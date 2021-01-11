Mayfair Gold treibt seine Explorationsstrategie auf Bezirksebene voran

Toronto, Ontario – 21. Mai 2026 / IRW-Press / Mayfair Gold Corp. (Mayfair, Mayfair Gold oder das Unternehmen) (TSXV: MFG, NYSE American: MINE) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mayfair-gold-corp/ – freut sich bekannt zu geben, dass es nach dem Erwerb der Liegenschaften Guibord, Marriott und Holloway sowie der fortgesetzten Exploration im South Block ein regionales Explorationsprogramm auf seinem gesamten Landpaket im Timmins-Camp startet. Diese Liegenschaften ergänzen das Flaggschiff-Projekt des Unternehmens, das Fenn-Gib-Goldprojekt, das eine angezeigte Goldressource von 4,3 Millionen Unzen beherbergt und durch eine im Januar 2026 veröffentlichte positive Vor-Machbarkeitsstudie (die PFS) in Richtung Erschließung vorangetrieben wurde.Die Lagerstätte Fenn-Gib beherbergt eine Ressource von 4,3 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,74 g/t Au in der Kategorie angezeigt. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht mit dem Titel Fenn-Gib Gold Project NI 43-101 Technical Report and Pre-Feasibility Study vom 19. Dezember 2025, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Das konsolidierte Landpaket befindet sich entlang und angrenzend an die Porcupine-Destor-Verwerfungszone (PDFZ), einen der ergiebigsten goldhaltigen Strukturkorridore im Abitibi-Grünsteingürtel. Diese Konsolidierung versetzt Mayfair in die Lage, ein Landpaket im Distriktmaßstab entlang eines reichhaltigen Abschnitts des Korridors systematisch zu evaluieren.

Strategische Highlights

· Regionales Explorationsprogramm zur Erprobung der vielversprechenden PDFZ gestartet, mit dem Ziel, die Mineralressourcen und Wachstumschancen zu erweitern

· Frühere Bohrungen bestätigen eine strukturell kontrollierte Goldmineralisierung, einschließlich hochgradiger Abschnitte von über 5 g/t Au (siehe Abbildung 2)

· Die Pipeline an Zielen schreitet im Rahmen eines stufenweisen Ansatzes zur Maximierung der Kapitaleffizienz auf die Bohrprüfungen der Phase 1 zu

· Priorisierung von Potenzialen mit höherem Gehalt für die Verarbeitung im geplanten Betrieb Fenn-Gib, um die prognostizierte Kapitalrendite zu verbessern, wie in der PFS 2026 hervorgehoben

Das regionale Landpaket von Mayfair bietet dem Unternehmen eine vielversprechende Explorationsmöglichkeit im Distriktmaßstab entlang der Porcupine-Destor-Verwerfungszone, sagte Drew Anwyll, P.Eng und CEO von Mayfair Gold. Der Hauptfokus des Unternehmens liegt weiterhin darauf, Fenn-Gib über den genehmigungsrechtlichen Weg der Provinz zur Produktion zu führen. Wir freuen uns jedoch darauf, die Explorationsaktivitäten im gesamten Grundstücksportfolio wieder aufzunehmen, da sich hier eine enorme Chance zur Wertschöpfung durch den Ausbau der Mineralressourcen bietet. Mit einem besonnenen Explorationsansatz beabsichtigt Mayfair, eine Explorationspipeline aufzubauen, um einen weiteren Weg für Wachstum und Investitionspotenzial aufzuzeigen, der die unserer Erwartung nach erhebliche Wertschöpfung durch die Inbetriebnahme von Fenn-Gib ergänzt.

Regionaler Explorationsschwerpunkt

Die regionalen Liegenschaften von Mayfair befinden sich in einem ressourcenreichen Abschnitt der PDFZ, der eine Reihe von Goldlagerstätten-Typen beherbergt, darunter auch hochgradige Systeme.

Dazu gehören die Black Fox Mine, ein hochgradiger Untertage-Goldbetrieb im Timmins-Camp, sowie die ehemals produzierende Croesus Mine, die historisch für ihre außergewöhnlich hochgradige Goldmineralisierung bekannt ist und bei der die historische Produktion aus Quarzadersystemen durchschnittlich etwa 95 g/t Au betrug *(ODM Vol. LX, Teil VIII, 1951) (siehe Abbildung 1). Ontario Department of Mines (ODM Band LX, Teil VIII, 1951)

