Mehr als eine Autowerkstatt: die Autobetreuung am Goldberg in Böblingen bietet Rundum-Service für alle Kfz

Inspektion, Reparatur oder Reifenservice: die Autobetreuung am Goldberg in Böblingen bietet als BOSCH Car Service professionelle, zuverlässige Leistungen für Fahrzeuge aller Marken.

In der Autobetreuung am Goldberg in Böblingen ist jedes Auto in den besten Händen: der BOSCH Car Service präsentiert ein umfassendes Leistungsspektrum für Kfz aller Marken. Ob Inspektion oder Wartung, Unfall- oder Glasreparatur, elektronische Fehlerdiagnose oder Klimaanlagen-Check, Getriebeinstandsetzung der Reifenservice: der Kfz-Meisterbetrieb ist immer ein sicherer Ansprechpartner. Zu attraktiven Preisen führt die Autowerkstatt in Böblingen ihre Arbeiten transparent und professionell durch – immer nach Vorgaben des jeweiligen Fahrzeugherstellers. Qualifiziertes Fachpersonal mit einem hohen Sachverstand kümmert sich individuell um Reparatur, Service oder Wartung. Kleinere Defekte beheben die Fachkräfte schnell und unkompliziert mit ihrem Sofortservice. Für jegliche Leistungen bietet die Autobetreuung am Goldberg einen kompetenten Rundum-Service – und macht ihrem Namen alle Ehre. Jedes Kfz erhält eine umfängliche, persönliche Betreuung. Kunden können ihr Auto mit bestem Gewissen in die Hände des Böblinger BOSCH Car Service geben. Der hohe Qualitätsanspruch, das fundierte Know-How und transparente, faire Preise machen die Autowerkstatt zu einer verlässlichen Anlaufstelle für Inspektion, Reparatur, Reifenservice und Co. Auch Elektro- und Hybridfahrzeuge sind in der Autobetreuung am Goldberg gut aufgehoben: Hochvoltspezialisten können die Fahrzeuge mit einer speziellen Ausrüstung warten und reparieren. Die Annahme aller Fahrzeuge ist rund um die Ihr möglich. Mit der BOSCH-Service-Garantie ist zudem die Mobilität für ein Jahr nach Inspektion oder Wartung gesichert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Autobetreuung am Goldberg / Bosch Car Service Inh. Dominik Turcic

Herr Dominik Turcic

Vaihinger Str. 35

71032 Böblingen

Deutschland

fon ..: 07031/4920730

web ..: http://www.autobetreuung.de

email : dominik.turcic@autobetreuung.de

Die Autobetreuung am Goldberg in Böblingen bietet sämtliche Kfz-Leistungen an. Der BOSCH Car Service ist für jede Automarke kompetenter Ansprechpartner für Inspektionen, Reparaturen, TÜV und vieles mehr.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Kathrin Wilbert

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Prospect Resources: Großes Interesse potenzieller europäischer Abnahmepartner!