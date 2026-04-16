Maxon kündigt kostenlose Tools und die Erweiterung von ZBrush und Cinema 4D auf mobile Geräte an

Cinema 4D bringt professionelle 3D-Workflows auf das iPad. Die Rückkehr von Autograph – jetzt kostenlos für Einzelanwender. ZBrush wird auf Windows on Arm erweitert. Sehen Sie alles auf der NAB 2026.

BAD HOMBURG, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 16. April 2026 / Maxon, ein führender Entwickler leistungsstarker und intuitiver 2D- und 3D-Software sowie kompletter Grafikdesign-Workflows, kündigte heute einen bedeutenden Schritt nach vorne in seiner Mission an, professionelle Kreativ-Tools für Künstler überall zugänglicher zu machen. Mit der Einführung von Cinema 4D auf dem iPad, der Rückkehr der Motion-Graphics-Anwendung Autograph und der Erweiterung der Maxon-Tools auf Windows-on-Arm-Tablets (WoA) senkt Maxon die Einstiegshürden und ermöglicht es Künstlern gleichzeitig, dort zu arbeiten, wo sie wollen, und so, wie sie wollen. Besucher können sich auf der NAB 2026 am Maxon-Stand (N2741) selbst davon überzeugen.

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Professionelle Tools, breiterer Zugang

Da die Nachfrage nach 3D- und Motion-Inhalten in sozialen Medien, Streaming, Gaming und immersiven Medien zunimmt, suchen Kreative nach flexiblen und erschwinglichen Einstiegsmöglichkeiten in professionelle Workflows. Bislang war professionelle Kreativsoftware auf Desktop-PCs beschränkt und erforderte erhebliche Investitionen in Software und Hardware. Mit dieser Veröffentlichung führt Maxon neue, frei zugängliche Versionen und Mobile First-Workflows ein, um seine branchenüblichen Tools zugänglicher zu machen, ohne dabei Abstriche bei der professionellen Leistungsfähigkeit zu machen.

Zugänglichkeit, Interoperabilität und die Stärkung der Nutzer spielen eine immer zentralere Rolle für kreative Innovationen, sagte Dave McGavran, CEO von Maxon. Mit diesen Initiativen erweitern wir den Zugang zu professionellen Tools, damit mehr Künstler in einem vernetzten kreativen Ökosystem experimentieren, gestalten und wachsen können – und dabei dieselben professionellen Tools nutzen, denen Film, Rundfunk und Design vertrauen.

Cinema 4D für iPad: 3D-Erstellung wird mobil

Auf der NAB 2026 wird Maxon die Beta-Version von Cinema 4D für iPad vorstellen – damit steht zum ersten Mal ein solches professionelles 3D-Tool auf einer mobilen Plattform zur Verfügung. Cinema 4D für iPad ist für Touch-Workflows optimiert und bietet zentrale 3D-Modellierungs- und Designfunktionen in einer optimierten, mobilorientierten Benutzeroberfläche. Die iPad-Version* ergänzt das Desktop-Erlebnis und ermöglicht es Künstlern, Ideen zu entwickeln und an Projekten zu arbeiten, wann immer sie unterwegs sind – genau dann, wenn die Kreativität zuschlägt.

Cinema 4D ist seit langem für seine Zugänglichkeit und Lernfreundlichkeit im professionellen 3D-Bereich bekannt. Die Übertragung dieser Funktionen auf das iPad setzt diese Philosophie fort und macht die 3D-Erstellung für aufstrebende Künstler zugänglicher, während die Kompatibilität mit modernen Produktionspipelines gewahrt bleibt.

Cinema 4D für iPad wird Ende 2026 erhältlich sein.

* Empfohlen: iPad mit M3-Chip oder neuer

Autograph kehrt zurück

Maxon bringt Autograph, eine moderne Motion-Graphics- und Compositing-Anwendung, als kostenlosen Download für Privatpersonen mit allen Kernfunktionen zurück. Autograph wurde für Motion-Designer, 2D-/3D-Künstler, Content Creators und Compositoren entwickelt und bietet eine professionelle Grundlage für kreatives Experimentieren und Produzieren, die nun für jeden zugänglich ist, der damit beginnen möchte.

