Maxus Mining beginnt mit der Projektbewertung von vier Konzessionsgebieten für kritische Mineralien in Partnerschaft mit Palliser Exploration

23. September 2025 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. (Maxus oder das Unternehmen) (CSE: MAXM | FWB: R7V) freut sich, den Start seiner Partnerschaft mit der Firma Palliser Exploration Ltd. (Palliser) hinsichtlich der Exploration 2025 auf seinen vier kritischen Mineralprojekten bekannt zu geben, nämlich dem Projekt Quarry, dem Projekt Hurley, dem Projekt Lotto und dem Projekt Alturas (die Konzessionsgebiete oder die Projekte) in der kanadischen Provinz British Columbia (siehe Abbildung 1).

Das Unternehmen hat die Firma Palliser mit der Durchführung des bevorstehenden Feldprogramms 2025 (das Programm) beauftragt. Palliser ist ein erfahrenes Beratungsunternehmen für Geologie und Exploration und kann auf nachweisliche Erfolge bei der Projektabwicklung verweisen. Das Programm sieht die Feldbewertung aller vier Konzessionsgebiete vor Ort vor, womit ein besseres Verständnis der geologischen und strukturellen Kontrollen der Mineralisierung auf den Projektstandorten erlangt werden soll. Die Feldteams werden voraussichtlich am Dienstag, den 23. September 2025 mobilisiert.

Die Partnerschaft mit Palliser Exploration ist im Zuge des Ausbaus unserer kritischen Mineralprojekte in British Columbia ein spannender Schritt nach vorn für Maxus, so Scott Walters, Chief Executive Officer von Maxus. Palliser verfügt über ausgewiesene Kompetenz in der Projektumsetzung und geologischen Bewertung, was für die Erschließung des Potenzials unseres Portfolios von entscheidender Bedeutung sein wird. Wir freuen uns darauf, die Aktionäre über die Fortschritte des Explorationsprogramms 2025 auf dem Laufenden zu halten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81137/MAXM_Palliser_Engagement_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1. Regionale Karte der Projekte von Maxus Mining

Projekt Quarry

Das 2.632 Hektar große Konzessionsgebiet liegt an der Nordseite des Osilinka River, zwischen Tenakhi Creek und Wasi Creek, rund 46 Kilometer nordwestlich von Germansen Landing. Das historische Vorkommen Quarry ist in einem Kalksteinbruch freigelegt, wo rekristallisierter und dolomitisierter Kalkstein der Ingenika Group aus dem Neoproterozoikum mineralisierte Quarzgänge aufweist. Zu den dokumentierten Mineralen zählen Sphalerit, Bleiglanz, Cerussit, Chalkopyrit, Boulangerit, Malachit, Azurit und möglicherweise Stibnit1.

Historische Probenahmen lassen das hochgradige Potenzial des Konzessionsgebiets erkennen. Im Jahr 1991 lieferte eine Probe Analysewerte von 20 % Sb, 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 42,5 % Pb und 0,65 g/t Ag(1). Stichproben, die bereits 1954 entnommen wurden, ergaben im Schnitt 83,5 % Pb und 1.575 g/t Ag(1).

Der Standort bietet zuverlässigen, ganzjährigen Zugang, was laufende Explorationsinitiativen fördert.

Projekt Hurley

Das Projekt besteht aus zwei (2) Claim-Blöcken, dem Hurley East Block und dem Hurley West Block, und liegt sieben (7) Kilometer südöstlich des Dorfes Gold Bridge und zehn (10) Kilometer östlich des historischen Bralorne-Pioneer Gold Mining Camp, in dem über 4 Millionen Unzen Gold gefördert wurden(1). Boden- und Vegetationsprobenahmen in der Umgebung weisen auf eine starke positive geochemische Korrelation zwischen Gold und den begleitenden Elementen Silber (+0,69), As (+0,86) und Sb (+0,84) in den Bodenproben hin(2).

Hurley East Block

Auf dem Goldprojekt Reliance, das an den Hurley East Block angrenzt, wurden im Rahmen der Bohrkampagne 2024 Abschnitte von unter anderem 0,5 m mit 19,2 % Sb und 2,16 g/t Au durchteuft(3). Insgesamt 199 zusammengesetzte Goldproben wurden neu berechnet, um auch die Antimonergebnisse der 108 Diamantbohrungen, 84 RC-Bohrungen und 24 Schlitzproben aus Straßenschnitten, die von Endurance Gold absolviert wurden, zu ermitteln. Daraus ergaben sich eine durchschnittliche Probenlänge von 10,1 Metern und ein gewichteter Durchschnittsgehalt von 4,55 g/t Gold, 0,20 % Antimon und 4,97 g/t AuÄq(3).

