Medical Wellness: Gesund in den Herbst mit Detox und Immune Booster im Park Igls Medical Spa Resort

Das international vielfach ausgezeichnete Park Igls Medical Spa Resort in Tirol ist der ideale Ort, um sich eine gesunde – und vor allem medizinisch begleitete – Auszeit zu nehmen.

Innsbruck-Igls/Österreich. Das international vielfach ausgezeichnete Park Igls Medical Spa Resort in Tirol ist der ideale Ort, um sich eine gesunde – und vor allem medizinisch begleitete – Auszeit zu nehmen.Ein erfahrenes Team von ÄrztInnen und TherapeutInnen garantiert dies im renommierten Vier-Sterne-Hotel mit angeschlossenem medizinischem Ambulatorium. Der Herbst ist ein idealer Zeitpunkt für medizinische Check-ups zur Gesundheitsvorsorge und zur Stärkung des Immunsystems für die bevorstehende kalte Jahreszeit.

Urlaub beim Doc

Am Sonnenplateau Igls, oberhalb der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck, befindet sich das Park Igls Medical Spa Resort. Das renommierte Gesundheitszentrum gilt als Pionier der Modernen Mayr-Medizin und gehört zu Europas Top-Adressen für private Vorsorgemedizin. Seit 30 Jahren führt man hier Menschen zu einem gesünderen Lebensstil. Der ganzheitlich medizinische Ansatz steht bei jedem Aufenthalt im Mittelpunkt und fokussiert auf das Verbessern der Verdauungsgesundheit in Kombination mit fachärztlichen Untersuchungen und individuellen Therapien. Diese werden für jeden Gast gemeinsam mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt individuell festgelegt – im Rahmen einer umfassenden medizinischen Erstuntersuchung, die Teil jedes Aufenthaltsprogramms ist. Dieses ist bis zur Abreise ärztlich als auch von hoch qualifizierten TherapeutInnen begleitet. Viel Bewegung, eine basenorientierte Vitalküche und eine fachärztliche State-of-the-Art-Diagnostik runden das exklusive Programmangebot ab.

Mit neuer Kraft in den Herbst

Mit dem Immune Booster-Programm bietet das Park Igls Medical Spa Resort ein spezielles Angebot, dessen Schwerpunkt auf der Stärkung des Immunsystems liegt und sich gerade im Spätsommer und im Herbst empfiehlt. Nach aktiven Sommermonaten ist die Übergangszeit ideal, um sich und seinem Körper Ruhe und Entspannung zu gönnen, um das Immunsystem zu stärken und sich widerstandfähiger gegen Erkrankungen und Infekte zu machen. Neben ärztlichen Untersuchungen, einschließlich speziellem Blutlabor beinhaltet das das Immune Booster-Programm auch Infusionen mit Aktivsauerstoff, Zink und Vitamin C. Wohltuende medizinische Massagen sorgen für tiefgehende Entspannung und Erholung. Bewegung und Sport ist ein zentraler Baustein in der Modernen Mayr-Medizin und stärken nachweislich das Immunsystem. Mit dem angebotenen Aktivprogramm im Park Igls – bis zu 40 (!) Stunden pro Woche – findet garantiert jeder Gast die passende Aktivität für aktive und passive Regeneration. Ob im großzügigen Panorama-Gym mit herrlichem Ausblick auf die umliegenden Berge, beim Freiluftsport draußen an der Natur oder beim Mentalcoaching – das Park Igls setzt auch dabei auf höchste Qualität und individuelle Betreuung für den Gast.

Mit Medical Wellness gesund in den Herbst:

Immune Booster-Programm im Park Igls

Ein effektives Medical Wellness-Programm zum Stärken des Immunsystems mit ärztlichem Gesundheits-Check. Macht widerstandsfähiger gegen Erkrankungen und fördert Vitalität. Eignet sich bestens zum Kennenlernen der Modernen Mayr-Medizin. Im Programm inkludiert sind:

· 7 Nächte/1 Woche im Park Igls Medical Spa Resort

· Erstuntersuchung – ganzheitlicher Gesundheits-Check (30 Min.)

· 1 ärztliche Kontrolle – manuelle Bauchbehandlung (20 Min.)

· Abschlussuntersuchung (30 Min.)

· Erweitertes Blutlabor + Spezial-Labor „Immunprofil“

· Ärztliche Befundbesprechung

· 3 Infusionen mit Aktivsauerstoff (Ozon)

· 3 Infusionen mit Zink und Vitamin C

· 5 Vollmassagen (à 50 Min.)

· Moderne Mayr-Cuisine nach individuellem Diätplan

· Mineralwasser, Kräutertee und Basenbrühe

· Tägliches Kneippen (Wassertreten, Bein-, Arm- oder Sitzwechselbäder)

· Bewegungstrainings, aktive und passive Anti-Stressübungen (Entspannung)

· Lebensstilmanagement und mentales Coaching in der Gruppe

· Vorträge von ÄrztInnen und PsychologInnen

· Freie Benützung von Schwimmbad, Sauna und Fitnessraum mit Panoramablick

ab EUR 4.671 im EZ Standard

www.park-igls.at

