MAX Power zieht den Personalwechsel an der Unternehmensspitze vor und läutet beim Lawson-Projekt die nächste Phase der Wasserstoff-Exploration vor

Der frühere Start für Ran Narayanasamy als CEO steht im Einklang mit der Mobilisierung weiterer Bohrköpfe bei Lawson, der Weiterverfolgung mehrerer Bohrlöcher bei Bracken und dem weiteren Ausbau der KI-gestützten Large Earth Model Integration (MAXX LEMI) mit beispiellosen Daten zu natürlichem Wasserstoff, die Millionen Hektar in Saskatchewan abdecken.

NEUES Video: Lawson – Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

Saskatoon, SK – 1. Dezember 2025 – Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF), freut sich bekannt zu geben, dass Ranjith (Ran) Narayanasamy mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 offiziell die Position des Chief Executive Officer sowie die Position des Direktors von MAX Power übernommen hat. Nach der Ankündigung vom 30. Oktober 2025, dass die Ernennung von Herrn Narayanasamy am 8. Dezember 2025 in Kraft treten sollte, hat der Vorstand sein Startdatum um eine Woche vorverlegt, um auf die sich rasch entwickelnden Ereignisse am Lawson-Ziel zu reagieren.

Lawson ist Kanadas erste Tiefbohrung, die speziell auf natürliches Wasserstoff abzielt, und wurde im November erfolgreich bis zu einer Gesamttiefe von 2.278 Metern verrohrt. In dieser Woche werden gezielte Zonentests durchgeführt, um die potenziellen Durchflussraten, das Volumen und die Konzentrationen von natürlichem Wasserstoff und damit verbundenen Gasen zu bestimmen.

Gleichzeitig treibt MAX Power die vollständig finanzierte zweite Bohrung in Bracken, 325 km südwestlich von Lawson nahe der Grenze zu Montana, als Teil eines umfassenderen Mehrfachbohrprogramms auf dem größten genehmigten Landpaket (1,3 Millionen Acres) Kanadas für die Exploration und Erschließung von natürlichem Wasserstoff voran.

MAX Power spricht Herrn Mansoor Jan seinen tiefsten Dank dafür aus, dass er das Unternehmen im vergangenen Jahr als CEO erfolgreich durch eine kritische Übergangsphase geführt hat. Er wurde zum CEO der US-Tochtergesellschaft von MAX Power ernannt, die nun den Namen Homeland Critical Minerals Corp. trägt und sich auf eine Lithium-Ton-Lagerstätte im Südosten von Arizona konzentriert, die an Grundstücke des US-Verteidigungsministeriums angrenzt.

Neil McMillan, Direktor von MAX Power, erklärte: Wir danken Mansoor für seine außerordentliche Arbeit, die dazu beigetragen hat, MAX Power in die beneidenswerte Position zu bringen, in der es sich jetzt befindet, und wir sind gespannt, was er mit Homeland Critical Minerals erreichen kann. Die frühzeitige Ankunft von Ran stärkt MAX Power genau dann, wenn es am wichtigsten ist. Wir befinden uns derzeit im Übergang von einer historischen ersten Bohrung mit vielversprechenden ersten Ergebnissen zu einem koordinierten Mehrfachbohrprogramm für natürlichen Wasserstoff, das sowohl auf Entdeckung als auch auf Erschließung abzielt. Rans Erfolgsbilanz im Bereich saubere Energie, sein Verständnis der Ressourcenbasis von Saskatchewan und seine internationalen Beziehungen versetzen MAX Power in die Lage, schnell von technischen Meilensteinen zu potenziellen kommerziellen Ergebnissen überzugehen.

Ran Narayanasamy, der neue CEO von MAX Power, kommentierte: Ich fühle mich geehrt, MAX Power in diesem entscheidenden Moment der Unternehmensgeschichte leiten zu dürfen. Unermüdliche Planung, Integrität und fehlerfreie Umsetzung – das wird uns helfen, auf der aktuellen Dynamik aufzubauen und einen klaren kommerziellen Fahrplan für natürlichen Wasserstoff in Saskatchewan zu entwickeln.

Warum Ran Narayanasamy – Führung für die kommerzielle Phase

Herr Narayanasamy wechselt von seiner Position als Präsident und CEO des Petroleum Technology Research Centre (PTRC) in Regina, einem weltweit anerkannten Zentrum für Energieinnovation, zu MAX Power. Dort leitete er wichtige Initiativen in den Bereichen Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung, Geothermie, natürlicher Wasserstoff und blauer Wasserstoff, Druckluftspeicherung (CAES) und Enhanced Oil Recovery (EOR).