Der Hurley East Block ist von ungeteiltem Sedimentgestein der Cayoosh Assemblage, die aus dem Zeitraum von Jura bis zur Kreidezeit stammt, sowie von Meeres- und Sedimentgestein des Bridge River Complex aus dem mittleren Mississippium bis zum mittleren Jura unterlagert. Die Cayoosh Assemblage und der Bridge River Complex sind durch nordwestlich streichende Verwerfungskontakte getrennt.

Der Hurley East Block liegt unmittelbar südlich eines ehemaligen Gold-Antimon-Produzenten, der Mary Mac Main Zone (Mary Mac), und eines erschlossenen Gold-Antimon-Prospektionsgebiets. Das Wirtsgestein des Prospektionsgebiets Mary Mac ist mit jenem des Konzessionsgebiets vergleichbar. Aus Mary Mac wurden vier (4) Tonnen Stibnit pro Tag gefördert, wobei Gehalte von bis zu 20 % auf 2,1 Metern ermittelt und Reserven von 13,6 bis 18,1 Tausend Tonnen erreicht wurden(4). Die angedeuteten Reserven in der Mary Mac Main Zone wurden mit 78.500 Tonnen mit 2,9 Gramm Gold pro Tonne angegeben, während sich die Reserven für die North Zone auf 39.200 Tonnen mit einem Gehalt von 2,3 Gramm Gold pro Tonne belaufen(4).

Die Mineralisierung in der Mary Mac South Zone besteht aus kugelförmigem Stibnit (Antimon-Erzmineral – Sb2S3) und Pyrit; die 1983 berechneten historischen Reserven belaufen sich in dieser Zone auf 27.300 Tonnen mit 8,18 Gramm Gold pro Tonne(5). Gray Rock, ein früherer Produzent, befindet sich unmittelbar westlich der südlichen Grenze und enthält Berichten zufolge 70.488 Tonnen an nachgewiesenen, wahrscheinlichen und möglichen historischen Reserven mit 3 % Sb, 2,1 % Pb und 342,8 Gramm Ag pro Tonne(6). Der mineralisierte Korridor scheint sich auf das Projekt zu erstrecken, wo im Zuge früherer Arbeiten anomale Antimon-, Gold- und Silberwerte in Gesteins-, Boden- und Schluffproben im Zentrum des Konzessionsgebiets ermittelt wurden.

Hurley West Block

Auf dem Hurley West Block treten drei schmale Quarz-Kalzit-Erzgänge mit geringfügigen Mengen an eingesprengtem Pyrit, Chalkopyrit und Stibnit in einem Quarz-Diorit-Stock in der Nähe des Kontakts mit den Sediment- und Vulkangesteinen Hurley auf(7). Der südwestliche Teil des historischen Prospektionsgebiets Stibnite befindet sich unmittelbar östlich des Hurley West Block und enthält 25 Zentimeter mächtige Erzgänge in 60 Meter langen Scherzonen mit einem Gehalt von durchschnittlich 8,9 % Antimon(7). Der Hurley West Block ist von Meeres- und Sedimentgestein des Bridge River Complex unterlagert.

Projekt Lotto

Das Wolframprojekt Lotto (Lotto) befindet sich in der Region Kootenay in der Trail Creek Mining Division in British Columbia, einer ertragreichen Mineralregion, die für ihr Rohstoffpotenzial und ihre gut ausgebaute Infrastruktur zur Unterstützung laufender Explorationsaktivitäten bekannt ist. Lotto liegt 19 km west-südwestlich von Castlegar entlang des Crowsnest Highway und erstreckt sich über 426 Hektar. Das Projekt beinhaltet das Vorkommen Lotto 3, das in einem 9 Meter mächtigen Quarzerzgang, der entlang eines Straßenschnitts des Highways freiliegt, eine Scheelitmineralisierung (Scheelit ist ein Wolframmineral) aufweist. Direkt nordwestlich des Hauptvorkommens sowie an mehreren anderen Stellen westlich des Highways tritt eingesprengter Scheelit in Quarzerzgängen auf(8).

