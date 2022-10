Mehr Frauen in der Selbstständigkeit mit Franchise

_Kampagne „Meine beste Entscheidung“_

Vier starke Franchise-Geber engagieren sich mit einer gemeinsamen Öffentlichkeitskampagne speziell für eine ebenso starke Franchise-Zielgruppe, nämlich Frauen!

Zu diesem Zweck haben sich die erfolgreichen Unternehmen

– Town & Country House, die bundesweit führende Marke im lizensierten Massivhausbau

– Engel & Völkers, Vermittler hochwertiger Wohn- und Gewerbeimmobilien

– ISOTEC, Spezialist in der Sanierung von Schimmel- und Feuchtigkeitsschäden, und

– VOM FASS AG, Deutschlands größtes Nachhaltigkeitsunternehmen im Bereich Feinkost

für eine öffentlichkeitsstarke Aktion zusammengeschlossen.

„Aus der gemeinsamen Überzeugung heraus, dass insbesondere Frauen mehr in den Mittelpunkt des Geschäftsfeldes der Selbstständigen gehören, haben wir uns zu einer gemeinsamen Kampagne zusammengetan. Gemeinsam wollen wir damit Frauen ermutigen, noch mehr und mit einer gewissen Selbstverständlichkeit in die Selbstständigkeit zu gehen. Unsere Franchisemodelle bieten dabei die Vorteile einer begleiteten Schritt- für Schritt-Einarbeitung und der Möglichkeit zur Entfaltung im täglichen Business“ so Stefanie Brungs, Verantwortliche für Franchise und Expansion im Unternehmen ISOTEC.

„Wir sind der Meinung, dass die Vorteile einer Selbstständigkeit mit Franchisemodellen Frauen extrem attraktive Möglichkeiten bieten. Gemeinsam mit dem Franchisegeber ist der Start in eine erfolgreiche Selbständigkeit deutlich einfacher zu bewältigen. Wir wollen Frauen mit dieser Aktion gezielt ansprechen und ermutigen, den Schritt mit uns zu wagen. Die Praxis hat gezeigt, dass Frauen in vielen Bereichen mit ihrem Engagement und ihrer Qualifikation die besten Voraussetzungen für den Sprung in die Selbstständigkeit mitbringen“, so Thomas Kiderlen, Vorstand der VOM FASS AG.

Aktuell spricht die Kampagne Frauen gezielt über die sozialen Medien an, um sie über die Aktionshomepage mit den Partnern in Kontakt zu bringen und weiter zu informieren. Mit dem Claim

„Die beste Entscheidung meines Lebens“ und dem Hashtag #frauenimfranchise

soll gezeigt werden, dass sich der Schritt in die Selbstständigkeit für Frauen lohnt. Dies beweist die Kampagne mit Role Models, die ihre Erfolgsgeschichte in kurzen Sätzen auf

www.meine-beste-Entscheidung.de schildern.

Vertiefende Informationen rund um das Thema Franchise und seine Möglichkeiten werden bei den einzelnen Kampagnenteilnehmern auf deren Homepages verlinkt.