Vor seiner Tätigkeit beim PTRC hatte er leitende Positionen bei SaskPower inne, wo er Ergebnisse in den Bereichen Übertragung und Verteilung, Projektmanagement, Wasserkraftentwicklung, Beschaffungsstrategie für indigene Völker, Lieferkette, internationales CCS-Engagement, Geschäftstransformation und Cybersicherheit erzielte. Er hat einen Master-Abschluss in Elektroniksystemtechnik und Betriebswirtschaftslehre von der University of Regina, ist registrierter Ingenieur (APEGS), Absolvent des Directors Education Program der Rotman School of Management und hat mehrere provinzielle und nationale Auszeichnungen für seine Beiträge zum Energiesektor von Saskatchewan und zur Gemeinschaft erhalten.

Diese Kombination aus technischer, betrieblicher, finanzieller und politischer Erfahrung passt perfekt zum nächsten Schwerpunkt von MAX Power, der auf kommerziell relevanten Entdeckungen von natürlichem Wasserstoff und Entwicklungswegen in Saskatchewan und darüber hinaus liegt.

Kurzfristige Prioritäten unter dem neuen CEO

In den kommenden Tagen, Wochen und Monaten wird sich MAX Power unter der Führung von Herrn Narayanasamy auf die folgenden Meilensteine konzentrieren:

Lawson – Analyse- und Abschlussphase

· Durchführung der Abschlussprüfungsphase in Lawson mit der Ankunft der Servicebohranlage in dieser Woche, einschließlich der Perforation ausgewählter Intervalle, der Entnahme von Gas- und Flüssigkeitsproben für detaillierte chemische Analysen und Druckmessungen, um mit der Bewertung der Fließeigenschaften, Volumina und Gaszusammensetzung zu beginnen.

· Fortsetzung der Analysephase, Integration von Kern-, Gas- und geophysikalischen Daten in die MAXX LEMI-Datenbank, um ein besseres Verständnis der Muttergesteine, Entstehungsmechanismen, Migrationswege und Fallenkonfigurationen für natürliches Wasserstoff und Helium in Saskatchewan zu erlangen.

Bracken – Zweite Bohrung im Rahmen des Multi-Well-Programms

· Abschluss der laufenden 2D-Seismikuntersuchung in Bracken innerhalb der nächsten zwei Wochen.

· Bis Weihnachten geophysikalische Interpretation und Auswahl der Bohrziele vorlegen, gefolgt von der Bohrgenehmigung.

· Vorbereitung für die Bohrung des zweiten Bohrlochs des Test of Concept-Bohrprogramms in Bracken ab Januar 2026 als Teil des sich weiterentwickelnden Multi-Well-Bohrprogramms für natürliches Wasserstoff von MAX Power, vorbehaltlich der Bohrgenehmigung.

MAXX LEMI – KI-gestützte Integration großer Erdmodelle

· Fortsetzung der Arbeiten zur Weiterentwicklung von MAXX LEMI von seiner derzeitigen betreibergesteuerten Konfiguration hin zu einer KI-gestützten Plattform, die große Datensätze aus Lawson, Bracken, Radville, Lucky Lake und anderen Zielen verarbeiten kann und eine schnellere, zuverlässigere Zielbewertung und Programmgestaltung ermöglicht.

· Beginn der Bewertung von Optionen für die zukünftige Monetarisierung von MAXX LEMI als strategischer Vermögenswert, einschließlich potenzieller Anwendungen in anderen Rechtsgebieten, da der globale Naturwasserstoffsektor Fortschritte macht.

Erweiterung des Genesis-Trends und des Portfolios in Saskatchewan

· Vorantreiben der technischen Arbeiten an den nördlichen und flacheren Ausläufern des Genesis-Trends, wo eisenreiche ultramafische Gesteine die Möglichkeit bieten, stimulierte Wasserstoffkonzepte zu testen, die die tiefen strukturellen Vorkommen ergänzen, die derzeit in Lawson und Bracken evaluiert werden.

· Weiterer Aufbau und Verfeinerung einer Pipeline hochwertiger natürlicher Wasserstoffziele auf den Landpaketen des Unternehmens in Saskatchewan (derzeit 1,3 Millionen Acres genehmigt und weitere 5,7 Millionen Acres beantragt) und anderen aufstrebenden Gebieten, die durch MAXX LEMI und die Überprüfung älterer Daten identifiziert wurden.

