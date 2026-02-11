Maxus Mining meldet Mobilisierung für das erste Bohrprogramm auf dem Projekt Alturas West

Das Unternehmen bereitet sich auf das erste Bohrprogramm bei der historischen Antimonmine Alps-Alturas vor, aufbauend auf einer historischen Antimonproduktion von über 95 Tonnen mit durchschnittlich 57,2 % Sb1

9. Juli 2026 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. (Maxus oder das Unternehmen) (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) freut sich bekannt zu geben, dass die Mobilisierung für das erste Bohrprogramm auf dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Projekt Alturas West (das Projekt oder Alturas West) in der Slocan Mining Division im Südosten von British Columbia2, nun im Gange ist. Das Unternehmen arbeitet mit der Firma Palliser Exploration Ltd. (Palliser) zusammen, die die Betriebstätigkeiten vor Ort im Rahmen der vollständig genehmigten Explorationskampagne 2026 unterstützen wird.

Im Rahmen des Explorationsprogramms 2026 bei Alturas West (das Programm) sollen die vorrangigen Antimonziele durch eine Kombination aus Bohrungen, obertägigen Explorationsarbeiten und einer ersten metallurgischen Bewertung systematisch weiterentwickelt werden. Die Mobilisierungsaktivitäten sind nun im Gange, wozu unter anderem die Bereitstellung der Ausrüstung, der Aufbau der Feldinfrastruktur und die Koordination der hubschraubergestützten Tätigkeiten vor Aufnahme der Bohrungen gehören.

Die Standorte der ersten Bohrplattformen wurden so gewählt, dass sie die Erprobung der antimonhaltigen Scherzone in Zusammenhang mit den obertägigen Gesteinssplitterproben mit Werten von bis zu 69,98 % Sb ermöglichen. Ziel des ersten Bohrprogramms ist es, die Kontinuität der Mineralisierung in der Tiefe zu bewerten.

Scott Walters, Chief Executive Officer von Maxus, sagt dazu: Die Mobilisierung für unser erstes Bohrprogramm bei Alturas West ist ein wichtiger Meilenstein für Maxus, womit wir von der Zielermittlung zur systematischen Erprobung anhand von Bohrungen übergehen. Durch die Zusammenführung moderner geophysikalischer Messdaten, historischer Explorationsdaten, der Ergebnisse von Prospektionsarbeiten und struktureller Modellierung haben wir unserer Sicht nach mehrere spannende Ziele mit großem Entdeckungspotenzial identifiziert. Nachdem Antimon mittlerweile als kritisches Mineral mit strategischer Bedeutung anerkannt wird, sind wir überzeugt, dass Alturas West die seltene Möglichkeit bietet, ein in der Vergangenheit aktives Antimonrevier mithilfe moderner Explorationstechniken zu bewerten. Wir freuen uns sehr, bei der Umsetzung dieser wichtigen neuen Explorationsphase bei Alturas West mit Palliser Exploration zusammenzuarbeiten.

Highlights des Explorationsprogramms 2026 bei Alturas West

– Rund zweitausend (2.000) Meter an hubschraubergestützten Diamantbohrungen, die sich auf vorrangige Explorationsziele sowie die Erprobung der Tiefenbereiche von Zonen mit einer bekannten Antimon- und polymetallischen Mineralisierung an der Oberfläche konzentrieren;

– Genauere Eingrenzung der Bohrziele durch die Integration neu erfasster geophysikalischer Daten aus den VTEM-Flugmessungen, jüngster Prospektionsergebnisse und der 3D-Strukturmodellierung;

– Umfassende obertägige Probenahme- und geologische Kartierungsprogramme, die auf die Verfeinerung der geologischen Modelle und die Ermittlung zusätzlicher Bohrziele ausgerichtet sind; und

– Erste metallurgische Untersuchungen, einschließlich Erzsortierungsstudien zur Bewertung der Verarbeitungseigenschaften und von Möglichkeiten zur Optimierung des Projekts.

