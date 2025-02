MedMira kündigt exklusive Vertriebsvereinbarung mit Trimedic Inc. für Kanada an

Halifax, Nova Scotia, 25. Februar 2025 – MedMira Inc. (MedMira) (TSXV: MIR) gab heute seine exklusive Vertriebsvereinbarung mit Trimedic Inc. für den kanadischen Markt bekannt. Diese Partnerschaft ermöglicht es MedMira, sein Wachstum auf dem kanadischen Markt mit dem kürzlich von Health Canada zugelassenen Multiplo® TP/HIV-Antikörper-Schnelltest und dem Reveal® G4 HIV-1/2-Antikörper-Schnelltest zu beschleunigen. Für beide Produkte wurden Lizenzen für Medizinprodukte der Klasse 4 erteilt, der höchsten regulatorischen Einstufung für medizinische Diagnostika in Kanada.

Trimedic Inc. ist seit 1986 ein führender Anbieter und Vertreiber von medizinischen Produkten in Kanada. Als einer der größten kanadischen Anbieter von Point-of-Care-Diagnostik konzentriert sich Trimedic darauf, den Zugang zu Laborqualitätstests am Point-of-Care zu verbessern. Dadurch sollen die Wartezeiten bis zum Erhalt genauer Ergebnisse für wichtige Gesundheitsindikatoren verkürzt werden. Die Schlüsselstrategie von Trimedic besteht darin, eine dezentralisierte diagnostische Untersuchung und Krankheitsüberwachung zu ermöglichen.

„Mit den jüngsten Zulassungen von Health Canada für unsere HIV-Schnelltests Multiplo® TP/HIV und Reveal® G4 freuen wir uns, schnelle und zuverlässige Testlösungen nach Kanada zu bringen und damit einen dringenden Bedarf auf dem Markt zu decken. Bei der Vorbereitung auf die bevorstehenden Zulassungen neuer und innovativer Produkte, insbesondere unserer einzigartigen Syphilistests, ist ein erfahrener und fokussierter Vertriebspartner unerlässlich. Trimedic ist mit seinem sachkundigen Team und seinem gut etablierten Netzwerk der ideale Partner, um das Wachstum und die Expansion von MedMira in Kanada zu unterstützen“, sagte Hermes Chan, CEO von MedMira. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, auf dem wachsenden Markt für STI-Schnelltests zu expandieren, während sich MedMira auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann, einschließlich Produktentwicklung, Einhaltung von Vorschriften und Herstellung.“

Trimedic war ein Pionier bei verschiedenen Point-of-Care-Produkten, z. B. im Bereich der Schadensbegrenzung und der Frauengesundheit, die Schlüsselmärkte für das Produktportfolio von MedMira sind. Mit den bereits zugelassenen Produkten und einer Reihe zusätzlicher Produkte, die sich im Prüfungsverfahren und in der klinischen Erprobung befinden, erwarten wir eine weitere Ausweitung unseres Angebots. Somit kann diese Partnerschaft einen weiteren Beitrag zur Bereitstellung hochwertiger Schnelltests in Kanada leisten.

Die neuesten Daten der kanadischen Gesundheitsbehörde (Public Health Agency of Canada) zeigen, dass die HIV-Neudiagnosen zwischen 2022 und 2023 um mehr als 35 % gestiegen sind, wobei die Raten in Manitoba um mehr als 40 % zunahmen. In Saskatchewan lag die HIV-Rate bei 19,4 pro 100.000 Menschen, mehr als dreimal so hoch wie die nationale Rate. Im Jahr 2022 gab es 13.953 gemeldete Syphilisfälle, wobei die Raten im Vergleich zu 2018 um 109 % gestiegen sind und die Fälle von kongenitaler Syphilis gegenüber 2021 um 7 % und gegenüber 2018 um 599 % zugenommen haben. Angesichts des Anstiegs der Fälle, insbesondere in unterversorgten und abgelegenen Gemeinden, stellt der Multiplo® TP/HIV ein wichtiges Testgerät dar, das dazu beiträgt, die nicht diagnostizierten Menschen zu erreichen, die mit HIV und/oder Syphilis leben.

Über Trimedic Inc.

Trimedic wurde 1986 als Lieferant und Vertreiber von medizinischem Bedarf gegründet und hat seinen Schwerpunkt kontinuierlich weiterentwickelt, so dass das Unternehmen heute zu den führenden Anbietern im Bereich der Frauengesundheit gehört. Angetrieben von seinem Engagement für Innovation und ungedeckte medizinische Bedürfnisse hat Trimedic seine Expertise über die Frauengesundheit hinaus erweitert und ist auf nationaler Ebene in unterrepräsentierte Bereiche des Gesundheitswesens vorgedrungen, einschließlich diagnostischer Tests am Point-of-Care. Durch die Suche nach neuen Möglichkeiten und die Bewältigung einzigartiger Herausforderungen bleibt Trimedic an der Spitze der Entwicklung spezialisierter Gesundheitslösungen in Kanada.

Über MedMira

MedMira ist ein führender Entwickler und Hersteller von Schnelltests im vertikalen Fluss® . Die Tests des Unternehmens bieten Krankenhäusern, Labors, Kliniken und Einzelpersonen eine sofortige Diagnose von Krankheiten wie HIV, Syphilis, Hepatitis und SARS-CoV-2 in nur drei einfachen Schritten. Die Tests des Unternehmens werden weltweit unter den Marken REVEAL® , Multiplo® und Miriad® vertrieben. Der auf der patentierten Rapid Vertical Flow® Technologie basierende HIV-Schnelltest von MedMira ist der einzige weltweit, der in Kanada, den Vereinigten Staaten, China und der Europäischen Union zugelassen ist. Der Firmensitz und die Produktionsanlagen von MedMira befinden sich in Halifax, Nova Scotia, Kanada. Für weitere Informationen besuchen Sie medmira.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind und die gegenwärtigen Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln, einschließlich Aussagen über eine mögliche behördliche Zulassung, Produkteinführung, zukünftiges Wachstum und neue Geschäftsmöglichkeiten. Tatsächliche Ereignisse können erheblich von den hierin enthaltenen Prognosen abweichen und hängen von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, sich ändernde Marktbedingungen, den erfolgreichen und rechtzeitigen Abschluss klinischer Studien, Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem behördlichen Zulassungsverfahren, den Aufbau von Unternehmensallianzen und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den Quartalsberichten des Unternehmens aufgeführt werden.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