Unternehmen, Partnerschaften und Kapitalmärkte

· Bewertung potenzieller neuer strategischer Partnerschaften im Bereich saubere Energie und Technologie mit Schwerpunkt auf der Exploration, Datenerfassung und Entwicklung von natürlichem Wasserstoff in Saskatchewan.

· Unterstützung der Entwicklung von Saskatchewan zu einem weltweit führenden Forschungs- und Entwicklungszentrum für natürlichen Wasserstoff durch Vertiefung der Zusammenarbeit mit PTRC, Universitäten, Regierungsbehörden und internationalen technischen Partnern.

· Aufstockung des Personals in den Bereichen Technik, Betrieb und Kapitalmärkte, um die Umsetzungskapazitäten zu stärken, während MAX Power in die Abschluss- und Mehrbohrphasen seines Programms eintritt.

· Einführung einer Strategie Bringing the World to MAX Power (Die Welt zu MAX Power bringen), die auf dem gestiegenen internationalen Interesse nach der Präsentation von MAX Power auf der H-NAT 2025 in Paris aufbaut, um weitere globale Investoren, strategische Partner und auf Abnahme fokussierte Gruppen für die Möglichkeiten von Saskatchewan Natural Hydrogen zu gewinnen.

· Vorantreiben strategischer Alternativen für das Willcox Playa Lithium-Projekt durch Homeland Critical Minerals, einschließlich der Bewertung von Ausgliederungsmöglichkeiten und damit verbundenen Transaktionen, die darauf abzielen, Wert für die Aktionäre von MAX Power zu erschließen und gleichzeitig die Ausrichtung zwischen den beiden Plattformen beizubehalten.

· Stärkung der bestehenden Richtlinien von MAX Power zu Beziehungen zu indigenen Völkern und Beschaffung durch die Fokussierung auf die Beteiligung von Unternehmen in indigenem Besitz an den Projekten von MAX Power als Teil des Engagements des Unternehmens für die TRC#92-Aufforderung zum Handeln.

Abbildung 1: Genesis-Trend

Warum dies für Investoren wichtig ist

Für Investoren bedeutet der beschleunigte Wechsel an der Unternehmensspitze, dass die Führungsrolle, die technische Dynamik und die Kapitalstruktur von MAX Power an einem wichtigen Wendepunkt für das Unternehmen und den aufstrebenden Sektor für natürlichen Wasserstoff besser aufeinander abgestimmt sind. Die Lawson-Bohrung liefert vielversprechende erste Anzeichen, die diese Woche getestet werden, wenn eine Service-Bohranlage an den Bohrort gebracht wird, um potenzielle Durchflussraten, Volumen und Konzentrationen zu testen. Eine vollständig finanzierte zweite Bohrung in Bracken und eine robuste Pipeline von Zielen auf einer Fläche von 1,3 Millionen genehmigten Acres unterstreichen die Größe und das Wiederholbarkeitspotenzial des Portfolios von MAX Power in Saskatchewan.

Mit Herrn Narayanasamy als CEO ist das Unternehmen nun in der Lage, über die bahnbrechenden Meilensteine hinauszugehen und sich systematisch, datengestützt und weltweit sichtbar darum zu bemühen, kommerzielle Wege für natürlichen Wasserstoff in einer der weltweit unterstützendsten Energie-Jurisdiktionen zu definieren und zu verfolgen. Gleichzeitig bietet die Gründung von Homeland Critical Minerals eine klare Struktur, um durch eine fokussierte US-Strategie für kritische Mineralien den Wert des Willcox Playa Lithium-Projekts zu erschließen. Zusammen sollen diese Schritte den Aktionären ein gehebelte Engagement in zwei sich ergänzenden langfristigen Themen im Bereich der sauberen Energie bieten – der Entwicklung von natürlichem Wasserstoff in Saskatchewan und strategischen kritischen Mineralien in den Vereinigten Staaten.

Gewährung von Optionen und RSUs

Im Rahmen seines Incentive-Programms hat MAX Power Herrn Narayanasamy zusätzlich zu 750.000 RSUs eine Million Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 80 Cent gewährt. Diese Optionen und RSUs werden gemäß den vom Verwaltungsrat festgelegten Ausübungsbedingungen unverfallbar und unterliegen den Bedingungen des Restricted Stock Unit Plan des Unternehmens.

