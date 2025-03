Mediation – Eine Brücke zur Einigung

Wirtschaftsmediation in Hamburg

Der Begriff „Mediation“ hat seine Wurzeln im Lateinischen. Bereits im 14. Jahrhundert bezeichnete _mediator_ eine Person, die zwischen zwei Parteien vermittelt – insbesondere zur Versöhnung. Das Wort stammt vom spätlateinischen _mediator_ („Vermittler“), abgeleitet vom Verb _mediare_ („vermitteln, sich einmischen“) und der Wurzel _medius_ („Mitte“). Mediation bedeutet also sinngemäß, zwischen den Konfliktparteien eine Brücke zu bauen und eine gemeinsame Lösung zu finden.

Was ist Mediation?

Mediation ist ein strukturiertes, freiwilliges Verfahren zur außergerichtlichen Beilegung von Konflikten. Ein neutraler Dritter – der Mediator – begleitet die Parteien bei der Entwicklung einer einvernehmlichen Lösung. Dabei werden nicht nur Positionen, sondern vor allem die dahinterliegenden Interessen und Bedürfnisse berücksichtigt. Das Ziel ist eine nachhaltige Vereinbarung, die alle Beteiligten mittragen können. Mediation ist schneller, effizienter und kostengünstiger als ein langwieriger Rechtsstreit.

Dr. Hartmut Frenzel – Ihr Partner in der Mediation

Dr. Hartmut Frenzel ist Mediator mit den Schwerpunkten Wirtschafts- und Unternehmensmediation. Mit Standorten in Wuppertal und Hamburg unterstützt er Unternehmen, Organisationen und Führungskräfte dabei, Konflikte professionell zu lösen, bevor sie eskalieren.

Neben seiner Tätigkeit als Mediator bringt er umfassende Expertise in den Bereichen Arbeitsschutz, Umweltschutz, Datenschutz und Compliance mit. Seine interdisziplinäre Arbeitsweise ermöglicht es, komplexe Konflikte aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und maßgeschneiderte Lösungen zu erarbeiten.

Spezialisierung auf Wirtschaftsmediation

Konflikte in Unternehmen können hohe Kosten verursachen – sei es durch langwierige Auseinandersetzungen, Produktivitätsverluste oder beschädigte Geschäftsbeziehungen. Die Wirtschaftsmediation setzt genau hier an: Sie ermöglicht es, Konflikte strukturiert und zielorientiert zu lösen, bevor sie eskalieren.

Dr. Frenzel unterstützt Unternehmen dabei, eine tragfähige Verständigung zu erreichen – ob bei internen Differenzen, Konflikten zwischen Geschäftsführern und Gesellschaftern oder Streitigkeiten mit Kunden und Geschäftspartnern.

Grundprinzipien der Mediation

Die Mediation folgt bewährten Grundsätzen, die eine faire und zielführende Konfliktlösung ermöglichen:

Transparenz

Die Konfliktparteien sind jederzeit über den Ablauf informiert. Sie entscheiden selbst, welche Informationen offen geteilt werden und welche in Einzelgesprächen vertraulich bleiben.

Freiwilligkeit

Die Teilnahme am Mediationsverfahren ist freiwillig. Jede Partei – ebenso der Mediator – kann den Prozess jederzeit beenden.

Vertraulichkeit

Alle Beteiligten verpflichten sich, Inhalte der Mediation nicht an Dritte weiterzugeben.

Eigenverantwortung

Die Parteien entwickeln ihre Lösungen selbst. Der Mediator gibt keine Entscheidungen vor, sondern unterstützt den Lösungsprozess.

Umfassende Informationslage

Eine tragfähige Einigung kann nur erreicht werden, wenn alle relevanten Informationen und Interessen transparent gemacht werden.

Aktive Beteiligung

Der Erfolg der Mediation hängt von der aktiven Mitwirkung aller Beteiligten ab.

Neutralität des Mediators

Der Mediator ist allparteilich, das heißt, er wahrt gleiche Distanz zu allen Beteiligten und führt den Prozess fair und ergebnisoffen.

Offenheit für verschiedene Lösungen

Die Mediation folgt keiner festen Vorgabe für das Ergebnis. Die Lösung wird gemeinsam erarbeitet.

Verbindliche Vereinbarung am Ende

Die im Mediationsprozess erarbeiteten Lösungen werden in einer abschließenden Vereinbarung festgehalten, die für alle Beteiligten bindend ist.

Ablauf der Mediation

Die Mediation folgt einem bewährten Phasenmodell:

* Einleitung: Vorstellung des Verfahrens, Klärung der Rahmenbedingungen und der Rollen.

* Themensammlung: Die Konfliktparteien legen die strittigen Punkte dar und strukturieren sie.

* Interessenklärung: Hinter den Positionen stehende Interessen, Bedürfnisse und Motive werden herausgearbeitet.

* Lösungssuche: Entwicklung möglicher Lösungen durch die Beteiligten.

* Verhandlung: Bewertung und Auswahl der besten Lösung.

* Vereinbarung: Abschluss einer verbindlichen und tragfähigen Regelung.

Kosten der Mediation

Das Honorar für eine Mediation wird auf Stundenbasis vereinbart. Der Stundensatz beträgt 300,00 EUR pro Stunde zzgl. Umsatzsteuer.

Wichtig ist jedoch nicht nur der Stundensatz, sondern die Gesamtdauer der Mediation. Durch eine strukturierte und lösungsorientierte Vorgehensweise kann das Verfahren oft schneller und kostengünstiger abgeschlossen werden als ein Gerichtsverfahren.

Zum Vergleich: Bei einem Streitwert von 500.000,00 EUR können bereits in der ersten Instanz eines Gerichtsprozesses Prozesskosten von etwa 30.000 EUR entstehen (siehe Prozesskostenrechner des DAV). Eine Mediation mit einer Dauer von 10 Stunden kostet hingegen nur 3.000,00 EUR.

Eine Mediation bietet also nicht nur finanzielle Vorteile, sondern ermöglicht eine konstruktive Lösung, die alle Beteiligten mittragen können.

Dr. Hartmut Frenzel ist ein IMI Qualified Mediator.

Dr. Hartmut ist Mitglied im Bundesverband MEDIATION e. V. – Fachverband zur Förderung der Verständigung in Konflikten.