Autograph vereint 2D-Animation, Compositing und 3D-Funktionen in einer einheitlichen Umgebung, die auf Geschwindigkeit und Flexibilität optimiert ist. Zu den wichtigsten Funktionen gehören ein natives Cloner-System für dynamische, iterative Animationen, das den Designern die schnelle Erstellung komplexer Motion Graphics ermöglicht, sowie reaktionsschnelle Design-Tools, die die gleichzeitige Erstellung und Anpassung für verschiedene Seitenverhältnisse ermöglichen – ideal für die heutige plattformübergreifende Content-Landschaft.

Die Anwendung unterstützt Industriestandards wie USD, OpenEXR, ACES, OpenColorIO und OpenFX und lässt sich in Universe sowie ausgewählte Red Giant-Tools integrieren. Autograph unterstützt zudem OpenFX-Plugins von Drittanbietern, beginnend mit RE:Vision Effects, BorisFX und Digital Anarchy, deren Plugins direkt über ihre eigenen Marktplätze erhältlich sind – was Maxons Engagement für ein offenes, auf Kreative ausgerichtetes Ökosystem unterstreicht.

Autograph ist ideal für Profis aus allen Branchen, die ein umfassendes Toolset suchen, um jedes kreative Ziel zu erreichen – von markenspezifischen, schnell produzierten Social-Media-Videos bis hin zu Spielfilmen und sendefertigen Assets. Maxon erweitert den Zugang zu professionellen Motion-Graphics-Tools, während das Unternehmen weiterhin in die vollständige Integration seines Ökosystems investiert und die Designbranche insgesamt unterstützt.

Maxon expandiert auf Windows on Arm

Maxon bringt sein komplettes Ökosystem auf die nächste Generation von Windows-on-Arm-Hardware – darunter die Tablet-Produktreihe von Dell, das Microsoft Surface Pro (Snapdragon X Elite) sowie andere kompatible Tablets und Desktop-Systeme -, wodurch seine Tools für 3D, Motion Graphics und digitales Modellieren noch allgegenwärtiger und besser an moderne Workflows anpassbar werden.

ZBrush (Desktop), Cinema 4D und die Red Giant-Tools in Adobe Premiere Pro und After Effects sind nun alle auf Windows-on-Arm-Geräten verfügbar. Redshift wird ebenfalls auf Windows-on-Arm-Geräten mit CPU-Rendering-Fähigkeiten unterstützt.

Die Maxon One-Version für Frühjahr 2026

Maxon hat heute sein komplettes Paket an Produkt-Updates im Rahmen der Maxon One Ecosystem-Version für Frühjahr 2026 angekündigt.

Ein offeneres kreatives Ökosystem

Zusammen signalisieren diese Ankündigungen eine spannende Weiterentwicklung des kreativen Angebots von Maxon. Durch die Erweiterung professioneller Tools über traditionelle, rein desktopbasierte Umgebungen hinaus und die Einführung kostenloser Versionen erhalten mehr Kreative Zugang zu hochwertigen kreativen Workflows. Während die Desktop-Versionen von Cinema 4D und ZBrush für fortgeschrittene Simulationen, groß angelegte Szenen und komplexe Produktionspipelines weiterhin unverzichtbar sind, bieten diese neuen mobilen Angebote sinnvolle Einstiegsmöglichkeiten für Studenten, unabhängige Kreative und Profis, die Flexibilität suchen.

Besuchen Sie Maxon auf der NAB 2026

Maxon präsentiert Cinema 4D für iPad und die Beta-Versionen von ZBrush für Windows on Arm auf der NAB 2026 (18.-22. April) am Stand N2741. Weitere Informationen finden Sie unter: www.maxon.net/event/nab-show-2026.

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Um eine Pressekonferenz oder eine private Demo zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an megan@grithaus.agency

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Über Maxon

Maxon stellt leistungsstarke, aber dennoch leicht zugängliche Softwarelösungen für Content Creators her, die in den Bereichen 2D- und 3D-Design, Motion Graphics, visuelle Effekte und Visualisierung arbeiten. Zu den Produktlinien gehören die preisgekrönte Cinema 4D-Suite für 3D-Modellierung, Simulation und Animation, die vielfältige Red Giant-Produktpalette mit revolutionären Tools für Bearbeitung, Motion Design und Filmproduktion, der führende, rasend schnelle Redshift-Renderer und ZBrush, die branchenführende Lösung für digitales Modellieren und Malen, die für Deskop und iPad verfügbar ist.

Pressesprecherin

Kristin Canders

Grithaus Agency

(e) kristin@grithaus.agency

QUELLE: Maxon Computers

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