Eine ausgewählte im Jahr 1980 aus einem Quarzgang mit Scheelit entnommene Stichprobe enthielt 10,97 % WO3. Astral Mining Corporation absolvierte 2006 auch eine hubschraubergestützte geophysikalische elektromagnetische Vermessung über dem Gebiet (als Teil des Konzessionsgebiets JJ), die zeigte, dass dieses von tonhaltigen Quarziten aus dem Paläozoikum und Tonschiefern, die möglicherweise Teil der Rossland Group aus dem unteren Jura sind, unterlagert ist. Diese metamorphen Sedimente sind von sogenannten Nelson Intrusions aus der mittleren bis oberen Jura, die hauptsächlich aus Granit und Granodiorit bestehen, und später auch von Syenit der Coryell Intrusion aus dem mittleren Eozän und entsprechenden Intrusionsgängen durchdrungen worden(8).

Projekt Alturas

Das Projekt umfasst zwei Claim-Blöcke: Alturas West, das sich im Gebiet von Dolly Varden befindet, und Alturas East, das zwischen Whitewater und den Brennan Mountains, rund 29 Kilometer nordöstlich von New Denver (British Columbia), liegt. Die Region ist für ihr ausgeprägtes Antimon-, Silber- und Goldpotenzial bekannt.

Alturas West

Das Konzessionsgebiet Alturas West erstreckt sich über eine Scherzone, die mit Quarzerzgängen überprägt ist, in denen eingesprengter Pyrit und silberhaltiger Tetraedrit mit geringeren Mengen von Stibnit und Chalkopyrit lagern. Das Erzgangsystem streicht nach Osten und fällt um 55 Grad nach Norden ein. Die Quarzerzgänge weisen eine Mächtigkeit von 0,6 bis 3,6 Meter auf und konnten in Streichrichtung auf 600 Metern nachgewiesen werden(9). Eine 4 Kilogramm schwere Probe von Haldenmaterial aus einem historischen Stollen auf dem Konzessionsgebiet ergab bei der Analyse 1,3 Gramm Au pro Tonne und 1.596 Gramm Ag pro Tonne. Zu diesem Vorkommen liegen kaum geologische Informationen vor; im Jahresbericht 1928 des Bergbauministers wird allerdings ein 1,2 Meter mächtiger Quarzerzgang beschrieben, der eingesprengten bis massiven Stibnit enthält, eingebettet in (oder in Zusammenhang mit) ultramafischem Serpentinitgestein, das stellenweise zu Listwanit-Quarz-Karbonat-Mariposit umgewandelt wurde(9).

Auf dem Block Alturas West wurde vor Kurzem eine Antimonentdeckung gemacht, wobei sehr hochgradiges, natürlich vorkommendes Antimon mit Gehalten von bis zu 69,98 % Sb gefunden wurde(10).

Alturas East

Das Konzessionsgebiet Alturas East liegt zwei Kilometer nordwestlich in Streichrichtung der Mine Highland Surprise, einer ehemaligen Mine, die sich durch polymetallische Erzgänge mit einer Gold-, Silber-, Blei-, Zink- und Kupfermineralisierung auszeichnete(11).

Das Konzessionsgebiet beherbergt die historischen Vorkommen Olympus East und West, die durch nach Nordosten streichende, subparallele Erzgänge in Zusammenhang mit jenen der Mine Highland Surprise (Gold, Silber, Blei, Zink und Kupfer) ähnlichen Mineralisierungstypen abgrenzt wurden. Dies untermauert das Potenzial für die Auffindung einer Mineralisierung mehrerer Elemente im Gebiet Alturas East. Historische Probenahmen an der Oberfläche bei den Vorkommen Olympus East und West lieferten Gehalte von 6,56 Unzen Ag pro Tonne, 0,95 % Cu, 3,90 % Pb und 9,32 % Zn. Auf dem Konzessionsgebiet konnte eine Scherzone mit einer Ausrichtung von 330 Grad kartiert werden, die den Serpentinitkörper entlang seines westlichen Rands durchkreuzt(12).

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Morgan Verge, P.Geo., einer technischen Beraterin des Unternehmens und einer qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seiner qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf den Projekten. Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten – unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt – nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf den Projekten erzielt werden könnten.

