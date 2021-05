Megawatt beschleunigt Erschließung von erstklassigen australischen Seltenerdmetall-Projekten

Vancouver, British Columbia, Kanada –(12. Mai 2021) – Megawatt Lithium and Battery Metals Corp. (CSE:MEGA) (FWB: WR20) (OTC PINK: WALRF) (das Unternehmen“ oder „Megawatt“) gibt bekannt, dass es mit einem Seltenerdmetall-(SE)-Probenprogramm auf den kürzlich erworbenen Konzessionsgebieten Artic Fox und Isbjorn im Northern Territory, Australien (siehe Pressemitteilung vom 14. April 2021), fortfährt. Die Entscheidung, die Erschließungspläne für die SE-Konzessionsgebiete zu beschleunigen, basiert auf Marktkenntnissen über eine potenziell bevorstehende weltweite SE-Angebotsknappheit in den nächsten zehn Jahren durch die starke Nachfrage aufgrund von Umweltanreizen und der schnellen Zunahme von E-Fahrzeugen. Die wichtigsten nachgefragten SE sind Neodym und Praseodym, die in der Region vorherrschen, in denen Megawatts Konzessionsgebiete im Northern Territory liegen.

Mögliche weltweite SE-Angebotsknappheit

Die Bedenken hinsichtlich einer möglichen weltweiten SE-Angebotsknappheit aufgrund der höheren Nachfrage durch Umweltanreize und schnelle Zunahme von E-Fahrzeugen nehmen zu. Außerdem wird der SE-Markt zurzeit von China dominiert, weshalb eine Angebotsdiversifizierung dringend nötig ist, um das Konzentrationsrisiko zu mindern. Dieser weltweite Hintergrund bietet eine hervorragende Gelegenheit für aufstrebende Explorer mit Konzessionsgebieten in Australien mit kapitalisierbarem SE-Potenzial.

Indem sie die globale Gelegenheit in den Kontext gesetzt hat, weist eine kürzlich durchgeführte umfangreiche Studie der unabhängigen Forschungs- und Beratungsfirma Adamas Intelligence darauf hin, dass das Potenzial für den Markt der Seltenerdmetall-Oxidmagnete – insbesondere Neodym-, Praseodym- und Didymoxid – bis 2030 rund 15 Mrd. US-$ (versus zurzeit rund 3 Mrd. US-$) erreichen könnte.

Die Studie betont die signifikanten Nachfrageimpulse durch die Wiedermitgliedschaft der USA im Pariser Klimaabkommen sowie die geplante Beschleunigung der Elektrifizierung der Fahrzeugproduktion. Betrachtet man dies zusammen mit den bekannten E-Fahrzeugplänen für Europa und China wird von einem Wachstum des gesamten Markts für Seltenerdmetall-Oxidmagnete von rund 10% CAGR 2021-30 ausgegangen.

Zusammen mit der in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich wachsenden SE-Angebotsknappheit prognostiziert Adamas Intelligence einen konstant steigenden jährlichen Preisdruck von rund 5-10% im gleichen Zeitraum. Das Unternehmen hält einen erheblich steigenden SE-Nachfrageüberhang für wahrscheinlich und betont, dass es für Megawatt strategisch notwendig ist, sich diese Gelegenheit schnell zunutze zu machen und die Konzessionsgebiete Artic Fox und Isbjorn zu erschließen.

Schnelle Erschließungspläne für SE-Konzessionsgebiete

Megawatts Konzessionsgebiete Arctic Fox und Isbjorn liegen im Northern Territory in SE-reichen Regionen, insbesondere für Neodym und Praseodym, wo die Bergbauinfrastruktur sehr günstig ist. Arctic Fox liegt entlang der Streichlänge von und hängt zusammen mit dem erstklassigen SE-Projekt Nolans Bore, das Mitte 2022 in Betrieb gehen soll und eine JORC-konforme Mineralressource besitzt. Isbjorn hängt mit dem fortgeschrittenen SE-Projekt Charley Creek zusammen.

Megawatt überprüft Pläne für helikopter- und bodengestützte Kartierungs- und Probenprogramme auf beiden Konzessionsgebieten, mit denen begonnen werden kann, sobald alle notwendigen Genehmigungen vorliegen.

David Thornley-Hall, Chief Executive Officer, sagte: Wir sehen eine hervorragende Gelegenheit, um uns mit unseren zwei SE-Konzessionsgebieten in Australien die weltweite Nachfrage zunutze zu machen. Megawatt hat eindeutig zwei sehr aussichtsreiche SE-Projekte in Australien, weshalb wir uns entschlossen haben, schnell mit der Voranbringung der Konzessionsgebiete Artic Fox und Isbjorn zu beginnen und Ziele oberster Priorität für die Testbohrungen zu identifizieren.

Qualifizierte Person

Herr Geoffrey Reed (MAusMM (CP)) (MAIG), Berater des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß der Definition des National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure or Mineral Projects hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft.

Über MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp.

MegaWatt ist ein Unternehmen mit Sitz in British Columbia, das sich mit dem Erwerb und der Exploration von Rohstoffkonzessionsgebieten in Kanada befasst. Das Unternehmen hält eine ungeteilte Beteiligung von 100 % am Konzessionsgebiet Cobalt Hill, vorbehaltlich einer NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % auf alle Basis-, Seltenerd- und Edelmetalle. Das Konzessionsgebiet umfasst acht Mineralclaims mit einer Grundfläche von 1.727,43 Hektar und befindet sich im Bergbaugebiet Trail Creek in der kanadischen Provinz British Columbia.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine 60%ige Beteiligung an einem Unternehmen erworben, das indirekt eine 100%ige Beteiligung (vorbehaltlich einer 2%igen NSR) an zwei aussichtsreichen Silber-Zink-Projekten in Australien hält, nämlich dem Silberprojekt Tyr und dem Silber-Zink-Projekt Century South (siehe Pressemitteilung vom 13. August, 2020), und verfügt über eine indirekte 100%ige Beteiligung (Gegenstand einer 1%igen NSR-Lizenzgebühr) an bestimmten Bergbaukonzessionen in den australischen Bundesstaaten Northern Territory und New South Wales, die Potenzial für Nickel, Kobalt, Scandium und Seltene Erden aufweisen, sowie eine 100%ige Beteiligung (vorbehaltlich einer 2%igen NSR) am Lithiumkonzessionsgebiet Route 381, das aus 40 Mineral-Claims besteht, die sich im James Bay Territory, nördlich von Matagami in der Provinz Quebec, befinden und 2.126 Hektar umfassen (siehe Pressemeldung vom 3. Februar 2021).

Investoren können unter megawattmetals.com mehr über das Unternehmen und das Team erfahren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

David Thornley-Hall

Chief Executive Officer

david@megawattlithium.ca

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die größtenteils außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Handel der Stammaktien des Unternehmens an der Börse und der Verwendung des Erlöses durch das Unternehmen. Sie unterliegen allen Risiken und Unsicherheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Die Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse sind und dass die tatsächlichen Ereignisse und Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen stellen das beste Urteilsvermögen der Unternehmensführung auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp.

Tracy Mabone

1315 Moody Avenue

V7L 3T5 North Vancouver

Kanada

email : tracy@ascentafinance.com

Pressekontakt:

MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp.

Tracy Mabone

1315 Moody Avenue

V7L 3T5 North Vancouver

email : tracy@ascentafinance.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

EcoGraf verstärkt technisches Team mit erfahrenem Batteriefachmann Tarachi meldet sichtbares Gold in RC-Bohrschnitten bei Konzession Jabali in Sonora (Mexiko)