Gezielte Weiterentwicklung bei Alturas West

Das geplante Bohrprogramm zielt auf die Tiefenerweiterungen und die Kontinuität der bekannten mineralisierten Zonen ab, die durch historische Explorationsaktivitäten und jüngste Feldarbeiten durch das Unternehmen ermittelt wurden. Es wird erwartet, dass die Bohrungen wichtige Erkenntnisse zu Geometrie, Kontinuität und Gehaltsverteilung der mineralisierten Strukturen liefern und so zukünftige Ressourcenerschließungsinitiativen unterstützen werden.

Parallel zu den Bohrungen beabsichtigt Maxus die Fortsetzung der obertägigen Probenahme- und geologischen Kartierungsprogramme auf dem gesamten Projekt, um die geochemische Abdeckung zu erweitern und zusätzliche Zonen zu identifizieren, die für anschließende Explorationsarbeiten von Interesse sind.

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Abbildung 1: Projekt Alturas West mit den Standorten der ersten Bohrplattformen, die auf die Erprobung der antimonhaltigen Scherzone abzielen, die mit obertägigen Gesteinssplitterproben mit Werten von bis zu 69,98 % Sb in Zusammenhang steht.

Metallurgische Bewertung und Erzsortierungspotenzial

Im Rahmen seiner Entwicklungsstrategie bei Alturas West plant Maxus, erste metallurgische Untersuchungen an ausgewählten obertägigen Proben und Bohrkernmaterial durchzuführen. Diese Arbeiten sollen Erzsortierungsstudien zur Bewertung des Potenzials für eine Vorkonzentration und von Möglichkeiten für eine frühe Abtrennung von taubem Gestein umfassen.

Nach Ansicht des Unternehmens könnte die Einbeziehung der Bewertung der Metallurgie und der Erzsortierung in den frühen Explorationsprozess dazu beitragen, die Wirtschaftlichkeit des Projekts durch höhere Aufgabengehalte, verringerte Verarbeitungskosten und eine effizientere Materialhandhabung zu verbessern.

Nächste Schritte

Zu den bevorstehenden Meilensteinen bei Alturas West gehören die Ergebnisse des ersten Bohrprogramms des Unternehmens, die fortlaufende Zusammenführung der Ergebnisse geophysikalischer VTEM-Messungen mit den Bohr- und obertägigen Explorationsdaten, die laufende Bewertung der Metallurgie und der Erzsortierung sowie die erweiterten geologischen Kartierungs- und Prospektionsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, zusätzliche vorrangige Zielgebiete auf dem gesamten Projektgelände zu ermitteln.

Einbindung der Gemeinschaften

Maxus ist sich bewusst, dass eine sinnvolle Einbindung der First Nations und örtlichen Gemeinschaften ein wesentlicher Bestandteil einer verantwortungsvollen Mineralexploration ist. Das Unternehmen ist weiterhin einer transparenten Kommunikation, einer Minderung der Umweltstörungen und dem Aufbau respektvoller langfristiger Beziehungen im Zuge der weiteren Explorationsaktivitäten verpflichtet.

Marketingvereinbarung

Darüber hinaus hat das Unternehmen am 8. Juli 2026 eine Online-Marketingvereinbarung (die Vereinbarung) mit i2i Marketing Group, LLC (i2i Marketing) abgeschlossen, der zufolge i2i Marketing digitale Marketing- und sonstige Dienstleistungen zur Erhöhung der Bekanntheit des Unternehmens bei Anlegern erbringen wird. Die Beauftragung wird voraussichtlich am 18. August 2026 beginnen und für einen Zeitraum von drei (3) Monaten oder bis zur vollständigen Erschöpfung des anfänglichen Medienbudgets (im Folgenden definiert) laufen, je nachdem, was zuerst eintritt (die anfängliche Laufzeit).

