Mehr Leichtigkeit und Lebensfreude durch Systemische Familienaufstellung kombiniert mit Kreativer Homöopathie

Erfahren Sie eine neue Leichtigkeit durch Systemische Familienaufstellungen und Kreative Homöopathie. Lassen Sie alten Ballast los, der Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen bisher belastet hat.

Systemische Familienaufstellung, ursprünglich nach Bert Hellinger ist ein bewährtes therapeutisches Mittel um verdrängte familiäre Konflikte ans Licht zu bringen und nachhaltig aufzulösen.

Dies ist sowohl möglich als Einzeltherapie, aber in einer Gruppe von Menschen, die als Stellvertreter für die Personen aus dem familiären Umfeld stehen, nur noch viel effektiver.

Die Heilpraxis Flamme bietet dieses Jahr mehrere Termine Kreative Familienaufstellung an, um dies in der Gruppe erfahren zu können.

Die systemische Familienaufstellung wird hier weniger streng genommen als bei Hellinger. Stellvertreter dürfen ihre Eindrücke und Eingebungen während der Aufstellung teilen und sich freier im Raum bewegen.

Außerdem wird bei uns die Kreative Homöopathie als Booster mit eingesetzt, um festgefahrere Situationen eleganter und einfacher zu lösen. Die Teilnehmer bekommen während der Aufstellung bei Bedarf ein homöopathisches Hochpotenz Mittel in die Hand, welches innerhalb von Sekunden wirkt. Dies unterstützt die Bewusstwerdung und Klärung der jeweiligen Situation.

Diese Methode hat Antonie Peppler, die Begründerin der Kreativen Homöopathie gelehrt. Bei ihr hat Heilpraktikerin Monika Flamme die komplette Ausbildung in Kreativer Homöopathie erfolgreich abgeschlossen.

Die Systemische Familienaufstellung in Kombination mit Kreativer Homöopathie, genannt Kreative Familienaufstellung ist ein sehr hilfreiches Mittel um immer wiederkehrende Probleme in Beziehungen oder auch im beruflichen Alltag anzuschauen und die Ursachen dafür zu finden. Auch Krankheiten können ihre Ursachen in über Generationen verdrängten Konflikten oder Tabuthemen haben.

Diese Dinge kommen oftmals in einer Aufstellung ans Licht. Aber nur die Erkenntnis reicht oft nicht aus, um tiefliegende Konflikte endgültig aufzulösen. Hier ist das therapeutische Wissen und die Intuition der leitenden Person gefragt, wie sich die Konfliktparteien befrieden lassen.

Ziel ist am Ende der Aufstellung Klarheit über die Situation, Loslassen von Groll und alten Ängsten, Vergebung von allen Seiten und Toleranz für das individuelle Sein eines jeden Teilnehmenden.

Dies wirkt sich in der Regel sowohl auf das Leben der Person aus, die ihr Thema aufgestellt hat, als auch oftmals auf die Personen, die sich in ihrem Umfeld befinden und selber nicht an der Aufstellung teilgenommen haben.

Aufstellen kann man alle möglichen Themen, die die Person selber betreffen. Aufstellungen für andere Personen sind weniger wirksam und von daher nicht zu empfehlen. Jede/r sollte selber die Verantwortung für sich und sein Leben übernehmen. Darin wird Sie die Kreative Familienaufstellung unterstützen.

Bei Fragen rund um die Aufstellung oder Terminanfagen klicken Sie gern auf die Links der Website Heilpraxis Flamme. Für die Anmeldung Schreiben Sie eine Email über die Website oder rufen Sie an. Sie finden alle Infos unter den angegebenen Links.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heilpraxis Flamme

Frau Monika Flamme

Henschelstraße 20

58089 Hagen

Deutschland

fon ..: 0179 1403647

web ..: https://www.heilpraxis-flamme.de

email : info@heilpraxis-flamme.de

Kreative Homöopathie geeignet für alle körperlichen und seelischen Beschwerden

Cranio-Sacral-Therapie, eine Form der Osteopathie für Rücken-, Gelenk-, und Muskelbeschwerden, Tiefenentspannung

Klassische Massagen bei Verspannungen im Nacken und Rücken

Ayurveda Massagen und Ernährungsberatung abgestimmt auf Ihre persönlichen Doshas

Fußreflexzonentherapie unterstützt die bessere Durchblutung und Versorgung aller Organe, löst Verspannungen

Aquatische Körperarbeit Tiefenentspannung im körperwarmen Wasser

Systemische Familienaufstellung hilft beim Auffinden und Lösen immer wiederkehrender belastender Konflikte, die ihre Ursache im Familiensystem haben

Psychologische Beratung und Unterstützung in schwierigen Lebensphasen oder Krisenzeiten

