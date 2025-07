Mehr Sicherheit für Potsdams Retter: Ehemaliger Polizist Marco Winzer trainiert Feuerwehr in Deeskalation

Gewalt gegen Rettungskräfte nimmt zu – ein Deeskalationstraining mit MINDCOP zeigt, wie Einsatzkräfte sicher handeln und gefährliche Situationen frühzeitig entschärfen können.

Potsdam – Verbale Angriffe, Pöbeleien, Handgreiflichkeiten: Die Aggressivität gegenüber Rettungskräften im Einsatz nimmt spürbar zu. Um ihre Mitarbeiter für solche Extremsituationen zu wappnen, hat die Berufsfeuerwehr Potsdam auf die Expertise von MINDCOP gesetzt. Die Leitung der Feuerwehr sieht in solchen Präventivschulungen eine wesentliche Investition in die Gesundheit und Einsatzfähigkeit ihrer Mannschaft. In einem praxisnahen Training lehrte der ehemalige Polizeibeamte Marco Winzer den Einsatzkräften effektive Techniken zur Deeskalation – begleitet von einem Kamerateam des renommierten ZDF-Magazins „WISO“.

Die Gefahr für Helfer ist real und messbar: Allein im Jahr 2023 wurden in Deutschland rund 4.000 Mitarbeiter von Rettungsdiensten Opfer von Gewalt. Diese Angriffe hinterlassen nicht nur körperliche Wunden, sondern führen zu psychischem Stress, Traumata und Dienstausfällen. Sie verschärfen damit den ohnehin spürbaren Fachkräftemangel im Rettungswesen. Notfallsanitäterin Rebecca Gorges, eine der Teilnehmerinnen des Potsdamer Trainings, bestätigt den alarmierenden Alltag: „Die Gewalt ist definitiv schlimmer geworden, ob man körperlich angegriffen, bespuckt oder eventuell auch mit Gegenständen beworfen wird.“

Wie unberechenbar eine Situation eskalieren kann, schildert Gorges anhand eines realen Einsatzes: Eine Patientin sei beim Eintreffen der Rettungskräfte völlig außer sich gewesen und habe die Notfallsanitäterin unerwartet attackiert. „Sie hat sich direkt in meine Haare gekrallt, meinen Kopf mehrfach nach unten gezogen. Das war extrem schmerzhaft, hat zu Verletzungen der Kopfhaut geführt und mir Haare ausgerissen.“ Ein Vorfall, der zeigt, wie schnell Helfer selbst zu Hilfsbedürftigen werden und das Vertrauen in die eigene Sicherheit erschüttert wird.

Um genau solche traumatischen Erlebnisse zu verhindern, hat der Deeskalationsexperte und ehemalige Polizist Marco Winzer das Trainingskonzept von MINDCOP entwickelt. „Wenn Helfer selbst zu Opfern werden, können sie ihren eigentlichen Auftrag nicht mehr erfüllen. Mein Ziel ist es, den Einsatzkräften mentale Werkzeuge an die Hand zu geben, damit sie gar nicht erst in diese Lage kommen“, erklärt Winzer.

Im Training wurden realitätsnahe Szenarien durchgespielt, in denen die Teilnehmer das Gelernte unter dem Stress einer simulierten Konfrontation direkt anwenden mussten. Ein zentraler Baustein war die Entwicklung eines persönlichen „Gefahrenradars“, um kritische Situationen frühzeitig zu erkennen. Für die verbale Deeskalation lernten die Teilnehmer die KAO-Methode (Klappe halten, Ausatmen, Offene Fragen stellen), um einem Angriff die Energie zu entziehen. Für den Fall, dass Worte nicht mehr ausreichen, wurden zudem grundlegende Schutz- und Sicherungstechniken bei körperlichen Übergriffen geübt. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Einsatztaktik und Eigensicherung im beengten Raum eines Krankenwagens, wo Fluchtwege begrenzt und die Gefahr besonders hoch ist.

„Als ehemaliger Polizist weiß ich: Ein abgewendeter Konflikt ist immer ein gewonnener Konflikt. Es geht nicht darum, Recht zu behalten, sondern darum, handlungsfähig zu bleiben“, so Winzer. „Diese Erfahrung gebe ich heute an die weiter, die täglich für uns alle den Kopf hinhalten.“

Für Rebecca Gorges ist das Fazit des Tages nach dem erlebten Angriff klar und deutlich. Mit Blick auf die erlittene Attacke sagt sie: „Mit dem, was ich heute gelernt habe, hätte ich auf jeden Fall anders reagiert. Ich hätte mich zu wehren gewusst beziehungsweise hätte ich auch schon Ausweichtechniken gehabt.“ Ein klares Plädoyer für proaktive Schulungen, die den Unterschied zwischen Eskalation und einem sicheren Einsatzende ausmachen können.

Beitrag ZDF WISO: https://www.zdf.de/play/magazine/wiso-104/wiso-vom-26-august-2024-100#startTime=37.84

Hier gehts zum eBook „Deeskalation beginnt im Kopf: https://mindcop.org

