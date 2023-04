MCF Energy schließt Übernahme von Genexco ab, um deutsche Erdgasexplorationen beträchtlich zu erweitern

Vancouver (British Columbia), 3. April 2023 / IRW-Press / MCF Energy Ltd. (TSX-V: MCF; FRA: DC6; OTCQX: MCFNF) (MCF Energy oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es seinen zuvor am 22. Februar 2023 gemeldeten Erwerb (die Übernahme) von deutschen Öl- und Gasbeteiligungen durch den Erwerb aller ausstehenden Aktien der Genexco GmbH, einem privaten deutschen Öl- und Gasunternehmen, abgeschlossen hat. Mit der Übernahme positioniert sich MCF Energy als zukünftiger Marktführer der deutschen Erdgasexploration, der seine Projekte zu 100 % besitzt und betreibt und über ein erfahrenes Team im Land verfügt.

Höhepunkte:

– MCF Energy erwirbt 100-%-Beteiligung an vier Lizenzen für deutsche Erdgasexplorations- und -erschließungsprojekte

– Portfolio soll in zweiter Jahreshälfte 2023 mit Testbohrungen beginnen

– Eigene Datenbank für zehn weitere Projektgebiete

– Bedeutsame Projekte befinden sich in Antragsphase, wobei die Übernahme an deren Erfolg gebunden ist

– Etablierung von MCF Energy als aktives Unternehmen in Deutschland mit lokalem Expertenteam

– Aktives Anpeilen weiterer großer Übernahmen in ganz Europa

Durch die Übernahme von Genexco und dessen 20%iger Beteiligung an der Genexco Gas GmbH verfügt MCF Energy über ein umfassendes Portfolio an Aktiva und einen klaren Wachstumspfad im deutschen Erdgassektor. Das Unternehmen hat sich Lizenzen für vier große deutsche Projektgebiete in Nord- und Süddeutschland gesichert, einschließlich Reudnitz, einer bestätigten Gasentdeckung in einem ländlichen Gebiet südöstlich von Berlin. Bis dato war MCF Energy mit einem nicht operativen Anteil von 50 % an der Konzession Reudnitz beteiligt, doch mit der Übernahme wird das Unternehmen zum 100-%-Eigentümer und -Betreiber der Konzession, was eine größere Kontrolle und Flexibilität bei der Erschließung des Projekts ermöglicht.

Darüber hinaus erhält MCF Energy durch die Übernahme eine wertvolle eigene Datenbank, die geologische, seismische und Bohrlochdaten für 10 weitere Projektgebiete enthält. MCF Energy hat diese Daten genutzt, um Anträge für mehrere Projektgebiete einzureichen, die das Potenzial aufweisen, das Profil des Unternehmens im deutschen Erdgassektor beträchtlich zu erweitern. Die erfolgreiche Genehmigung dieser Anträge ist an die partielle Berücksichtigung der Übernahme gebunden. Das Management geht davon aus, dass es in Kürze über den Status dieser Anträge informiert werden wird, da es für 2023 weitere Erteilungen erwartet.

Durch die Übernahme erwarb MCF Energy auch eine 20-%-Beteiligung an einer weiteren deutschen Öl- und Gasexplorationskonzession im Besitz der Genexco Gas GmbH. Dies stellt eine interessante Möglichkeit für das Unternehmen dar, zumal ein Bohrloch in der zweiten Jahreshälfte 2023 geplant ist. Bei früheren Bohrungen an einem benachbarten Standort wurden Erdgasmengen nachgewiesen, die bei den aktuellen Preisen wirtschaftlich wären. Die 20-%-Beteiligung von MCF Energy am ersten Bohrloch wird mit bis zu 5.000.000 EUR gefördert (d. h., es muss die Bohrkosten nicht übernehmen).

