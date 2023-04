MCF Energy stellt Update hinsichtlich europäischer Gasexplorationsbetriebe bereit

Vancouver (British Columbia), 17. April 2023 / IRW-Press / MCF Energy Ltd. (TSX-V: MCF; FRA: DC6; OTCQX: MCFNF) (MCF Energy oder das Unternehmen), ein führendes Erwerbs- und Erkundungsunternehmen für Erdgasprojekte zur Sicherung der Energieversorgung Europas, freut sich, ein Betriebsupdate bereitzustellen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es im dritten/vierten Quartal 2023 sowohl in Österreich als auch in Deutschland bedeutsame Explorationsbohrungen durchführen wird. Die endgültigen Bohrstandorte wurden ausgewählt und die Genehmigungen wurden entweder bereits erteilt oder werden gerade bearbeitet. Darüber hinaus verzeichnet das Unternehmen Fortschritte bei der Verdoppelung seiner Aktiva in Deutschland.

Deutschland

Die strategische Ausrichtung von MCF Energy auf den deutschen Erdgassektor gewinnt an Dynamik, wobei mehrere Initiativen zur Erschließung des beträchtlichen unerschlossenen Potenzials des Landes im Gange sind. Deutschland ist der größte Energieverbraucher in Europa. Nach über 60 Jahren Nutzung der Kernenergie hat Deutschland am 15. April seine letzten drei aktiven Kernkraftwerke zugunsten von erneuerbareren Energien, Gas und Kohle abgeschaltet. Das Land ist stark von Erdgasimporten abhängig. Der Mangel an modernen inländischen Gasexplorationen, einschließlich seismischer 3D-Exploration, stellt eine einzigartige Möglichkeit für MCF Energy dar.

Durch die jüngste 100-%-Übernahme der Genexco GmbH hat MCF Energy ein wertvolles Portfolio an Aktiva im deutschen Erdgassektor erworben. Genexco hat sein Hauptaugenmerk im vergangenen Jahrzehnt auf ein Portfolio von vier Explorationskonzessionen gerichtet, einschließlich dreier unerschlossener Entdeckungen und zweier stillgelegter Felder mit beträchtlichem Erschließungspotenzial. Genexco ist bestrebt, sein Lizenzportfolio in diesem Jahr zu verdoppeln, und hat bereits mehrere Anträge für bedeutsame neue Projektgebiete eingereicht, für die in Kürze Updates erwartet werden.

Ein Schwerpunkt von MCF Energy in Deutschland ist das Projekt Reudnitz in der Nähe von Berlin, das über beträchtliche Methan- und Heliumvorkommen verfügt und in derselben Verwaltungsregion liegt wie der europäische Produktionsstandort von Tesla. Das Unternehmen plant eine Pilotanlage und bereitet sich darauf vor, im Winter 2023/24 3D-Seismik zu erwerben, um das Potenzial dieses Standorts weiter zu erkunden.

In der zweiten Hälfte dieses Jahres sollen bei einem anderen vielversprechenden Projekt bedeutsame Explorationsbohrungen durchgeführt werden. Frühere Bohrungen an einem benachbarten Standort haben das Vorkommen von Erdgas in bei den aktuellen Marktpreisen kommerziell machbaren Mengen bestätigt. MCF Energy besitzt eine 20-%-Beteiligung an diesem Bohrloch und trägt nicht die Bohrkosten in Höhe von bis zu 5.000.000 EUR.

MCF Energy ist bestrebt, das Potenzial des deutschen Erdgassektors zu erschließen und ist zuversichtlich, dass diese Initiativen den Weg für neue Entdeckungen und die Erschließung bekannter Ressourcen in der Region ebnen werden.

Österreich

Die Bohrungen im Erkundungsgebiet Welchau sollen im September 2023 beginnen und voraussichtlich zwischen sechs und acht Wochen andauern. Das Erkundungsgebiet ist aus geologischer und technischer Sicht vollständig für die Bohrbetriebe vorbereitet. Langfristig benötigte Materialien und Dienstleistungen, einschließlich Verrohrung und Bohrköpfe, wurden bereits beschafft, und es ist davon auszugehen, dass die Bohrdienstleistungen mit einem lokalen Bohrunternehmen, RED Drilling and Services (RED), bestätigt werden, sobald die Bohrgenehmigungen vorliegen.

