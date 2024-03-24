Mehr Privatsphäre auf Terrasse und Balkon

Terrassen und Balkone werden oft wenig genutzt – es fehlt an Privatsphäre. Neue Sichtschutzlösungen mit integrierter Bepflanzung schaffen flexible, natürliche Rückzugsorte.

Mit dem Start der Outdoor-Saison rücken Terrassen und Balkone wieder stärker in den Fokus. Gleichzeitig zeigt sich ein Problem, das viele kennen: Zahlreiche Außenbereiche werden weniger genutzt, als es eigentlich möglich wäre – denn oft fehlt es schlicht an Privatsphäre. Gerade in dicht bebauten Wohngebieten, ob in der Stadt oder im Umland, sind Terrasse oder Balkon häufig vollständig einsehbar. Der Blick von Nachbarn oder angrenzenden Gebäuden macht es schwer, sie wirklich als Rückzugsort zu nutzen.

Bei Greenbop beobachten wir genau diese Entwicklung seit einigen Jahren sehr genau. In vielen Gesprächen mit Kunden wird deutlich, dass der Wunsch nach einem geschützten Außenbereich groß ist – die passenden Lösungen aber oft fehlen oder nicht überzeugen.

Privatsphäre als unterschätztes Problem im Außenbereich

Dabei ist das Bedürfnis klar: Was im Innenraum selbstverständlich ist, wünschen sich viele Menschen auch auf der Terrasse – einen Ort, an dem man ungestört entspannen, arbeiten oder Zeit verbringen kann. Ohne passenden Sichtschutz bleibt dieses Potenzial jedoch häufig ungenutzt.

Sichtschutz erfüllt dabei längst mehr als nur eine funktionale Aufgabe. Er hilft auch, unattraktive Ausblicke zu verdecken – etwa auf Nachbargrundstücke, Mauern oder angrenzende Bebauung – und trägt damit aktiv zur Gestaltung des Außenbereichs bei.

Klassische Lösungen wie Zäune oder einfache Stoff-Paravents erfüllen zwar ihren Zweck, wirken aber oft statisch oder wenig flexibel. Genau hier zeigt sich ein Wandel: Gefragt sind Lösungen, die Privatsphäre schaffen und gleichzeitig gestalterisch überzeugen.

Kombinierte Systeme aus Sichtschutz und Pflanzen als neuer Ansatz

Ein Ansatz, der sich dabei immer stärker durchsetzt, ist Sichtschutz in Kombination mit Pflanzen. Begrünte Elemente schaffen nicht nur eine natürliche Abschirmung, sondern verbessern auch die Aufenthaltsqualität und bringen Struktur in den Außenbereich.

Aus unserer Erfahrung heraus spielen dabei vor allem frei stehende Systeme eine entscheidende Rolle. Sie kommen ohne feste Montage aus, lassen sich flexibel positionieren und bei Bedarf jederzeit neu anordnen. Gerade für Mietwohnungen, Dachterrassen oder sich verändernde Nutzungssituationen, ist das ein großer Vorteil. Je nach Ausführung und Bedarf, sind solche Sichtschutz-Elemente bewusst leicht und mobil – oder gezielt schwer konstruiert, um auch bei Wind sicher zu stehen.

Besonders gefragt sind Kombinationen aus Pflanzgefäßen mit integrierten Sichtschutz-Elementen. Dazu zählen etwa hohe Pflanzkübel mit Rankgittern für Kletterpflanzen oder Pflanzkästen für Fertighecken, die schnell eine dichte, natürliche Abgrenzung schaffen. Gleichzeitig eignen sich diese Lösungen auch zur Raumtrennung – etwa auf größeren Terrassen oder in der Gastronomie, wo unterschiedliche Bereiche klar definiert werden sollen.

Ein Beispiel für neue Sichtschutz-Systeme

Ein Beispiel für diese Entwicklung ist das gemeinsam mit einer deutschen Stahlmanufaktur entwickelte Sichtschutz-Pflanzgefäß „PERSPEKTIV“. Es verbindet ein kompaktes Pflanzgefäß mit einem grafisch gestalteten Sichtschutzblech aus Metall. Die Besonderheit liegt dabei in der ausgewogenen Verbindung von Design und Funktion: Das Element bietet Schutz vor Einblicken, bleibt aber gleichzeitig licht- und luftdurchlässig und wirkt dadurch deutlich leichter als klassische, geschlossene Lösungen.

Durch seine kompakten Maße eignet sich das PERSPEKTIV-System besonders für Balkone und kleinere Terrassen, wo Platz oft eine entscheidende Rolle spielt. Gleichzeitig bleibt die Funktion als vollwertiges Pflanzgefäß erhalten und ermöglicht kleine bis größere Begrünungen.

Weitere Beispiele und Ansätze für Sichtschutz auf Terrasse und Balkon zeigt Greenbop unter:

https://www.greenbop.de/Gartenzubehoer/Sichtschutz/

Für uns zeigt sich klar: Sichtschutz entwickelt sich zunehmend vom reinen Funktionselement hin zu einem festen Bestandteil moderner Außenraumgestaltung. Die Kombination aus Privatsphäre, Begrünung und Flexibilität wird dabei in Zukunft eine immer größere Rolle spielen.

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