Hochrangige Führungskräfte von Genexco haben sich bereit erklärt, als Berater zu MCF Energy zu wechseln und ihr wertvolles internes deutsches Betriebs-Know-how einzubringen, und werden außerdem bedeutsame Aktionäre des Unternehmens. Diese sind unter anderem:

– Peter Eckhard Oehms, Geologe und Projektmanager mit über 40 Jahren Erfahrung, einschließlich von 1998 bis 2008 bei Wintershall, dem größten deutschen Erdöl- und Erdgasproduzenten, unter anderem als Managing Director bei dessen Hauptaktivum in Norwegen

– Frank Steinich, ein Bohr- und Betriebsspezialist mit über 35 Jahren Erfahrung, einschließlich Tätigkeiten bei ITAG, Central European Petroleum und Rhein Petroleum

– Matthew Keith, ein Öl- und Gasspezialist mit über 35 Jahren Erfahrung, einschließlich Tätigkeiten bei Cairn, Bowleven und IPC (Lundin). Er ist spezialisiert auf Explorationen, Bewertungen, Bohrlochdesigns, Planungen, Erschließungen und HPHT-Betriebe

– Jürgen Milinski, ein Jurist mit über 35 Jahren Erfahrung im Energiesektor. Er war Portfoliomanager bei Gazprom in den Niederlanden und unterstützte zuvor die Betriebe von Engie (Gaz de France) in Deutschland und der kaspischen Region.

– Jan Paul Van Driel, ein ehemaliger Leiter der Abteilung für Wirtschaft und Planung von Shell UK. Er bringt eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Unternehmensstrategie, Joint Ventures und Erschließung von Aktiva in MCF Energy ein.

James Hill, CEO und Director of MCF Energy, fügte hinzu: Wir sind privilegiert, dass uns das Führungsteam von Genexco bei unserer Mission unterstützt. Ihr umfassendes Know-how und ihre Erfahrung im deutschen Energiesektor werden von grundlegender Bedeutung für das Erreichen unserer Ziele sein. Der erfolgreiche Abschluss der Übernahme von Genexco ist ein wichtiger Schritt für MCF Energy und versetzt uns in die Lage, einen positiven Einfluss auf den Energiebedarf in Deutschland zu nehmen und einen sicheren und nachhaltigen Energiepfad für Deutschland und die gesamte Region zu schaffen. Wir werden rasch handeln, um das Potenzial des beeindruckenden Portfolios zu erschließen, das Genexco sorgfältig zusammengestellt hat.

Peter Eckhard Oehms, Mitbegründer von Genexco und zukünftiger Managing Director von MCF Energy für Deutschland, sagte: MCF Energy passt perfekt zu Genexco, um das Potenzial unseres Projektportfolios in dieser für die Energiesicherheit Deutschlands entscheidenden Zeit rasch voranzutreiben und zu maximieren. Unser Team ist bestrebt, Führungsqualitäten, Beständigkeit und Management zu bieten, um den reibungslosen Betrieb der deutschen Projekte von MCF Energy sicherzustellen. Wir danken all jenen, die in den vergangenen neun Jahren zum Erfolg von Genexco beigetragen haben, und freuen uns darauf, in naher Zukunft noch mehr Meilensteine mit MCF Energy zu setzen.

Beim Abschluss der Übernahme zahlte das Unternehmen 1.250.000,00 EUR in bar und gab insgesamt 11.067.750 Stammaktien an die Aktionäre von Genexco aus. Insgesamt stehen 4.919.000 weitere Stammaktien für die Ausgabe zur Verfügung und es sind insgesamt 3.250.000 EUR in bar fällig. Von diesem Betrag sind 2.250.000 EUR davon abhängig, ob Genexco vor dem 1. Oktober 2024 eine Reihe zuvor definierter Meilensteine erreicht, einschließlich des Erhalts einer Reihe von Lizenzen, abzüglich letzter Anpassungen des Betriebskapitals. Die Aktien weisen ein eingeschränktes Handelsrecht auf, das in drei gleichen Raten vier, acht und zwölf Monate nach dem Abschluss der Transaktion verfällt. In Zusammenhang mit der Übernahme wurde eine Erfolgsgebühr in Höhe von 220.000 EUR bezahlt.

Gleichzeitig mit dem Abschluss der Übernahme gab das Unternehmen 24.799.000 Stammaktien durch die Umwandlung der Zeichnungsbescheinigungen aus, die zuvor im Rahmen der gleichzeitigen Finanzierung ausgegeben worden waren. Weitere Details hinsichtlich dieser Finanzierung finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. März 2023.