Die Goldmineralisierung innerhalb des Korridors ist häufig mit Scherzonen und Quarz-Karbonat-Adersystemen verbunden, die sich entlang sekundärer Verzweigungen und Biegungen des Deformationskorridors entwickelt haben, meist an Kontakten zwischen vulkanischen Einheiten und Sedimentgesteinen. Strukturelle Komplexität, Kontraste in der Gesteinsfestigkeit und lokalisierte Dilatationszonen werden als wichtige Faktoren für die hochgradige Mineralisierung innerhalb des Gebiets interpretiert. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das konsolidierte Landpaket Zugang zu mehreren wenig erkundeten strukturellen Korridoren bietet, die sowohl für massenreiche als auch für hochgradige Goldmineralisierungen vielversprechend sind.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84339/210526_DE_MFG_MAYFAIR.001.png

Abbildung 1: Vereinfachte geologische Karte des zentralen und südlichen Abitibi-Grünsteingürtels mit Hervorhebung der wichtigsten Verwerfungen und der Verteilung der Goldlagerstätten (modifiziert nach Poulsen et al., 2000, und Dubé und Mercier-Langevin, 2015).

Aufstrebende regionale Explorationsziele

Der Südblock umfasst 1.491 Hektar und erstreckt sich über eine Streichlänge von 6,4 Kilometern entlang der PDFZ. Das Grundstück liegt zwischen dem Fox-Komplex von McEwen Mining Inc. und dem Tower-Goldprojekt von STLLR Gold Inc., die beide mehrere Goldlagerstätten entlang der PDFZ beherbergen (siehe Abbildung 2).

Der South Block stellt einen strukturell vielversprechenden und wenig erkundeten Teil des Landpakets von Mayfair dar, wo günstige stratigraphische Verhältnisse und strukturelle Komplexität mit begrenzten modernen Bohrungen einhergehen. Während Teile des North Block bereits umfassend bebohrt wurden und die Grundlage für die aktuelle Mineralressourcenschätzung bilden, befindet sich die Exploration im South Block noch in einem frühen Stadium.

Die jüngsten Bohrungen im South Block umfassten 27 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von rund 5.700 Metern, die auf eine Goldmineralisierung abzielten, wobei frühere Testbohrungen zur Erkundung von Kimberlit- en nicht berücksichtigt wurden. Das Programm von 2022 untersuchte zwei primäre Goldzielgebiete, während das Programm von 2024 die Bohrungen an mehreren strukturell definierten Zielen vorantrieb, die durch eine integrierte geophysikalische und geologische Interpretation identifiziert worden waren.

Jüngste Bohrungen haben das Vorhandensein einer strukturell kontrollierten Goldmineralisierung in mehreren Zielgebieten bestätigt, darunter wiederholte Abschnitte mit mehr als 0,5 g/t Au und schmale Abschnitte mit höheren Gehalten von über 5 g/t Au, wobei der beste gemeldete Gehalt 12,7 g/t Au auf 0,5 Metern betrug (siehe Anhang 1). Die Mineralisierung steht in Zusammenhang mit Scherzonen und Quarz-Karbonat-Adern, die sich entlang sekundärer Strukturen entwickelt haben, was mit den orogenen Goldsystemen im Timmins-Camp übereinstimmt.

Ich bin zu Mayfair gekommen, weil das Explorationspotenzial des gesamten Grundstücksportfolios groß ist und das Unternehmen eine äußerst vielversprechende Lage entlang der Porcupine-Destor-Verwerfungszone einnimmt, sagte Adree DeLazzer, VP Exploration. Insbesondere der South Block weist überzeugende lithostrukturelle Merkmale in einem weitgehend unerforschten Abschnitt der Verwerfungszone auf. Die Kombination aus günstiger Stratigraphie, struktureller Komplexität und lokalisierter hochgradiger Goldmineralisierung unterstreicht das umfassende Explorationspotenzial des Mayfair-Grundstückspakets und spricht für eine fortgesetzte systematische Zielentwicklung auf dem gesamten Grundstück.

Neben dem South Block evaluiert Mayfair weiterhin mehrere regionale Explorationsziele im North Block und im gesamten Konzessionsgebiet, darunter die Zielgebiete Johns-Manville-Trend, American Eagle, G-101 und Central Syenite. Historische Explorationen bei American Eagle ergaben Stichproben von bis zu 42,0 g/t Au in der Nähe der Pipestone-Verwerfung, während Bohrungen am Zielgebiet G-101 Berichten zufolge Abschnitte mit 4,47 g/t Au auf 13,2 Metern, darunter 13,56 g/t Au auf 2,77 Metern, ergaben. Historische Bohrungen im Zielgebiet Central Syenite ergaben Berichten zufolge ebenfalls hochgradige Goldmineralisierungen, darunter Abschnitte mit bis zu 19,55 g/t Au auf 1,7 Metern, die mit intrusivbezogenen strukturellen Zielgebieten in Verbindung stehen.

