsatz geophysikalischer Techniken und die Beständigkeit der Bohrungen zur Entdeckung einer Reihe wichtiger Lagerstätten unter Deckschichten in der Region Mt Isa, wie z. B. Cannington (ca. 60 m tief), Century (40 m) und die Eisenoxid-Kupfer-Gold-Lagerstätte Ernest Henry (40 Meter). Seit dieser Zeit hat die sogenannte Grassroots-Exploration weltweit abgenommen, während die Tiefe des Suchraums aufgrund der Technologie und der zunehmenden Reifung der Exploration zugenommen hat. Nach der Entdeckung von Cannington im Jahr 1990 wurde das Gebiet unmittelbar westlich von Mawsons Liegenschaftsgebiet mehreren Bohrkampagnen sowie boden- und luftgestützten geophysikalischen Untersuchungen unterzogen. Bohrungen sind jedoch spärlich, wenn die Mächtigkeit der Überdeckung 200 bis 300 Meter überschreitet.

Abbildung 1: Karte des Mt Isa SE-Projekts mit Explorationsgenehmigungen, Wettbewerbern, Aufschlussgebieten, Gravitationsstrukturen und dem F11-Bohrziel. (einschließlich Karte von Mt. Isa)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52825/MAW200729_FINAL_DE.001.png

Abbildung 2: 3D-Inversion der F11-Gravitationsanomalie, Blick nach Nordosten. Die vertikale Tiefe ab Oberfläche bis zum zentralen Gravitations-Peak beträgt ~ 400 m.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52825/MAW200729_FINAL_DE.002.png

Abbildung 3: F11-Gravitationskonturen über den Magnetik-Abbildungen (1-3) und der lithostrukturellen Interpretation durch Hinman (2018) (4).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52825/MAW200729_FINAL_DE.003.png

