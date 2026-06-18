Mayfair Gold meldet erstklassige Ergebnisse der Gehaltskontrolle bei Fenn-Gib!

Die finalen Gehaltskontroll-Daten stärken Mayfair Golds ,Fenn Gib‘-Story: Hochgradiges Material könnte im geplanten Minenablauf früher verarbeitet werden und das frühe Produktionsprofil stärken.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mayfair Gold Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Mayfair Gold Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 15. Juli 2026, 5:36 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Goldpreis steht mit Blick auf anhaltende geopolitische Spannungen und die weiterhin unsicheren Zinserwartungen zwar immer wieder unter Druck, aber Im Hintergrund bleiben die strukturellen Nachfrageimpulse aus China, Indien und den ETF-Märkten sichtbar.

Bereits 2025 hatte China ausgewählten großen Versicherungsgesellschaften erlaubt, im Rahmen eines Pilotprogramms bis zu 1 % ihrer Vermögenswerte in Gold zu investieren, um alternative stabilisierende und diversifizierende Anlagekanäle zu schaffen. Marktbeobachter bezifferten das daraus ableitbare potenzielle Anlagevolumen auf rund 27,4 Mrd. USD1.

Indiens Wertpapieraufsichtsbehörde (SEBI) wiederum hat im Rahmen einer Überarbeitung der Fonds-Kategorisierung und Bewertungsregeln zusätzlichen Spielraum beziehungsweise präzisere Bewertungsgrundlagen für Gold- und Silberengagements in Investmentfonds geschaffen. Das kann die institutionelle Einbindung von Edelmetallen im indischen Fondsmarkt weiter stärken2.

Mit physischem Gold besicherte ETFs schließlich haben sich trotz erheblicher Abflüsse im Juni dieses Jahres weltweit im positiven Terrain behauptet. Das wurde vor allem…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Wesentliche Risiken: fallende Rohstoffpreise/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigungs-, Finanzierungs-, Standort- und ESG-Risiken; keine Garantie, dass die Ergebnisse des Gehaltskontrollprogramms auf die gesamte Mineralreserve oder Mineralressource übertragbar sind. Wesentliche Chancen: Marktrückenwind für Gold, mögliche Optimierung des frühen Produktionsprofils, Explorationsfortschritte.

Quellen:

1 https://www.gold.org/news-and-events/press-releases/chinas-insurance-funds-inject-new-vitality-global-and-domestic-gold

2 https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/india-markets-regulator-overhauls-mutual-fund-scheme-categorisation-2026-02-26/

3 https://www.gold.org/goldhub/research/gold-etfs-holdings-and-flows/2026/07

4 https://www.prnewswire.com/news-releases/mayfair-gold-reports-final-positive-results-and-analysis-from-grade-control-drilling-program-302803558.html

5 https://www.prnewswire.com/news-releases/mayfair-gold-continues-to-build-project-team-with-addition-of-director-of-projects-302783547.html

World Gold Council, Mayfair Gold Corp. Pressemitteilungen und Unternehmenspräsentation, Intro-Bild: Symbol-Bild KI generiert.

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen/MD&A, NI 43-101-Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Technische Angaben zu Fenn-Gib beruhen auf Unternehmensmeldungen, der NI-43-101-PFS und von Mayfair veröffentlichten technischen Informationen. Die Ergebnisse des Gehaltskontrollprogramms beziehen sich ausschließlich auf die getestete Fläche innerhalb der Phase-1-Startergrube und dürfen nicht ohne Weiteres auf die gesamte Mineralreserve oder Mineralressource übertragen werden. Mayfair weist darauf hin, dass die technische Offenlegung durch eine Qualified Person geprüft wurde. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält Vergütung von SRC für diese Veröffentlichung; Positionen: keine Long/Short-Position >=0,5 %; Market-Making/IB-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 11. Juli 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Diese Veröffentlichung ist eine entgeltliche Werbe-/Marketingmitteilung und keine Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Zwischen Leser und JS Research GmbH, Autor oder Herausgeber kommt kein Beratungsvertrag zustande. Jede Anlageentscheidung sollte nur nach eigener Prüfung und Beratung durch eine qualifizierte Fachperson erfolgen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Dies gilt in besonderem Maße für ausländische Nebenwerte, Small- und Microcap-Unternehmen sowie Rohstoff-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Es bestehen unter anderem Kurs-, Liquiditäts-, Währungs-, Rohstoffpreis-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Betriebs-, Standort-, ESG-, Länder- und Totalverlustrisiken. AISC-, CAPEX-, Zeitplan-, Bau-, Finanzierungs- und Produktionsannahmen können sich wesentlich verändern.