Bei Guibord durchteuften historische Bohrungen in Bohrloch G09-01 265 g/t Au auf 0,50 Metern in Verbindung mit einem Syenitgang und sichtbarem Gold (siehe Pressemitteilung von Plato Gold vom 22. Dezember 2009), während frühere Betreiber die North Zone untersuchten und dabei einen Abschnitt mit 8,22 g/t Au auf 2,1 Metern ermittelten, einschließlich 13,7 g/t Au auf 1,22 Metern. Diese Ziele sind nach wie vor relativ wenig erkundet und stellen potenzielle Chancen für weitere Goldfunde jenseits des bestehenden Fenn-Gib-Ressourcengebiets dar.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84339/210526_DE_MFG_MAYFAIR.002.jpeg

Abbildung 2: Geologische Karte der Liegenschaften North Block, South Block und Guibord mit identifizierten Lagerstätten und Zielen.

Explorationsstrategie

Mayfair treibt ein phasenweises Explorationsprogramm voran, das auf einen stufenweisen Ansatz ausgerichtet ist, der die Kapitaleffizienz maximiert.

· Integration historischer und moderner Datensätze

· Verfeinerung der strukturellen Kontrollen der Mineralisierung

· Zielgenerierung auf den regionalen Grundstücken von Mayfair im Timmins-Camp

· Weiterentwicklung vorrangiger Ziele hin zu Bohrungen der Phase 1

· Priorisierung hochgradiger Ziele, die Produktionsvorteile innerhalb der Lagerstätte Fenn-Gib bieten könnten

Dieser Ansatz zielt darauf ab, die erweiterte Landposition des Unternehmens systematisch zu bewerten und hochwertige Explorationsmöglichkeiten zu priorisieren.

Nächste Schritte

Die ersten Arbeitsprogramme sind bereits im Gange und umfassen:

· Feldkartierung und Validierung geologischer und geophysikalischer Ziele

· Strukturelle Interpretation und Verfeinerung von Prioritätszonen

· Geochemische Probenahmen an der Oberfläche in Zielgebieten

· Potentialinduzierte Polarisation oder andere geophysikalische Untersuchungen

· Weiterentwicklung von vorrangigen Zielen hin zu Folgebohrungen

Mayfair geht davon aus, dass die Explorationsaktivitäten bis einschließlich 2026 fortgesetzt werden, während das Unternehmen vorrangige Ziele auf seinem regionalen Landpaket im Timmins-Camp weiterentwickelt.

Über Mayfair Gold

Mayfair Gold ist ein kanadisches Goldunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Fenn-Gib-Projekts in der Region Timmins im Norden Ontarios konzentriert. Die Vor-Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS) von 2026 skizziert das Potenzial, Fenn-Gib zu einem neuen kanadischen Goldproduzenten zu entwickeln, mit einem anfänglichen Entwicklungskapital von 450 Mio. CAD, einer Amortisationszeit von 2,7 Jahren im Basisszenario und einem kumulativen freien Cashflow von 896 Mio. USD in den ersten sechs Produktionsjahren, basierend auf einem Goldpreis von 3.100 USD/oz. Das Unternehmen treibt die Genehmigungsverfahren und die Einbindung der Interessengruppen voran, mit dem Ziel, 2028 mit dem Bau zu beginnen und 2030 die Produktion aufzunehmen.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde im Auftrag des Unternehmens geprüft und von Adree DeLazzer, P.Geo., VP Exploration von Mayfair, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, genehmigt. Die qualifizierte Person hat die in dieser Pressemitteilung genannten verfügbaren historischen Explorationsdaten geprüft, einschließlich historischer Berichte und, soweit verfügbar, Untersuchungsergebnisse, und erachtet die Informationen als relevant für das Explorationspotenzial der Liegenschaften. Das Unternehmen hat nicht alle in dieser Pressemitteilung genannten historischen Explorationsergebnisse unabhängig überprüft, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass man sich nicht auf diese Ergebnisse verlassen sollte.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen). Die Verwendung der Wörter wird und erwartet sowie ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem der Bau und Betrieb des Fenn-Gib-Projekts, der Ausbau der Explorationspipeline des Unternehmens, das umfangreiche Landpaket des Unternehmens, das eine überzeugende Gelegenheit zur Bewertung weiterer Ziele entlang der Porcupine-Destor-Verwerfungszone bietet, die Weiterentwicklung von Explorationsprogrammen, die sich auf die Definition und Priorisierung strukturell kontrollierter hochgradiger Goldziele konzentrieren, sowie alle Angaben im Zusammenhang mit der PFS, einschließlich des erwarteten Baubeginns und Produktionsstarts. Obwohl Mayfair Gold der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, werden die Leser darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Das Unternehmen hat diese zukunftsgerichteten Informationen auf seine aktuellen Erwartungen und Annahmen über zukünftige Ereignisse gestützt. Diese Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen, einschließlich der Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die im Jahresinformationsformular und im Formular 40-F des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind und jeweils im Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca sowie bei EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. Darüber hinaus beziehen sich die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt Mayfair keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die TSX Venture Exchange (TSXV) noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mayfairgold.ca oder wenden Sie sich bei Fragen bitte an:

Drew Anwyll, P.Eng.