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es mit Digitonic Limited (Digitonic) ein Abkommen hinsichtlich der Erbringung von Marketing- und Investor-Relations-Dienstleistungen unterzeichnet hat. Digitonic, ein Investor-Relations-Unternehmen mit Sitz in Glasgow in Schottland wird Dienstleistungen in den Bereichen Inhaltserstellung, Vertrieb und Werbung erbringen, wobei das Hauptaugenmerk auf den nordamerikanischen Markt gerichtet ist. Im Rahmen des Abkommens vom 7. März 2023 hat Digitonic zugestimmt, dem Unternehmen ab 27. März 2023 Investor-Relations- und Marketing-Dienstleistungen mit einer Laufzeit von drei Monaten für einen Gesamtbetrag in Höhe von 260.000 USD zu erbringen. Digitonic stellt MCF Energy eine erstklassige Marketingplattform zur Verfügung, da das Unternehmen nach der erfolgreichen Beschaffung von über 20 Millionen CAD, dem Abschluss der transformativen Übernahme von Genexco und dem Erwerb einer 20-%-Beteiligung am Bohrloch Welchau in Österreich, wo die Bohrvorbereitungen zurzeit im Gange sind, bereits im Jahr 2023 jede Menge Geschichten zu erzählen hat.

Das Unternehmen wurde außerdem darüber informiert, dass Frank Giustra in Zusammenhang mit der Finanzierung, die am 17. März 2023 abgeschlossen wurde, direkt 1.400.000 Stammaktien erworben hat. Herr Giustra besitzt etwa 20.817.000 Stammaktien des Unternehmens, was etwa 9,46 % der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht. Infolge der Verwässerung durch die im Rahmen der Finanzierung und der Übernahme ausgegebenen Aktien wird Herr Giustra nicht mehr als 10-%-Inhaber erachtet und muss keine weiteren Frühwarnmeldungen einreichen. Herr Giustra hat einen Bericht auf SEDAR gemäß National Instrument 62-103 (Early Warning Report) eingereicht, der zur Beendigung seiner Einreichungspflicht erforderlich ist. Eine Kopie des Berichts finden Sie auf SEDAR unter www.sedar.com.

Über MCF Energy

MCF Energy wurde im Jahr 2022 von Führungskräften der Energiebranche gegründet, um die Energiesicherheit Europas durch verantwortungsvolle Explorationen und Erschließungen von Erdgasressourcen in der Region zu stärken. Das Unternehmen hat sich Beteiligungen an zwei bedeutsamen Erdgasexplorationsprojekten in Österreich und Deutschland gesichert und bewertet weitere Möglichkeiten. Die Führungskräfte des Unternehmens verfügen über eine langjährige Erfahrung im europäischen Energiesektor und arbeiten an der Entwicklung einer saubereren, billigeren und sichereren Erdgasindustrie als Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. MCF ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX-V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mcfenergy.com.

Weitere Informationen über das Unternehmen und die Transaktion finden Sie auf www.sedar.com unter dem Profil des Unternehmens.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

Jim Hill, CEO

Tel: (604) 609-6110

E-Mail: gkeep@fiorecorporation.com

Public Relations

Sarah Mawji

E-Mail: sarah@finaleditpr.com

MCF ENERGY LTD.

SUITE 3123 – 595 BURRARD STREET

VANCOUVER, BC V7X 1J1

Vorsorgliche Hinweise:

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MITTEILUNG.

Zukunftsgerichtete Informationen

Abgesehen von den Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen über den Abschluss der geplanten und hierin beschriebenen Transaktion und Finanzierung sowie andere zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Informationen über die Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien in Bezug auf die hierin beschriebenen Transaktionen sowie die Bedingungen dieser Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Unfähigkeit des Unternehmens, die geplanten Transaktionen durchzuführen.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit verfügbaren Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Fähigkeit des Unternehmens getroffen, die geplanten Transaktionen und Aktivitäten durchzuführen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht vorbehaltlos auf solche Informationen verlassen.

Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MCF Energy Ltd.

Tally Barmash

3123 – 595 Burrard Street

V7X 1J1 Vancouver, British Columbia

Kanada

email : tbarmash@fiorecorporation.com

Pressekontakt:

MCF Energy Ltd.

Tally Barmash

3123 – 595 Burrard Street

V7X 1J1 Vancouver, British Columbia

email : tbarmash@fiorecorporation.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Jourdan Resources ernennt Richard Quesnel zum Executive Chairman seines Boards Das digitale Schwarze Brett: Alterprobtes neu entdecken