Aktuelles zu strategischer Partnerschaft und Finanzierung

Im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. September 2025 und die nachfolgenden Aktualisierungen während des Berichtszeitraums treibt MAX Power die zuvor angekündigte strategische Finanzierung (die Finanzierung) und Partnerschaft mit einem führenden Konglomerat mit Sitz in Vietnam weiter voran. Diese Transaktion hat, wie von MAX Power am 27. November 2025 berichtet, die endgültige Genehmigung der vietnamesischen Regierung erhalten. In den letzten Wochen hat das Unternehmen die verbleibenden regulatorischen, logistischen und dokumentarischen Anforderungen im Zusammenhang mit dieser Transaktion erfüllt. Wie bereits bekannt gegeben, umfasst die Finanzierung eine Investition in Höhe von 5 Millionen Dollar zu einem Preis von 0,30 Dollar pro Einheit, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktienkaufwarrant besteht. MAX Power befindet sich nun in der Endphase der Erfüllung der ausstehenden Abschlussbedingungen und geht davon aus, dass diese Finanzierung in Kürze abgeschlossen sein wird. MAX Power freut sich sehr über die Unterstützung dieses langfristigen strategischen Investors und hofft auf dessen weitere Beteiligung, während das Unternehmen sein Saskatchewan Natural Hydrogen Project vorantreibt. Eine weitere Ankündigung wird erfolgen, sobald die Finanzierung abgeschlossen ist.

Abbildung 2: Abendfoto von Lawson Drilling in der Nähe von Central Butte, SK

MAX Power macht bei Lawson starke Fortschritte

MAX Power bohrt in Kanadas erstem speziellen Wasserstoffbrunnen nach natürlichem Wasserstoff:

www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrungen live vor Ort an

Ein neues Video, das den historischen Beginn der Bohrungen in Lawson auf dem Genesis Trend festhält, kann hier angesehen werden:

www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

www.maxpowermining.com/NaturalHydrogen-NewEra/

Lawson schreibt Geschichte – Das Vdeo unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

Präsentation von MAX Power zum Thema natürlicher Wasserstoff

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von MAX Power im Bereich natürlicher Wasserstoff in Nordamerika, indem Sie auf den folgenden Link klicken:

maxpowermining.com/Maxpower_NaturalHydrogen_Dec1_2025.pdf

Die Lieferkette nach Hause holen: Präsentation von MAX Power zu kritischen Mineralien

Erfahren Sie mehr über die Lithiumentdeckung von MAX Power in Willcox Playa, indem Sie auf den folgenden Link klicken:

maxpowermining.com/MAXPower_CriticalMinerals_Dec1_2025.pdf

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Umstellung Nordamerikas auf Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen ist ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff, wo es eine dominante Landposition auf Distriktebene mit etwa 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen aufgebaut hat, die vielversprechende Explorationsgebiete mit großem Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen abdecken. Für den Beginn der Bohrungen im vierten Quartal 2025 wurden erste Bohrziele mit hoher Priorität identifiziert. MAX Power verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Diese Grundstücke werden durch eine Diamantbohrentdeckung aus dem Jahr 2024 im Willcox Playa Lithium Project im Südosten von Arizona hervorgehoben.

Im Namen des Vorstands:

Mansoor Jan, CEO

Max Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

15 Innovation Boulevard

Saskatoon, SK, S7N 2X8

Kanada

Investor Relations:

Chad Levesque

Tel.: +1-306-981-4753

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zum geplanten Bohrprogramm des Unternehmens für natürlichen Wasserstoff, zum voraussichtlichen Zeitplan und zu den Zielen dieses Programms, zu künftigen Unternehmensentwicklungsinitiativen, zu potenziellen strategischen Transaktionen im Zusammenhang mit den Vermögenswerten des Unternehmens und zu den erwarteten Beiträgen der Mitglieder des Vorstands und des Beirats. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die zum Zeitpunkt der Erstellung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet wurden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Unsicherheiten unterliegen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorations- und Erschließungsrisiken; die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen rechtzeitig zu erhalten; die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Personal; geologische und technische Ungewissheiten; Schwankungen der Rohstoff- und Energiepreise; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen sein geplantes Bohrprogramm wie derzeit vorgesehen abschließen wird oder dass ein solches Programm, falls es abgeschlossen wird, erfolgreich sein wird.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gelten, finden Sie im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