Angaben zu Interessenkonflikten: Gemäß §85 WpHG werden mögliche Interessenkonflikte offengelegt. JS Research GmbH erstellt/verbreitet diese Veröffentlichung gegen Vergütung von SRC swiss resource capital AG, die nach Angaben im Rahmen einer entgeltlichen IR-Beziehung mit Mayfair Gold Corp. steht. Eigene Positionen (JSR/Autor): keine Long-/Short-Position >= 0,5 % in Mayfair Gold Corp. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung; Market-Making-/Investmentbanking-Beziehungen: keine bekannt. JSR/Autor können jedoch jederzeit ohne vorherige Ankündigung Transaktionen in den genannten Wertpapieren oder darauf bezogenen Derivaten tätigen. Auf mögliche Interessenkonflikte wird ausdrücklich hingewiesen.

Technischer Hinweis / BCSC-/NI-43-101-Nähe: Technische Angaben zu Fenn-Gib beruhen auf Unternehmensmeldungen, der NI-43-101-PFS und von Mayfair veröffentlichten technischen Informationen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Gewinnbarkeit ist nicht nachgewiesen. Die Ergebnisse des Gehaltskontrollprogramms beziehen sich ausschließlich auf die getestete Fläche innerhalb der Phase-1-Startergrube und dürfen nicht ohne Weiteres auf die gesamte Mineralreserve oder Mineralressource übertragen werden. Mayfair weist darauf hin, dass die technische Offenlegung durch eine Qualified Person geprüft wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu Genehmigungen, Finanzierung, Bauentscheidung, endgültiger Investitionsentscheidung, Produktionsstart 2030, freiem Cashflow, früherer Verarbeitung höhergradiger Tonnen, möglicher Verbesserung des Produktionsprofils, Wirtschaftlichkeit, Ressourcen-/Reservenerweiterung und Wertentwicklung sind zukunftsgerichtet. Sie beruhen auf Annahmen und können aufgrund von Markt-, Projekt-, Finanzierungs-, Genehmigungs-, Betriebs- oder Rohstoffpreisrisiken wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Eine Aktualisierungspflicht besteht nicht.

Alle Informationen stammen aus Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig gehalten wurden. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Externe Links liegen außerhalb des Verantwortungsbereichs der JS Research GmbH. Charts, Grafiken und Unternehmensdaten können Annahmen enthalten und dürfen nicht isoliert als Entscheidungsgrundlage verwendet werden.

Diese Veröffentlichung richtet sich primär an Kapitalmarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich und ist nicht zur Verbreitung in Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Veröffentlichung unzulässig wäre, insbesondere nicht in den USA, Kanada, Japan, Australien oder vergleichbaren Jurisdiktionen. Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige lokale Beschränkungen informieren und diese beachten.

Die Depotanteile einzelner Rohstoff- und Explorationswerte sollten so bemessen sein, dass selbst ein Totalverlust das Gesamtdepot nur begrenzt belastet. Frühere Wertentwicklungen, dargestellte Szenarien oder genannte Kurs-/Goldpreisannahmen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen beim Herausgeber. Nachdruck, kommerzielle Weiterverbreitung und Aufnahme in kommerzielle Datenbanken sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Weitere Hinweise: https://www.js-research.de/disclaimer-agb/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Computer Entsorgung in Augsburg: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Festplattenvernichtung Reporting Online-Shop für RFID & NFC Hardware – IDCRAFT startet idcraft.shop