Das Erkundungsgebiet Welchau ist ein riesiges Aktivum in einem Antiklinalenbruchgürtel in den Ausläufern der österreichischen Alpen. Es weist eine potenzielle Öl- und Gasmächtigkeit von über 140 m auf und ist nur 18 km von einem landesweiten Pipelinenetz entfernt. Das Erkundungsgebiet befindet sich neigungsaufwärts einer Gasentdeckung von 1989 (Bohrloch Molln-1), die eine Gassäule von mindestens 400 m aufwies und kondensatreiches Gas in Pipelinequalität mit einer maximalen Durchflussrate von 3,5 mmcfpd erprobte. MCF Energy erwirbt durch die Finanzierung von 50 % der Bohrkosten, die auf 1.905.000 EUR geschätzt werden, eine 20-%-Beteiligung am Bohrloch Welchau.

Das Bohrloch Welchau-1 wird im Rahmen eines bestehenden Vertrags mit RED Drilling and Services gebohrt werden. RED hatte zuvor das erfolgreiche Explorationsbohrloch Anshof-3 für ADX Energy (ADX), den Joint-Venture-Partner von MCF Energy und Betreiber des Erkundungsgebiets Welchau, gebohrt. Das Bohrloch Anshof-3 von ADX wurde innerhalb des Budgetrahmens und ohne Sicherheitsvorfälle gebohrt. Der Großteil der Bohr- und sonstigen Dienstleistungen wird von hochqualifiziertem Personal aus Oberösterreich erbracht, das in puncto Sicherheit, Umweltschutz und zuverlässige Projektdurchführung eine umfassende Erfolgsbilanz vorweisen kann.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das Bohrloch Welchau-1 wurde von ADX im Rahmen des Ende März eingereichten Antrags auf eine Bohrgenehmigung erstellt. ADX hat außerdem Experten für Umwelt und natürliche Lebensräume damit beauftragt, bis Juni 2023 eine Standortuntersuchung durchzuführen, um zu ermitteln, ob zusätzliche Umweltmaßnahmen erforderlich sind, wie etwa eine Lärmminderung oder eine Reduzierung der Beleuchtung des Bohrgeräts. Die Unterlagen für die Bergbaubehörde werden in den kommenden Wochen eingereicht werden und die Bohrgenehmigungen sollen im Juli 2023 erteilt werden.

James Hill, CEO und Director von MCF Energy, sagte: Wir freuen uns, dass wir bei der Bebohrung unserer bedeutsamen Erdgasprojekte in Deutschland und Österreich im Laufe dieses Jahres beträchtliche Fortschritte verzeichnen. Diese Projekte weisen das Potenzial auf, die Energiesicherheit Europas zu stärken und unseren Übergang zu saubereren, nachhaltigeren Energiequellen zu unterstützen. Wir sind weiterhin bestrebt, verantwortungsvolle Explorationen und Erschließungen von Erdgasressourcen durchzuführen, und arbeiten gleichzeitig daran, die Umweltauswirkungen so gering wie möglich zu halten und offen mit den lokalen Gemeinden zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns darauf, unsere Aktionäre auf dem Laufenden zu halten, während wir unser Portfolio weiterentwickeln und unsere Präsenz im europäischen Erdgassektor erweitern.

Über MCF Energy

MCF Energy wurde im Jahr 2022 von Führungskräften der Energiebranche gegründet, um die Energiesicherheit Europas durch verantwortungsvolle Explorationen und Erschließungen von Erdgasressourcen in der Region zu stärken. Das Unternehmen hat sich Beteiligungen an zwei bedeutsamen Erdgasexplorationsprojekten in Österreich und Deutschland gesichert und bewertet weitere Möglichkeiten. Die Führungskräfte des Unternehmens verfügen über eine langjährige Erfahrung im europäischen Energiesektor und arbeiten an der Entwicklung einer saubereren, billigeren und sichereren Erdgasindustrie als Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. MCF ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX-V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mcfenergy.com.