Quellennachweis

1. Quarry MINFILE –minfile.gov.bc.ca/Summary.aspx?minfilno=094C++104

2. Webseite von Endurance Gold – Übersicht über das Goldprojekt Reliance – endurancegold.com/projects/reliance-gold-project-b.c/overview/

3. Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC – Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 gpt Au Over 0.5 m In 2024 Drilling – 24. Februar 2025 – endurancegold.com/news-releases/endurance-summarizes-antimony-results-from-the-reliance-gold-project-bc-best-intervals-include-19.2-antimony-and-2.16-gpt-au/

4. Mary Mac Main Zone MINFILE – minfile.gov.bc.ca/Summary.aspx?minfilno=092JNE067

5. Mary Mac South Zone MINFILE – minfile.gov.bc.ca/Summary.aspx?minfilno=092JNE096

6. Gray Rock MINFILE – minfile.gov.bc.ca/summary.aspx?minfilno=092JNE066

7. Stibnite Prospect MINFILE – minfile.gov.bc.ca/Summary.aspx?minfilno=092JNE058

8. MINFILE No: 0.82FSW228 – Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 – minfile.gov.bc.ca/report.aspx?f=PDF&r=Inventory_Detail.rpt&minfilno=082FSW228

9. Dolly Varden Prospect – 11-Oct-1995, Ron McMillan – MINFILE 0.82KSW130 – minfile.gov.bc.ca/summary.aspx?minfilno=082KSW130

10. Equinox Resources – 8. November 2024, Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb – cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02878498-6A1236703

11. HIGHLAND SURPRISE, PHOENIX (L.3336), FLETCHER (L.5608), CUBA (L.5609), PAISLEY (L.5612), WHISTLER (L.5614), CONNIE FR. NO. 2 (L.5818), COLUMBIA FR., HAVANA (L.5610)- MINFILE 082KSW037 –minfile.gov.bc.ca/Summary.aspx?minfilno=082KSW037

12. Olympus East – MINFILE 082KSW174 – minfile.gov.bc.ca/Summary.aspx?minfilno=082KSW174

13. NI 43-101 – Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude, Derrick Strickland P.Geo., 14. August 2024.

14. Open File 1992-11, Map Number 10.

15. MINFILE No: 082FSW228 – Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 –minfile.gov.bc.ca/report.aspx?f=PDF&r=Inventory_Detail.rpt&minfilno=082FSW228

16. Equinox Resources – 8. November 2024, Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb – cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02878498-6A1236703

17. Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC – Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 gpt Au Over 0.5 m In 2024 Drilling – 24. February 2025 – endurancegold.com/news-releases/endurance-summarizes-antimony-results-from-the-reliance-gold-project-bc-best-intervals-include-19.2-antimony-and-2.16-ppm-au/

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich um den Ausbau seines vielfältigen Portfolios an Explorationskonzessionen, das etwa 14.989 Hektar an höffigem Terrain umfasst. Davon verteilen sich 8.812 Hektar auf drei Antimonprojekte, 3.123 Hektar auf das Kupferprojekt Penny und die restlichen 3.054 Hektar auf das Wolframprojekt Lotto.

Das Kupferprojekt Penny mit einer Grundfläche von rund 3.123 Hektar ist seit mehr als 100 Jahren Gegenstand von Explorationsaktivitäten, wobei die jüngsten Arbeiten Gesteinsprobenahmen und in geringfügigem Maße geologische Kartierungen umfassten(13). Das Kupferprojekt Penny befindet sich unweit der bedeutenden, ehemals aktiven Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, das im vergangenen Jahr das Interesse von Junior-Explorationsunternehmen, aber auch von großen Konzernen geweckt hat. Im Rahmen eines Arbeitsprogramms im Jahr 2017 wurden auf dem Kupferprojekt Penny 17 Stichproben entnommen, die Kupferwerte von bis zu 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12) lieferten(13).

Auf dem Antimonprojekt Quarry in der kanadischen Provinz British Columbia wurden in einer historischen Probe Analysewerte von 0,89 ppm Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb ermittelt(14). Eine ausgewählte Stichprobe, die im Jahr 1980 auf dem Wolframprojekt Lotto aus einem Quarzerzgang mit Scheelit entnommen wurde, lieferte einen Gehalt von 10,97 % WO(15). Die Antimonprojekte Alturas und Hurley sind ebenfalls strategisch günstig positioniert. Auf dem Projekt Alturas wurde vor Kurzem hochgradiges, natürlich vorkommendes Antimon mit Gehalten von bis zu 69,98 % Sb entdeckt(16). Hurley grenzt an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp., wo im Rahmen des Bohrprogramms 2024 Antimonergebnisse von bis zu 19,2 % Sb zusammen mit 2,16 ppm Au auf 0,5 m ermittelt wurden(17).

Für das Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

info@maxusmining.com