CEO, Mayfair Gold Corp.

489 McDougall St.

Matheson, ON P0K 1N0, Kanada

+1 (855) 350-5600

info@mayfairgold.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Anhang 1 – Diamantbohrprogramm zur Exploration des South Block im Jahr 2024

Tabelle 1: Parameter der Diamantbohrungen 2024

Bohrloch-ID UTM-Ostkoordinate UTM-Nordkoordinate Höhe (m) Azimut (°) Neigung (°) Bohrlochtiefe (m)

FGS-24-001 562354 5368480 314 357 -43 259,3

FGS-24-002 562746 5368120 324 8 -45 189,0

FGS-24-003 561849 5367998 312 155 -45 291,0

FGS-24-004 561860 5367721 320 0 -44 280,0

FGS-24-005 561852 5367423 322 46 -39 303,0

FGS-24-006 562111 5367250 327 31 -36 249,0

FGS-24-007 561324 5367461 316 356 -45 186,0

FGS-24-008 561247 5367385 311 339 -44 236,0

FGS-24-009A 560865 5368311 307 231 -43 282,0

FGS-24-010A 559676 5368136 305 72 -44 234,0

FGS-24-011 559674 5368133 302 160 -45 261,0

FGS-24-012 559543 5368676 305 184 -48 276,0

FGS-24-013 562354 5368464 312 2 -61 375,0

Tabelle 2: Ergebnisse der Diamantbohrungen 2024

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au (g/t) Sammelprobe / Enthaltenes Intervall

FGS-24-001 170,0 171,0 1,0 1,08 15,0 m mit 0,82 g/t Au (170-185 m)

FGS-24-001 173,0 174,0 1,0 0,81

FGS-24-001 174,0 175,0 1,0 1,06

FGS-24-001 176,0 177,0 1,0 1,42

FGS-24-001 178,0 179,0 1,0 0,54

FGS-24-001 179,0 180,0 1,0 1,34

FGS-24-001 180,0 181,0 1,0 1,23

FGS-24-001 181,0 182,0 1,0 0,73

FGS-24-001 182,0 183,2 1,2 0,86

FGS-24-001 184,0 185,0 1,0 1,37

FGS-24-003 219,0 220,0 1,0 0,68

FGS-24-003 273,5 275,0 1,5 0,88

FGS-24-003 275,0 275,9 0,9 0,57

FGS-24-003 284,0 285,0 1,0 0,52

FGS-24-004 146,0 147,7 1,7 0,50

FGS-24-004 187,0 188,0 1,0 0,59

FGS-24-004 201,0 202,0 1,0 0,54

FGS-24-004 213,6 214,1 0,5 12,73

FGS-24-007 82,5 84,0 1,5 0,52

FGS-24-007 113,0 114,5 1,5 2,49

FGS-24-010A 204,5 206,0 1,5 2,44

FGS-24-013 121,5 123,0 1,5 0,66 9,9 m mit 1,36 g/t Au (121,5-131,4 m)

FGS-24-013 123,0 124,5 1,5 0,77

FGS-24-013 124,5 126,0 1,5 0,51

FGS-24-013 128,0 129,0 1,0 0,73

FGS-24-013 129,0 130,0 1,0 0,55

FGS-24-013 130,0 130,6 0,6 1,20

FGS-24-013 130,6 131,4 0,8 7,14

FGS-24-013 180,0 180,5 0,5 0,72

FGS-24-013 197,0 197,5 0,5 5,50 3,0 m mit 1,53 g/t Au (197-200 m)

FGS-24-013 198,0 199,0 1,0 0,52

FGS-24-013 199,5 200,0 0,5 1,49

FGS-24-013 355,5 357,0 1,5 1,16

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mayfair Gold Corp.

Info

489 McDougall Street

P0K 1N0 Matheson, ON

Kanada

email : info@mayfairgold.ca

Pressekontakt:

Mayfair Gold Corp.

Info

489 McDougall Street

P0K 1N0 Matheson, ON

email : info@mayfairgold.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Jahrhundert-Chance KI: Bilal Zafar eröffnet den World of Data 2026 Grundium übernimmt Visiopharm zur Schaffung einer integrierten Plattform für Präzisionspathologie