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird i2i Marketing Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensmarketing und Investorenkommunikation erbringen. Dazu zählen unter anderem Content-Creation-Management, die Beauftragung von Autoren, Projektmanagement und Medienverbreitung (die Dienstleistungen). Die Dienstleistungen sollen der Erhöhung der Bekanntheit des Unternehmens bei Anlegern sowie der Gewinnung möglicher neuer Anleger durch verschiedene digitale Kanäle dienen.

Das Unternehmen hat vereinbarungsgemäß einem Gesamtbudget von 300.000 US$ (rund 426.300 C$) für die Produktion und die Verbreitung von Medieninhalten (das anfängliche Medienbudget) im Rahmen der Dienstleistungen zugestimmt, das nach Vertragsschluss nicht erstattungsfähig ist. Nach Ablauf der anfänglichen Laufzeit kann die Vereinbarung gemäß gegenseitig vereinbarten Ergänzungsaufträgen auf monatlicher Basis fortgesetzt werden.

Das Unternehmen wird im Rahmen der Vereinbarung keine Wertpapiere an i2i Marketing als Gegenleistung für die Dienstleistungen begeben. i2i Marketing steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Nach Kenntnis des Unternehmens halten i2i Marketing und dessen Geschäftsführer zum Zeitpunkt der Vereinbarung weder direkt noch indirekt Wertpapiere des Unternehmens. Die Kontaktdaten von i2i Marketing lauten: Joe Grubb, 1107 Key Plaza #222, Key West, FL 33040, USA, Tel: 312-725-3843, E-Mail: contact@i2illc.com.

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und einer qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf dem Projekt geprüft, einschließlich einer Überprüfung der historischen Proben, Analysen und Verfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seiner qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt. Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten – unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt – nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf dem Projekt erzielt werden könnten.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Auffindung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um den Ausbau seines diversifizierten Portfolios, das nun etwa 15.098 Hektar an höffigem Terrain in British Columbia (Kanada) umfasst.

Das Portfolio umfasst drei Antimonprojekte mit 8.920 Hektar Gesamtfläche, allen voran das Vorzeigeantimonprojekt Alturas, auf dem kürzlich hochgradiges natürlich vorkommendes Antimon mit einem Gehalt von bis zu 69,98 % Sb¶ entdeckt wurde. Das Unternehmen verfügt zudem über das Antimonprojekt Hurley, das an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp. angrenzt, wo bei Bohrungen im Jahr 2024 19,2 % Sb und 2,16 g/t Au auf 0,5 m ermittelt wurden, und das Antimonprojekt Quarry, das in der Vergangenheit polymetallische Proben mit einem Gehalt von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb lieferte.

Teil des Portfolios von Maxus sind zudem das 3.054 Hektar große Wolframprojekt Lotto, wo eine ausgewählte Stichprobe aus einem scheelitführenden Quarzgang im Jahr 1980 einen Gehalt von 10,97 % WO§ ergab, sowie das 3.123 Hektar umfassende Kupferprojekt Penny, das auf eine über 100-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken kann. Im Rahmen der jüngsten Arbeitsprogramme bei Penny erfolgten Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen, wobei die Probenahmen im Jahr 2017 Kupferwerte von 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12) lieferten. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der historischen Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, in dem weiterhin bedeutende Explorationsaktivitäten stattfinden.

Maxus Mining ist entschlossen, seine Projekte in British Columbia durch gezielte Explorationsprogramme auszubauen, die darauf ausgerichtet sind, den Wert mehrerer kritischer Mineralsysteme zu erschließen.

Quellennachweis

1 Equinox Resources – 8. November 2024, Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb – Link

2 Höy, T., 2016. The Slocan Silver Camp, Sandon, British Columbia. Erstellt von: Klondike Silver Corp. – Link

3 Alps-Alturas MINFILE – Link

¶ Equinox Resources – 8. November 2024, Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb- Link

Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC – Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 ppm Au Over 0.5 m In 2024 Drilling – 24. Februar 2025 – Link

Open File 1992-11, Karte Nr. 10.

§ MILFILE No: 082FSW228 – Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 – Link

NI 43-101 – Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude, Derrick Strickland, P.Geo., 14. August 2024.

Im Namen des Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

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