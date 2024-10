MedMira gibt Ernennung eines Vice President of Commercial Operations bekannt

Halifax, Nova Scotia, 3. Oktober 2024 – MedMira Inc. (MedMira) (TSXV: MIR) gab heute die Ernennung von Nicole Crenshaw zum Vice President of Commercial Operations mit sofortiger Wirkung bekannt. Mit der Ernennung von Nicole Crenshaw wird das Führungsteam von MedMira gestärkt, da das Unternehmen signifikantes Wachstum seines kommerziellen Portfolios anstrebt.

Frau Crenshaw verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der klinischen Diagnostik mit einem Hintergrund in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Vertrieb und Marketing in den Vereinigten Staaten, Kanada und den globalen Märkten. Frau Crenshaw hat einen MBA in Business Administration und begann als Global Business Development Manager bei Roche Molecular Diagnostics. Bei Roche konzentrierte sie sich auf die Produktportfolios COBAS TaqMan HIV, HCV, HBV und Transplantation. Danach hatte sie wichtige Führungspositionen bei Cepheid, Bio-Rad Laboratories, Randox Laboratories, Grifols Diagnostics und zuletzt als National Director of Business Development, Clinical Diagnostics bei Thomas Scientific inne. Ihr Fachwissen umfasst die Bereiche Produktentwicklung, strategisches Kundenmanagement und Bundesverträge, was sie zu einer unschätzbaren Bereicherung macht, wenn MedMira seinen Marktanteil in Nordamerika weiter ausbaut.

„Nicoles reiche Erfahrung in der klinischen Diagnostikbranche, insbesondere ihr Fachwissen im Umgang mit komplexen Bundes- und Regierungsverträgen, wird eine entscheidende Rolle in unserer Expansionsstrategie spielen“, sagte Hermes Chan, CEO von MedMira. „In Zusammenarbeit mit Rene Bell, unserem VP of Business Development, wird Nicoles Führung bei der Umsetzung unseres Wachstumsplans und der Ausweitung unseres Einflusses auf dem nordamerikanischen Markt, insbesondere im Bereich der STI-Diagnostik, von entscheidender Bedeutung sein.“

Frau Crenshaw hat einen MBA-Abschluss in Betriebswirtschaft und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erzielung von Wachstum in unterschiedlichen Marktumgebungen, insbesondere durch strategische Partnerschaften mit Einkaufsgemeinschaften, Gesundheitsnetzwerken und staatlichen Kunden. Bei MedMira wird sie Bundes- und Großverträge mit Distributoren und Großkunden betreuen und die kommerzielle Wachstumsstrategie und -ausführung des Unternehmens vorantreiben.

Die Ernennung von Frau Crenshaw steht im Einklang mit MedMiras Ziel, den Marktanteil zu erhöhen und die Kommerzialisierung seiner innovativen diagnostischen Produkte zu beschleunigen. Das Unternehmen bleibt dem Aufbau eines starken Führungsteams verpflichtet, um die Marktchancen zu maximieren und den Wert für die Aktionäre zu steigern.

Über MedMira

MedMira ist ein führender Entwickler und Hersteller von Schnelltests im Rapid Vertical Flow®. Die Tests des Unternehmens bieten Krankenhäusern, Labors, Kliniken und Einzelpersonen eine sofortige Diagnose von Krankheiten wie HIV, Syphilis, Hepatitis und SARS-CoV-2 in nur drei einfachen Schritten. Die Tests des Unternehmens werden weltweit unter den Marken REVEAL® , REVEALCOVID-19 ,® Multiplo® und Miriad® verkauft. Der auf der patentierten Rapid Vertical Flow® Technologie basierende HIV-Schnelltest von MedMira ist der einzige weltweit, der die behördliche Zulassung in Kanada, den Vereinigten Staaten, China und der Europäischen Union erhalten hat. Der Firmensitz und die Produktionsanlagen von MedMira befinden sich in Halifax, Nova Scotia, Kanada. Für weitere Informationen besuchen Sie medmira.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind und die gegenwärtigen Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln, einschließlich Aussagen über eine mögliche behördliche Zulassung, Produkteinführung, zukünftiges Wachstum und neue Geschäftsmöglichkeiten. Tatsächliche Ereignisse können erheblich von den hierin prognostizierten abweichen und hängen von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf sich ändernde Marktbedingungen, den erfolgreichen und rechtzeitigen Abschluss klinischer Studien, Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem behördlichen Zulassungsverfahren, dem Aufbau von Unternehmensallianzen und anderen Risiken, die von Zeit zu Zeit in den Quartalsberichten des Unternehmens aufgeführt werden.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

