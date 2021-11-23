Max Power geht eine Zusammenarbeit mit dem Petroleum Technology Research Centre ein, um die Entwicklung von natürlichem Wasserstoff voranzutreiben

· Bietet erstklassige Validierung, technische wissenschaftliche Forschung und Entwicklungskompetenz, um Kanadas erstes Programm für natürlichen Wasserstoff aus tiefen Untergrundschichten aufzubauen.

· Die strategische technische Zusammenarbeit mit dem weltweit anerkannten PTRC festigt die Führungsposition von MAX Power bei der Suche nach der weltweit ersten kommerziellen Entdeckung von natürlichem Wasserstoff.

· Die Zusammenarbeit zwischen MAX Power und PTRC ist ein wichtiger Meilenstein für die Förderung nachhaltiger Energieinnovationen in Saskatchewan durch die Erforschung und potenzielle kurzfristige Erschließung von natürlichen Wasserstoffressourcen in der Provinz.

Saskatoon, SK – 10. Oktober 2025 – Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF), das sich aktuell auf den Beginn der Bohrungen im Genesis Natural Hydrogen Trend in Saskatchewan vorbereitet, freut sich, eine langfristige strategische technische Zusammenarbeit mit dem weltweit anerkannten, preisgekrönten Petroleum Technology Research Centre (PTRC) mit Sitz in Regina bekannt zu geben, mit dem Ziel, Saskatchewan zum weltweit führenden Standort für die Exploration und Erschließung von natürlichem Wasserstoff zu machen.

Die Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) zwischen MAX Power und PTRC tritt sofort (Oktober 2025) in Kraft und wird die Zusammenarbeit in den nächsten drei Jahren leiten.

Highlights

· Nutzung der hochmodernen Energy Innovation Hub Labs des PTRC: Das PTRC wird hochmoderne Analyse- und Interpretationstechniken für natürliche Wasserstoffreservoirs einsetzen (siehe Pressemitteilung von MAX Power vom 30. September 2025 zum Bohrziel Lawson und zum 200 km langen Genesis Trend).

· Nutzung des Fachwissens des PTRC: Die Charakterisierung der unterirdischen Lagerstätten durch das PTRC stützt sich auf jahrzehntelange Führungserfahrung in den Bereichen CO-Speicherung, Geothermie, Enhanced Oil Recovery und Druckluftspeicherung (CAES).

· Zusätzliche wichtige geologische Unterstützung durch PTRC im Untergrund: Durch die Untersuchung von Bohrkernen mit seinem industriellen CT-Scanner, Kartierungen und gesteinsmechanische Arbeiten sowie weitere Initiativen wird das Fachwissen von PTRC im Bereich der Untergrundgeologie die Führungsposition von MAX Power bei der Erforschung, Exploration und Entwicklung von natürlichem Wasserstoff als neuer Primärenergiequelle weiter stärken.

· Neue Technologien: PTRC und MAX Power werden auch Möglichkeiten zur gemeinsamen Entwicklung von emissionsarmen Energietechnologien im Bereich des natürlichen Wasserstoffs verfolgen.

Kommentar des CEO von MAX Power

Mansoor Jan, CEO von MAX Power, erklärte: Wir fühlen uns geehrt, diese langfristige Zusammenarbeit mit dem Petroleum Technology Research Centre einzugehen, das im Bereich der sauberen Energie einen so ausgezeichneten Ruf genießt. Ihre Expertise in der Untergrundgeologie ist weltweit anerkannt, und sie setzen sich leidenschaftlich dafür ein, Saskatchewan eine Nische im Bereich des natürlichen Wasserstoffs zu erschließen. Die unmittelbare Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Teams – MAX Power und PTRC – bringt uns dem Ziel näher, die weltweit erste kommerzielle Entdeckung von natürlichem Wasserstoff zu machen.

Kommentar des PTRC

Ranjith Narayanasamy, Präsident und CEO des PRTC, fügte hinzu: Das PTRC ist sehr daran interessiert, den natürlichen Wasserstoff in Saskatchewan zu unterstützen und dabei unser Fachwissen im Bereich Untergrund mit CO-Speicherung, Geothermie und CAES einzubringen. Die Erforschung von natürlichem Wasserstoff eröffnet eine weitere spannende Dimension für Untergrundmöglichkeiten in Saskatchewan und darüber hinaus.

Matt Nasehi, Direktor des Energy Innovation Hub Labs von PTRC, erklärte: Wir freuen uns darauf, Kernproben zu analysieren und die Lagerstättenbedingungen mit unseren fortschrittlichen Geräten zu simulieren, um das Potenzial für die Produktion von natürlichem Wasserstoff zu bewerten, während MAX Power dieses einzigartige Bohrprogramm in Saskatchewan startet. Dies passt perfekt zu PTRC und wird die Bemühungen um einen kommerziellen Durchbruch in diesem aufstrebenden Bereich unterstützen.

Über PTRC

Petroleum Technology Research Centre ist eine 1998 gegründete gemeinnützige Organisation, die Forschungs-, Entwicklungs- und Felddemonstrationsprojekte fördert, die den CO2-Fußabdruck verringern und die Produktion von Energie aus dem Untergrund steigern. PTRC engagiert sich für die Einbindung und Konsultation der indigenen Bevölkerung, während das Unternehmen bestrebt ist, Forschung und Innovation im Bereich der Energiegewinnung aus dem Untergrund voranzutreiben.

Im Juni 2025 erhielt das PTRC auf der Global Energy Show in Calgary den Suzanne West Environmental Excellence Award für sein Aquistore-Projekt in der Nähe des Boundary Dam in Estevan. Aquistore war das weltweit erste Projekt zur Speicherung von CO, das aus einem Kohlekraftwerk abgeschieden wurde.

Warum dies für Investoren wichtig ist

Petroleum Technology Research Centre (PTRC) bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Untergrund und Forschung im Bereich saubere Energie in MAX Power ein und bietet eine unabhängige Validierung für Kanadas umfangreichstes Programm für natürlichen Wasserstoff. Als provinzial vernetzte Forschungseinrichtung mit engen Verbindungen sowohl zur Industrie als auch zu Bildungseinrichtungen in Saskatchewan bringt das PTRC ein Maß an technischer Aufsicht und institutioneller Glaubwürdigkeit mit, das in Saskatchewan seinesgleichen sucht – was die Explorationsbemühungen von MAX Power erheblich risikofrei macht und seine Position als Kanadas Marktführer in diesem neuen Bereich der sauberen Energie stärkt.

MAX Power Saskatchewan Dokumentarvideo über natürlichen Wasserstoff

MAX Power Präsentation über natürlichen Wasserstoff

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von MAX Power im Bereich natürlicher Wasserstoff in Nordamerika, indem Sie auf den folgenden Link klicken:

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Umstellung Nordamerikas auf Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen ist ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff, wo es eine dominante Landposition auf Distriktebene mit etwa 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen aufgebaut hat, die vielversprechende Explorationsgebiete mit großem Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen abdecken. Für den Beginn der Bohrungen im vierten Quartal 2025 wurden erste Bohrziele mit hoher Priorität identifiziert. MAX Power verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Diese Grundstücke werden durch eine Diamantbohrentdeckung aus dem Jahr 2024 im Willcox Playa Lithium Project im Südosten von Arizona hervorgehoben.

Über diese Pressemitteilung:

