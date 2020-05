MediaCentral führt hauseigene digitale Monetarisierungs-Maschine ein

AdCentralDirect wird laut Prognose allein für die digitale Leserschaft von MediaCentral durchschnittliche jährliche Werbeverkäufe von über $5 Millionen erzielen

– Neue proprietäre technologiegestützte Agenturlösung wird Marken mit einflussreichen Verbrauchern verbinden und MediaCentral eine neue Einnahmequelle eröffnen

– $5 Millionen und mehr an prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Digitalanzeigenverkäufen zwischen 2020 und 2021, wobei die prognostizierten Kosten zur Erzielung dieser Verkäufe etwa $100.000 in CAPEX plus erwartete Provisionen von 35 Prozent betragen

– Erweitertes Umsatzpotenzial durch Verknüpfung mit anderen alternativen Verlagen

Toronto, ON, 21. Mai 2020 – Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT) (MediaCentral oder das Unternehmen) gab heute den Start von AdCentralDirect (ACD) bekannt, einer hauseigenen mobilen und kanalübergreifenden Demand-Side-Plattform (DSP), die digitales Werbeinventar über eine Schnittstelle verbindet. AdCentralDirect wird Marken ab sofort Zugang zu Werbeinventar auf den digitalen Plattformen von MediaCentrals ikonischen Publikationen NOW Magazine (NOW oder NOW Magazine) und Georgia Straight (the Straight), der Cannabis-Spezialitäten-Plattform Canncentral.com (Canncentral) und ECentralSports.com (Ecentral), dem digitalen E-Sport- und E-Gaming-Titel des Unternehmens, bieten. Im Zuge der Weiterentwicklung von AdCentralDirect wird das Unternehmen versuchen, weitere unabhängige alternative Publikationen unter seinem Dach zu vereinen und so eine attraktive Lösung für Werbetreibende zu schaffen, die mit einflussreichen Konsumenten im ganzen Land in Kontakt treten möchten.

In den nächsten zwei Jahren will AdCentralDirect eine der effektivsten Lösungen für Marken sein, die ihre Präsenz auf dem Markt digital maximieren wollen. Neben der Optimierung unseres eigenen digitalen Anzeigeninventars wird diese proprietäre Plattform auch andere lokale Publikationen zusammenführen, so dass Vermarkter die Möglichkeit haben, direkt mit Verlagen in Kontakt zu treten und gleichzeitig ihre CPM-Rate zu erhöhen, so Anton Tikhomirov, Senior Vice President für Technologie und Architektur bei MediaCentral. Dieses Vorhaben schafft eine substanzielle und wachsende Einnahmequelle für unsere bestehenden Titel, eine Quelle, die es zuvor weder bei NOW noch bei der Straight gab, bevor wir sie in den letzten sechs Monaten erworben haben.

AdCentralDirect wird Marken die Möglichkeit bieten, Verbraucher durch Display-Werbung, Video-Inhalte, soziale Medien, E-Mail und Push-Benachrichtigungen strategisch anzusprechen und gleichzeitig die Performance ihrer Werbekampagnen in Echtzeit zu überwachen. Die Marken können wählen, ob sie ihre Kampagnen direkt über die proprietäre Plattform von AdCentralDirect verwalten oder das Expertenteam der Agentur für die Durchführung der Kampagnen nutzen wollen, je nachdem, wie viel Unterstützung sie benötigen. Da Chrome und andere Browser Cookies von Drittanbietern aus Datenschutzgründen auslaufen lassen, wird die Möglichkeit für AdCentralDirect, den Anzeigenkunden die Erstanbieterdaten von MediaCentral anzubieten, immer wertvoller. AdCentralDirect wird die Informationen von MediaCentral, die von den 6,5 Millionen monatlichen Lesern gesammelt werden, nutzen, um Anzeigenkunden zu helfen, ihre Zielgruppen durch psychografische und demografische Angaben nach Standort und Gerät effektiver anzusprechen und eine intelligente Lösung für Marken zu bieten, die mit dem einflussreichen Kundenstamm des Unternehmens in Kontakt treten möchten.

Mit der Einführung von AdCentralDirect wird der wachsende Markt für Programmwerbung erschlossen, der im Jahr 2019 erstmals $100 Milliarden überstieg und laut einer Prognose der Medienagentur Zenith von Publicis Groupe im Jahr 2021 auf $147 Milliarden anwachsen soll. MediaCentral geht davon aus, dass AdCentralDirect zwischen 2020 und 2021 einen programmatischen Umsatz von über $5 Millionen aus seinen bestehenden digitalen Titeln erzielen wird, wobei die prognostizierten Kosten zur Erzielung dieser Umsätze etwa $100.000 in CAPEX (Investitionsausgaben) plus erwartete Provisionen von 35 Prozent betragen werden.

Die Einführung von AdCentralDirect ist genau die Art von einfallsreichem Denken, die unsere Titel zu modernen, profitablen Medienmarken machen wird. AdCentralDirect bietet uns eine integrierte Einnahmequelle bei unseren Bemühungen, ein einflussreiches Kundenpotenzial von 100 Millionen Verbrauchern zu gewinnen, indem wir über 100 unabhängige Publikationen in Städten in ganz Nordamerika konsolidieren, zusammenführen und digitalisieren. Dies ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zum Aufbau eines führenden, profitablen digitalen Verlagshauses, sagte der CEO von MediaCentral, Brian Kalish.

AdCentralDirect wird voraussichtlich im Juni 2020 seinen Geschäftsbetrieb aufnehmen.

Über Media Central Corporation Inc.

Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT) ist ein alternativer Medienkonzern, der sich mit der Übernahme und der Entwicklung hochwertiger Publikationen befasst – angefangen mit der kürzlichen Übernahme der Vancouver Free Press Corp und dem Kauf von NOW Communications Inc. und der Einführung der digitalen Cannabis-Plattform CannCentral.com. MediaCentral bringt die mehr als 100 Millionen begehrten Premium-Konsumenten von rund 100 alternativen urbanen Wochenzeitungen in ganz Nordamerika zusammen und setzt sich für ihre Monetarisierung im Digitalbereich ein. Dadurch schafft MediaCentral das einflussreichste Publikum von Influencern.

www.mediacentralcorp.com

Instagram: @mediacentralcorp

Twitter: @mediacentralc

Facebook: Media Central Corp.

Über NOW Central Communications Inc.

NOW Central ist Eigentümer und Betreiber von NOW Magazine und nowtoronto.com. Seit 1981 ist NOW nun Torontos Stimme für Nachrichten und Unterhaltung und ist jeden Donnerstag in gedruckter Form und täglich auf nowtoronto.com erhältlich. Mit über 25 Millionen Lesern pro Jahr ist NOW eine führende Publikation, die seit mehr als 38 Jahren als unabhängige und alternative Stimme Pionierarbeit leistet. NOW Central Communications Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT).

www.nowtoronto.com

Instagram: @nowtoronto

Twitter: @nowtoronto

Facebook: facebook.com/nowmagazine

Über Vancouver Free Press Corp.

Vancouver Free Press Corp. ist Inhaber und Betreiber von Georgia Straight und straight.com. Georgia Straight wurde im Jahr 1967 als Wochenzeitung für Nachrichten, Lifestyle und Unterhaltung in Vancouver gegründet und ist seit mehr als 50 Jahren ein integraler Bestandteil des an der Westküste vorherrschenden aktiven urbanen Lebensstils. Georgia Straight erreicht mit seiner Donnerstags-Printausgabe und seiner täglichen Online-Publikation straight.com ein Publikum von mehr als 56 Millionen Lesern jährlich und kann mit einem preisgekrönten redaktionellen Portfolio bestehend aus Leitartikeln, Beiträgen und Rezensionen aufwarten. Die regelmäßige Berichterstattung umfasst die Bereiche Nachrichten, Technik, Kunst, Musik, Mode, Reisen, Gesundheit, Cannabis und Ernährung sowie Vancouvers umfangreichstes Angebot an Unterhaltungsaktivitäten und speziellen Veranstaltungen. Vancouver Free Press Corp. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT).

www.straight.com

Instagram: @georgiastraight

Twitter: @georgiastraight

Facebook: @georgiastraight

Über Canncentral Inc.

Mit seinem einzigartigen täglichen Content, der sowohl neue als auch erfahrene Cannabiskonsumenten anspricht, ist Canncentral gut aufgestellt, um zum führenden digitalen Herausgeber von Publikationen rund um Cannabis zu avancieren. Durch die Präsentation von authentischen Berichten und Lifestyle-Inhalten, die überprüft werden, entwickelt sich Canncentral zur branchenführenden Autorität für Fachwissen, Produkte und allgemeine Informationen für Cannabis-Liebhaber, Patienten und Anleger rund um den Globus. Canncentral Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT).

www.canncentral.com

Instagram: @canncentral

Twitter: @cann_central

Facebook: @canncentral

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dar. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu werten. Zukunftsgerichtete Aussagen können häufig an Begriffen wie können, sollen, rechnen mit, erwarten, potenziell, glauben, beabsichtigen oder Verneinungen dieser Begriffe bzw. an ähnlichen Ausdrücken erkannt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten möglicherweise, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über interne Erwartungen, Erwartungen zu geschätzten Margen, Kostenstrukturen und Kostenstrukturen in der Medienbranche. Zukunftsgerichtete Aussagen sind zwangsläufig bekannten und unbekannten Risiken unterworfen; dazu gehören unter anderem Risiken in Zusammenhang mit der allgemeinen Marktlage; nachteilige Ereignisse in der Branche; Marketingkosten; der Verlust von Märkten; zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen; die Unfähigkeit, Zugang zu ausreichendem Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten, und/oder die Unfähigkeit, Zugang zu ausreichendem Kapital zu günstigen Bedingungen zu erhalten; die Medienbranche im Allgemeinen; Einkommensteuer- und regulatorische Angelegenheiten; das Vermögen von MediaCentral, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerb; Wechselkurs- und Zinsschwankungen sowie andere Risiken.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt; sie sollten die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den auf SEDAR eingereichten Unterlagen des Unternehmens identifiziert werden, sorgfältig prüfen. Den Lesern wird außerdem empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, auch realisiert werden können. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, könnten sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten ausschließlich zum Datum dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, anschließenden Ereignissen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brian Kalish

Chief Executive Officer

647-363-7717 DW: 7

Investor Relations:

Investors@mediacentralcorp.com

Medienkontakt:

Faulhaber Communications, Lexi Pathak, media@mediacentralcorp.com

www.mediacentralcorp.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

