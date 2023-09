MCF Energy sichert sich eine bedeutende Öl- und Gaskonzession in Westdeutschland

Vancouver, British Columbia – 25. September 2023 / IRW-Press / MCF Energy Ltd. (TSX.V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) (MCF Energy oder das Unternehmen) freut sich, den erfolgreichen Erwerb einer bedeutenden mehrzonigen Erdöl- und Erdgasexplorationskonzession (Erlenwiese) mit einer Fläche von ca. 87 km² in Westdeutschland bekannt zu geben. Die Konzession wurde am 18. September 2023 von der Bergbaubehörde des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft für eine Laufzeit von zunächst drei Jahren erteilt.

Wichtigste Punkte:

– Erlenwiese, eine 87 km² große Explorationskonzession in Westdeutschland mit Aussicht auf die Erschließung mehrerer Erdöl- und Erdgasvorkommen innerhalb des massiven Kohlenwasserstoffsystems des Mittelgrabens, wurde an die Genexco GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von MCF Energy, vergeben.

– Der Zentralgraben ist eine der regional am stärksten ausgeprägten mesozoischen Rift-Strukturen innerhalb des größeren mitteleuropäischen Beckensystems, das sich über mehrere Länder erstreckt.

– MCF Energy hat mehrere Ziele mit erheblichem Entwicklungspotenzial innerhalb der Pechelbronn- und Rotliegend-Strukturen sowie Erdgasansammlungen in geringerer Tiefe identifiziert. Mehrere analoge und kommerzielle Entdeckungen untermauern das prognostizierte Entwicklungspotenzial von Erlenwiese.

– Erlenwiese liegt strategisch günstig südwestlich von Frankfurt und ist nur 125 km von der Infrastruktur für Erdölraffination und Erdgasaufbereitung entfernt. Erlenwiese ist für die langfristige Energiesicherheit und -unabhängigkeit Europas von potenzieller Bedeutung.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72087/MCF_092623_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Näherungsweise Darstellung des Konzessionsgebiets Erlenwiese.

Das Multizonenpotenzial dieser Konzession erstreckt sich über die gesamte Stratigrafie der Pechelbronn-Formation, über die oberen, mittleren und unteren Horizonte. MCF Energy hat die verfügbaren seismischen 2D-Daten erworben und ist dabei, die seismischen 3D-Daten zu beschaffen. Die 2D-Daten werden derzeit für die weitere Interpretation und Analyse neu aufbereitet. Darüber hinaus wird MCF Energy seine eigenen Analysen mittels KI und maschinellen Lernens durchführen, um seine geologischen und geophysikalischen Analysen zu ergänzen und das Risiko zu verringern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72087/MCF_092623_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Diagramm der Stock Stadt Pechelbronn-Horizonte

Vor Ort haben die auf die geothermische Erschließung ausgerichteten Aktivitäten das Energieerschließungspotenzial innerhalb dieser Konzession weiter untermauert. MCF Energy ist bestrebt, mit verschiedenen regionalen Stakeholdern zusammenzuarbeiten, die sich für eine nachhaltige Energiesicherheit und -unabhängigkeit einsetzen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72087/MCF_092623_DEPRcom.003.png

Seismik-Linien über dem Prospektionsgebiet Erlenwiese.

Peter Eckhard Oehms, Managing Director von MCF Energy in Deutschland, erklärte: Wir machen weiterhin große Fortschritte beim Erwerb großer Landkonzessionen, die aussichtsreich für Erdöl- und Erdgasvorkommen sind. Wir freuen uns sehr über die Vergabe dieser Konzession und danken der örtlichen Bergbaubehörde für ihre Unterstützung während des gesamten Prozesses.

James Hill, CEO und Direktor von MCF Energy, erklärte: Wir setzen uns für die Energiesicherheit und -unabhängigkeit Deutschlands ein. Die Vergabe dieser Konzession erweitert unseren Bestand an höffigen Gebieten, während wir gemeinsam mit unseren deutschen Partnern sorgfältig daran arbeiten, Werte für alle Stakeholder zu schaffen.

Über MCF Energy

MCF Energy wurde im Jahr 2022 von Führungskräften der Energiebranche gegründet, um die Energiesicherheit Europas durch verantwortungsvolle Explorationen und Erschließungen von Erdgasressourcen in der Region zu stärken. Das Unternehmen hat sich Beteiligungen an mehreren bedeutsamen Erdgasexplorationsprojekten in Österreich und Deutschland gesichert; weitere Konzessionsanträge sind ausstehend. MCF Energy prüft außerdem weitere Möglichkeiten in ganz Europa. Die Führungskräfte des Unternehmens verfügen über eine langjährige Erfahrung im europäischen Energiesektor und arbeiten an der Entwicklung einer saubereren, billigeren und sichereren Erdgasindustrie als Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. MCF Energy ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX-V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mcfenergy.com.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf www.sedar.com unter dem Profil des Unternehmens.

