Medigene und EpimAb Biotherapeutics schließen Co-Entwicklungspartnerschaft für TCR-gesteuerte T-Zell-Engager ab

Planegg/Martinsried, 27. Februar 2025 / IRW-Press / Medigene AG (Medigene, FSE: MDG1, Prime Standard) und EpimAb Biotherapeutics, Inc. (EpimAb) haben heute den Abschluss einer strategischen gemeinsamen Entwicklungsvereinbarung bekannt gegeben. Ziel der Partnerschaft ist die Erforschung und Entwicklung von „Off-the-Shelf“ T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten T-Zell-Engagern (TCR-TCEs) zur Behandlung von immunbedingten Erkrankungen, insbesondere soliden Tumoren.

Die Multi-Target-Kooperation vereint das jeweilige Know-how beider Unternehmen: Medigene bringt seine 3S (sensitiv, spezifisch und sicher) TCR-Generierung und -Charakterisierung ein, während EpimAb seine firmeneigene CD3-Antikörpertechnologie undT-FIT (TCR-Fab in Tandem)-Plattform bereitstellt. Die resultierenden bispezifischen Therapeutika sollen hochpräzise immunologische Reaktionen ermöglichen, Off-Target-Effekte minimieren und so die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern. Die Unternehmen beabsichtigen, gemeinsam TCR-TCE-Konstrukte zu entwickeln, die zu gleichen Teilen im Besitz beider Partner sein werden.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit EpimAb und den Einsatz ihrer gut validierten T-FIT-Plattform, die durch starke klinische Daten und bedeutende Partnerschaften untermauert wird. Dies ermöglicht uns, potenziell erstklassige TCR-TCEs zu entwickeln und dabei unsere führenden 3S-TCR-Generierungsfähigkeiten zu nutzen,“ erklärte Selwyn Ho, CEO von Medigene. „Diese Co-Entwicklungsvereinbarung erweitert zudem die Anwendungsbereiche von Medigenes TCR-Technologien auf Off-the-Shelf-TCR-gesteuerte Modalitäten und unterstreicht unser Engagement, wertsteigernde Partnerschaften einzugehen, die unsere Pipeline in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf erweitern.“

Chengbin Wu, CEO und Gründer von EpimAb, fügte hinzu: „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Medigene neue TCR-TCEs zu entdecken, die auf ihre einzigartigen TCRs zurückgreifen. Zusammen können wir neue Anwendungsmöglichkeiten für unsere T-FIT- und CD3-Bindungsplattformen erschließen, um innovative zielgerichtete Therapien für Krebspatienten zu entwickeln.“

Der Markt für bispezifische Therapeutika bietet eine erhebliche Chance im Kampf gegen Krebs, insbesondere angesichts des kritischen ungedeckten Bedarfs in der Behandlung solider und hämatologischer Tumoren. Jährlich sind weltweit über 5 Millionen Krebspatienten von niedrigen Fünf-Jahres-Überlebensraten betroffen, was den dringenden Bedarf an innovativen Behandlungsoptionen verdeutlicht.

Bispezifische TCR-TCEs bieten einen vielversprechenden Therapieansatz, da sie das Immunsystem gezielt gegen Krebszellen aktivieren können. Der Markt für diese Therapien wird voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 40,9 % zwischen 2023 und 2030 expandieren. Prognosen zufolge wird das Marktvolumen bis 2030 über 80 Milliarden USD erreichen (Quelle: KBV Research), was das enorme Potenzial für verbesserte Patientenversorgung und die Transformation der Krebsbehandlung unterstreicht.

— Ende der Pressemitteilung —

Über Medigene AG

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Therapien zur effektiven Bekämpfung von Krebs spezialisiert hat. Seine End-to-End-Plattform generiert optimale 3S (sensitive, spezifische und sichere) T-Zell-Rezeptoren mit einzigartigen und unverwechselbaren Eigenschaften, die in verschiedenen therapeutischen Therapieformen wie TCR-gesteuerte T-Zell-Engager (TCR-TCE)-Therapien (MDG3010), TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen und T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell (TCR-T)-Therapien (MDG1015) eingesetzt werden können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.medigene.de.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

Medigene AG

Pamela Keck

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

EpimAb Biotherapeutics, Inc

Investorenkontakt

Dr. David Gu

Tel.: +86-21-61951011

E-Mail: IR@epimab.com

Business Development-Kontakt

Dr. Jason Tang

Tel.: +86-21-61951014

E-Mail: partnering@epimab.com

(Ende)

Aussender: Medigene AG

Lochhamer Straße 11

82152 Planegg/Martinsried

Deutschland

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78711/Medigene-270225.001.png

Ansprechpartner: Medigene PR/IR

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

Website: www.medigene.de

ISIN(s): DE000A40ESG2 (Aktie)

Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

