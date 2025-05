Mehr Erfolg durch digitale Adoption

Interaktive Hilfen direkt in Ihrer Software. Sofort produktiv, weniger Support.

Was ist eine Digital Adoption Platform (DAP)?In einer zunehmend digitalisierten Welt müssen Unternehmen sicherstellen, dass neue Softwarelösungen nicht nur implementiert, sondern auch effektiv genutzt werden. Genau hier setzen sogenannte Digital Adoption Platforms (DAPs) an. Diese Tools begleiten Anwender:innen direkt in der Anwendung mit interaktiven Hilfestellungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und kontextbezogenen Tipps. Ziel ist es, die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, Fehler zu vermeiden und die Produktivität zu steigern – unabhängig vom Kenntnisstand der Nutzer.

Effizienzsteigerung durch gezielte UnterstützungDAPs bieten kontextuelle Hilfe genau im Moment des Bedarfs. Anstatt lange Handbücher zu wälzen oder interne IT-Supports zu beanspruchen, werden Nutzer:innen durch Prozesse geführt, während sie mit der Software arbeiten. Das reduziert Einarbeitungszeiten erheblich und stellt sicher, dass digitale Werkzeuge ihr volles Potenzial entfalten können.

Ein strategisches Werkzeug für die digitale TransformationDie digitale Transformation scheitert in Unternehmen häufig nicht an der Technologie, sondern an deren Annahme durch die Mitarbeitenden. DAPs begegnen dieser Herausforderung, indem sie Barrieren abbauen und Software zugänglich machen. Besonders eindrucksvoll lässt sich dies am Beispiel der Lösung von tts zeigen, die unter folgendem Link näher beschrieben ist: https://insights.tt-s.com/de/digital-adoption.

Anwendungsvielfalt und IntegrationOb CRM-Systeme, ERP-Software oder branchenspezifische Tools – moderne DAPs lassen sich nahtlos in eine Vielzahl von Anwendungen integrieren. Sie erkennen den aktuellen Kontext und bieten automatisiert relevante Unterstützung, ohne den Arbeitsfluss zu unterbrechen. So wird nicht nur die Nutzung verbessert, sondern auch die Akzeptanz neuer Systeme deutlich erhöht.

Vorteile für Unternehmen jeder GrößeVon Start-ups bis zu Konzernen – Unternehmen jeder Größe profitieren von der Einführung einer DAP. Während kleinere Teams agiler und effizienter geschult werden können, erhalten große Organisationen ein skalierbares Instrument zur Unterstützung ihrer digitalen Prozesse. Gleichzeitig liefern DAPs wertvolle Daten darüber, wie Software tatsächlich genutzt wird – ein unschätzbarer Vorteil für Prozessoptimierung und Weiterentwicklung.

Weniger Supportaufwand – mehr EigenständigkeitDer klassische IT-Support wird durch DAPs deutlich entlastet, da viele Rückfragen im Vorfeld abgefangen werden. Mitarbeitende werden befähigt, Probleme eigenständig zu lösen und neue Funktionen eigeninitiativ zu erlernen. Das führt zu einer Kultur des selbstgesteuerten Lernens und einer stärkeren digitalen Kompetenz im gesamten Unternehmen.

