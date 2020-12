Megastar Development meldet Ergebnisse der Jahreshauptversammlung

Vancouver, BC, Kanada, 31. Dezember 2020 – Megastar Development Corp. (Megastar oder das Unternehmen) (TSX-V: MDV; Frankfurt: M5QN; OTC: MSTXF) gibt die Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung bekannt, die am Mittwoch, dem 30. Dezember 2020, abgehalten wurde.

Die Aktionäre haben alle Beschlüsse genehmigt, die im Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 1. Dezember 2020 aufgeführt waren, nämlich:

– Festlegung der Anzahl der Mitglieder des Board of Directors auf sechs (6) und Wahl aller vom Management Nominierten, das heißt Dusan Berka, Robert Archer, Paul Smith, David Jones, Brian Ostroff und Mary Ellen Thorburn, wobei es sich bei Herrn Ostroff und Frau Thorburn um neue Mitglieder des Board handelt.

– Erneute Beauftragung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Davidson & Company LLP mit der Wirtschaftsprüfung des Unternehmens für das folgende Jahr und Bevollmächtigung der Directors mit der Festlegung ihrer Vergütung; und

– Genehmigung des Aktienoptionsplans des Unternehmens für das folgende Jahr in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange.

Brian Ostroff ist Absolvent der University of Toronto (1986). Im Jahr 1987 kam er zu RBC Dominion Securities, wo er sich auf Sondersituationen aus dem Smaller-Cap-Segment sowie auf alternative Investments konzentrierte. Im Jahr 1999 startete er bei der M&A-Beratungsgesellschaft Goodrich Capital, in welcher er als Managing Director für Kanada fungierte und Mandate in einem breiten Spektrum von Branchen beaufsichtigte; dabei lag sein Fokus auf Displaytechnologien und Bergbau. Im Jahr 2004 wechselte Herr Ostroff auf die Handelsseite, wo er ein Jahr lang als Eigenhändler bei einer großen kanadischen Bank und anschließend vier Jahre lang selbstständig tätig war, bevor er eine Rolle als Managing Director bei Windermere Capital übernahm. Sein Schwerpunktbereich sind kleinere und mittlere Unternehmen des Bergbausektors. Herr Ostroff ist seit 2014 Mitglied im Board von Arianne Phosphate und seit 2016 als CEO tätig.

Mary Ellen Thorburn ist zugelassene Wirtschaftsprüferin (Chartered Professional Accountant, CPA, CA) und diplomierte Finanzanalystin (Chartered Financial Analyst, CFA), deren Fachgebiete unter anderem strategische Planung und Budgetierung, Treasury-Management und Kapitalbeschaffung, Unternehmensbewertungen und -modellierung, Teambildung und Führung sowie Kapitalprojektmanagement umfassen. Frau Thorburn startete ihre Karriere bei PricewaterhouseCoopers und stieg in der Hierarchie immer weiter auf. Von der Wirtschaftsprüfung wechselte sie zur Aktienanalyse und war als Analystin für Bergbau und Metalle bei UBS Securities Canada tätig. Mit ihrem Wechsel zur Unternehmensseite bewahrt sie sich ihre eindrucksvolle Erfolgsgeschichte, in welcher sie weltbekannte multinationale Unternehmen wie Barrick Gold, Eco Oro Minerals und Great Panther Silver durch herausfordernde finanzielle Situationen navigierte. Frau Thorburn fungiert gegenwärtig auf Interimbasis als Chief Financial Officer von Nexii Building Solutions und arbeitet als unabhängige Finanzberaterin, wobei sie Vertragsleistungen als CFO erbringt und in einer Vielzahl von Finanzfragen Beratung leistet.

ÜBER MEGASTAR DEVELOPMENT CORP.

Megastar Development Corp. beschäftigt sich mit der Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralkonzessionsgebieten in Mexiko und Kanada. Megastar hat eine Option auf den Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung an drei epithermalen Gold-Silber-Mineralkonzessionsgebieten in Oaxaca (Mexiko). Megastar besitzt auch eine 100-Prozent-Beteiligung an Ralleau, einer VMS/Lode Gold-Mineralkonzession im Urban Barry District, Lebel-sur-Quévillon Gebiet (Quebec), auf das DeepRock Minerals (CSE: DEEP) zurzeit eine 50-Prozent-Option hat. Für weitere Informationen werden Investoren und Aktionäre ersucht, die Website des Unternehmens unter www.megastardevelopment.com zu besuchen oder im Büro unter 604-681-1568 bzw. gebührenfrei unter 1-877-377-6222 anzurufen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

DUSAN BERKA

Dusan Berka, P. Eng.

President & CEO

#1450 – 789 W. Pender Street, Vancouver, BC, Kanada V6C 1H2

Tel.: (604) 681-1568, Fax: (604) 681-8240

Tel: 1-877-377-6222 (gebührenfrei)

www.megastardevelopment.com

TSX-V: MDV Frankfurt: M5QN OTC: MSTXF

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen – unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen – bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Megastar Development Corp.

#1450 – 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

Kanada

Megastar Development Corp. ist ein aufstrebendes Ressourcenunternehmen, das sich mit der Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada und Mexiko beschäftigt.

Pressekontakt:

Megastar Development Corp.

#1450 – 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Basisseminar Einkauf – S&P Online Schulung American Manganese: Rückblick auf die Highlights aus 2020