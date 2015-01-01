Mehr Lebensqualität durch ArchiMed: Ambulante Intensivpflege mit Herz

Ambulante Intensivpflege mit Herz: ArchiMed verbindet Fachkompetenz, Menschlichkeit und Sicherheit, rund um die Uhr.

Sicherheit und Geborgenheit in den eigenen vier Wänden

Viele Menschen wünschen sich, auch im hohen Alter oder mit gesundheitlichen Einschränkungen, in ihrer vertrauten Umgebung bleiben zu können. Genau hier setzt ArchiMed Hannover an: Mit individueller ambulanter Intensivpflege wird eine Versorgung ermöglicht, die nicht nur medizinisch kompetent, sondern auch menschlich geprägt ist. Das Ziel: Lebensqualität bewahren und Selbstbestimmung stärken unabhängig von Alter oder Pflegebedarf.

Ambulante Intensivpflege: Individuell, professionell, rund um die Uhr

Seit 2007 begleitet ArchiMed pflegebedürftige Menschen in Hannover und der gesamten Region Niedersachsen/Bremen. Über 350 qualifizierte Fachkräfte stehen bereit, um Patienten in einer 1:1-Betreuung intensiv zu versorgen – sei es nach einem Unfall oder bei dauerhaftem Pflegebedarf. Dabei geht es nicht nur um die medizinische Versorgung, sondern um ein umfassendes Konzept:

Pflege mit Herz, Respekt und Würde.

Ein besonderer Vorteil: ArchiMed ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erreichbar. Für Angehörige bedeutet das Sicherheit und das gute Gefühl, jederzeit Unterstützung zu erhalten, wenn es nötig ist.

Fachkompetenz kombiniert mit persönlicher Betreuung

Pflege auf dem höchsten Niveau erfordert nicht nur Empathie, sondern auch modernste medizintechnische Ausstattung. ArchiMed arbeitet mit Geräten, die eine sichere und lückenlose Versorgung garantieren. Gleichzeitig legen die Verantwortlichen großen Wert auf die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter. So können Patienten sicher sein, dass sie stets nach den neuesten medizinischen Standards versorgt werden.

Doch Technik allein reicht nicht aus. ArchiMed ist überzeugt: Pflege muss auch menschlich sein. Deshalb wird jede Betreuung individuell auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt. Angehörige werden aktiv in den Prozess eingebunden, sodass ein stabiles Umfeld aus Vertrauen und Nähe entsteht.

Breites Leistungsspektrum für jede Lebenssituation

ArchiMed bietet mehr als nur klassische ambulante Pflege. Zum umfangreichen Angebot gehören:

– Intensivpflege für Erwachsene: Professionelle Betreuung bei schweren Erkrankungen oder nach

Klinikaufenthalten

– Intensivpflege für Kinder: Einfühlsame Versorgung mit kindgerechtem Ansatz

Ambulante Tourenpflege: Flexible Unterstützung im Alltag, abgestimmt auf individuelle

Bedürfnisse

– (Intensiv-)Wohngemeinschaften: Alternative Wohnformen für Pflegebedürftige, die Gemeinschaft

suchen

– Schul- und Kitabegleitung: Unterstützung für Kinder mit Entwicklungs- oder Förderbedarf im

schulischen Alltag

– Nachmittags- und Individualbegleitung: Förderung von sozialer Teilhabe und Selbstständigkeit

– Spezialisierte medizinische Versorgung: u. a. Schmerztherapie, Wundversorgung, Beatmungspflege

Damit deckt ArchiMed die gesamte Bandbreite der ambulanten Intensivpflege ab – von der Versorgung im häuslichen Umfeld bis hin zur Begleitung im schulischen Alltag.

Familienorientierte Pflege, die Vertrauen schafft

Viele Angehörige fühlen sich mit den Herausforderungen der Pflege überfordert. ArchiMed sieht sich deshalb nicht nur als Pflegedienst, sondern als Partner der ganzen Familie. Im Mittelpunkt steht eine enge Zusammenarbeit: Angehörige werden beraten, entlastet und aktiv eingebunden.

Das Ergebnis ist eine Pflege, die Vertrauen schafft und Sicherheit gibt – sowohl den Patienten als auch ihren Familien. Zahlreiche Erfahrungsberichte bestätigen die hohe Fachkompetenz, Empathie und Verlässlichkeit des Teams.

Fazit: Mehr Lebensqualität mit ArchiMed

Pflege bedeutet weit mehr als medizinische Versorgung. Es geht um Menschlichkeit, Sicherheit und das Gefühl, nicht allein gelassen zu werden. ArchiMed Hannover verbindet fachliche Kompetenz, modernste Technik und ein großes Herz für Menschen in besonderen Lebenssituationen. So wird Pflege zu dem, was sie sein sollte: eine Unterstützung, die echte Lebensqualität bewahrt.

Wer ist ArchiMed ?

Die ArchiMed GmbH ist ein ambulanter Pflegedienst mit Sitz in Hannover, gegründet im Jahr 2007. Unter der Geschäftsführung von Dimitrij Sonkin hat sich das Unternehmen zu einem führenden Anbieter im Bereich ambulanter Intensivpflege und Betreuung entwickelt.

Heute beschäftigt ArchiMed über 350 qualifizierte Fachkräfte, die Patienten in der Region Hannover, Niedersachsen und Bremen versorgen. Das Leistungsspektrum umfasst neben ambulanter Intensivpflege auch Tourenpflege, Wohngemeinschaften sowie Schul- und Kitabegleitung.

Durch den Einsatz moderner Pflege-Technologien, fortlaufender Schulungen und die aktive Einbindung der Angehörigen gewährleistet ArchiMed eine Versorgung, die sowohl professionell als auch menschlich geprägt ist.

